Валерия Хамраева
Последние публикации
Что ждет самозанятых в ближайшие 10 лет
Незарегистрированных самозанятых граждан не будут штрафовать или лишать заработка, чтобы «заставить» платить налоги. Об этом журналистам 22 октября заявил один из авторов законопроекта и глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»). В том, откуда появилась информация...
22 октября 2018
За коллекторами пришли «чёрные кредиторы»: Госдума намерена заткнуть дыры
Беспредел с долгами граждан перед легальными и нелегальными микрофинансовыми организациями (МФО) нельзя решить одним ужесточением правил функционирования таких кредиторов — в Госдуме предлагают смотреть на проблему шире и использовать все способы, которые усилят контроль за МФО, передает...
5 марта 2018
Прожиточный мизер: Дотянут ли МРОТ до минимального потребительского бюджета
Закон, повышающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума с 1 мая 2018 года, Госдума приняла в третьем чтении на пленарном заседании 16 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM. Инициативу, которую внес в нижнюю палату парламента президент РФ Владимир Путин...
16 февраля 2018
Закат биткоина: Как «фантики» уступят место настоящим криптовалютам
Сегодня, 17 января, курс биткоина опустился ниже 11 тыс. долларов, потеряв за сутки 25% своей стоимости. Пока одни эксперты рынка предрекают закат жизни первой криптовалюты, другие продолжают настаивать на том, что за цифровыми валютами будущее. Откуда взялся биткоин, как долго он просуществует и...
17 января 2018