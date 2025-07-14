В июле 1975 года на Московском международном кинофестивале состоялась премьера фильма Акиры Куросавы «Дерсу Узала», вскоре получившего «Оскар» и гроздь других наград. Чем сегодня интересна советско-японская картина, снятая полвека назад?

Иван Шилов ИА Регнум

Её литературная основа — книги «По Уссурийскому краю» и «Дерсу Узала» исследователя Дальнего Востока, учёного, писателя Владимира Арсеньева (1872-1930). В них он, по формулировке Горького, сумел объединить Брема и Фенимора Купера.

Адъютант его превосходительства в уссурийской тайге

Произведения, описывающие походы по Приморью и другие события 1902–1910 гг., связаны общим героем — гольдом (нанайцем) Дерсу Узала. Его прототип — уссурийский таёжный охотник Дэрчу Оджал, потерявший семью из-за эпидемии оспы.

В 1906 и 1907 гг. он был проводником отряда Арсеньева. Годом позже Дэрчу убили неподалёку от Хабаровска, у станции Корфовской.

Акира Куросава знал и любил русскую классику. Он снял «Идиота» по Достоевскому и «На дне» по Горькому, в фильме «Жить» использовал мотивы толстовской «Смерти Ивана Ильича», думал об экранизации «Тараса Бульбы» и «Записок из Мёртвого дома».

Произведениями Арсеньева Куросава заинтересовался ещё в конце 1940-х и даже присматривал натуру на северном японском острове Хоккайдо. Позже, однако, говорил: «На Хоккайдо такой фильм… не мог бы получиться. Там иные, не похожие на уссурийскую тайгу масштабы природы. Там не мог бы жить такой человек, как Дерсу Узала».

В начале 1970-х японский классик переживал кризис. Его фильм «Под стук трамвайных колёс» провалился, режиссёр думал о самоубийстве… И вдруг — как знак потепления между Японией и СССР и спасательный круг — приглашение на «Мосфильм».

Авторами сценария выступили сам Куросава и писатель Юрий Нагибин. На роль Арсеньева режиссёр утвердил Юрия Соломина, высоко оценив работу актёра в «Адъютанте его превосходительства» Евгения Ташкова.

Сложнее было с исполнителем заглавной роли. Если в советском фильме Агаси Бабаяна «Дерсу Узала» (1961) «инородца» сыграл актёр из Казахстана Касым Жакибаев, то Куросава поначалу видел в этой роли своего «талисмана» Тосиро Мифунэ.

Пробовали на Дерсу, среди прочих, и нанайца Кола Бельды, певшего с эстрады от лица всех северных народов сразу («Увезу тебя я в тундру», «А олени лучше», «Чукча в чуме» и т.д.).

В итоге, однако, спутника Арсеньева сыграл тувинский актёр Максим Мунзук.

Крашеные кабаны и золоченые листья

Съёмки проходили в Приморье, экспедиция базировалась в городе Арсеньеве. Были заняты не только люди, но и звери — тигр Артём, медведица Рита, изюбриха Катя. Диких кабанов сыграли выкрашенные в чёрное совхозные хряки.

Переводить на язык кино полудокументальную прозу Арсеньева, этот гибрид «истерна» и научного отчёта, непросто: пространные описания ландшафтов, масса латинских терминов… До маниакальности требовательный к каждому кадру Куросава настаивал, чтобы ремешки на котомке Дерсу были сделаны из сыромятной кожи, усы и бороды у актёров были настоящими.

Он лично состаривал солдатские ремни наждачной бумагой, поправлял камни в ручье, подкрашивал листья, чтобы продлить золотую осень… В своих мемуарах Куросава назвал эти съёмки в СССР «нерестом японского лосося в русской реке».

По-восточному медитативная философская лента едва не обернулась скандалом.

В. Акимов/РИА Новости Слева направо: актер Юрий Соломин, режиссер фильма «Дерсу Узала» Акира Куросава, актер Максим Мунзук

Отношения Китая и СССР в те годы, после боёв 1969 года на острове Даманском, оставляли желать лучшего. В Пекине восприняли экранизацию Арсеньева (который в вопросах, касавшихся национальных интересов России, действительно был настоящим ястребом) как элемент «антикитайского международного заговора».

Китайские СМИ писали: это пропаганда «экспансионистской политики» со стороны «ренегатской клики советских ревизионистов». Нарекания, в частности, вызвала сцена, где старик-китаец кланяется Арсеньеву: «Это сделано по строгому распоряжению руководителей советской ревизионистской империи, которые хотят, чтобы современный Китай так же склонялся перед СССР».

Глава КГБ Юрий Андропов даже докладывал в ЦК КПСС о том, что дело может превратиться в «довольно жгучую политическую проблему»…

Куросава, впрочем, мудро замечал: «Я… против того, чтобы включать политику в этот фильм».

Очарованный странник

Сегодня едва ли кто-то разглядит в нём политический подтекст. Зато в книгах Арсеньева и картине Куросавы осталось другое — главное и неустаревающее: человек, его место в мире, ответственность за всё, что происходит на планете.

Арсеньев называл Дерсу «первобытным коммунистом», чуждым «пороков, которые… несёт городская цивилизация». Его Дерсу — человек, живущий в гармонии с собой и миром, критически относящийся к техническому прогрессу в отсутствие нравственного. Это носитель экологического сознания и толерантности (в самом высоком смысле слова), проводник-сталкер не только в «храм тайги», но и в потаённые измерения иного, тонкого мира.

Не менее важен и сам Арсеньев, автор и герой, — очарованный странник, горожанин, ставший таёжником. Этот столичный уроженец навсегда поселился в далёкой дальневосточной провинции, совершив свой личный «поворот на Восток». Пехотный офицер стал учёным широчайшего профиля, защитником коренных народов и природы.

В его книгах, писавшихся одновременно с «Закатом Европы» Освальда Шпенглера, — не только описание тайги, рек и гор Уссурийского края, но и критика современной цивилизации.

Наконец, Арсеньев — последовательный патриот, во все времена (включая тёмные и смутные) защищавший интересы своего Отечества, как бы оно ни называлось в тот или другой исторический момент.

Скоро мы сможем увидеть сериал Дмитрия Киселёва «Арсеньев». Главную роль в нём исполняет Евгений Миронов, Дерсу играет казахский актёр Ондасын Бесикбасов.

Путешествие по дебрям Уссурийского края, начатое больше века назад, продолжается.