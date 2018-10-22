Незарегистрированных самозанятых граждан не будут штрафовать или лишать заработка, чтобы «заставить» платить налоги. Об этом журналистам 22 октября заявил один из авторов законопроекта и глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»). В том, откуда появилась информация о конфискации доходов незарегистрированных самозанятых и насколько она оказалась достоверной, разбирался корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

О чем инициатива

Пакет законопроектов, направленный на создание нового режима работы для самозанятых граждан, поступил в Госдуму в сентябре, 25 октября нижняя палата парламента обсудит новации в первом чтении. Предполагается, что гражданин, который получает доход от деятельности при неоформленных трудовых отношениях, может по своему желанию встать на учет в налоговой инспекции в качестве самозанятого.

Такие нормы предполагается распространить на тех граждан, чей доход не превышает 2,4 млн рублей в год (200 тыс. рублей в месяц), и у которых нет работодателя или сотрудников в подчинении. Они смогут не уплачивать подоходный налог (13%) — вместо этого им предлагается платить 4% с доходов от продажи товаров или оказании услуг для других граждан или 6% с доходов от той же деятельности в отношении компаний и юрлиц.

Для удобства граждан все операции можно будет проводить через специальное приложение «Мой налог», которое автоматически формирует фискальный чек по любой совершенной операции. С дохода, указанного в этом чеке, предлагается уплачивать те самые 4% или 6%.

stevepb Налоги

За отказ от оформления чека самозанятому, зарегистрированному в системе «Мой налог», грозит штраф — 20% от суммы, которую он получил и с которой не уплатил налог. Если в течение полугода гражданин повторно совершает это правонарушение, то штраф увеличивается и достигает размера дохода, с которого самозанятый не уплатил налог. Так как речь идет исключительно о выставлении чека в системе «Мой налог», то под действие норм подпадают только те граждане, который добровольно зарегистрировались как самозанятые.

Такие нормы были прописаны в проекте законе изначально, однако вызвали возмущение граждан только сегодня.

Кто заплатит штраф

На заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам его глава Андрей Макаров («Единая Россия») в ходе 20-минутной презентации инициативы заявил, что новые нормы могут коснуться незарегистрированных самозанятых граждан.

«В порядке предложения мы предлагаем, что в случае, если обнаруживается у человека такой доход, а он не зарегистрировался и не платит, он платит штраф в размере того дохода, который он получил. То есть выбор: заплатить 4% или заплатить весь доход, который ты получил», — отметил Макаров (цитата приведена по официальной стенограмме заседания комитета).

Схожую позицию позже выразил первый зампредседатель фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев по итогам заседания президиума фракции.

«Это ответственность самого лица: заявить, и указать, и небольшой налог — 4% от полученного дохода уплачивать. Но если лицо будет уклоняться, полагается мера наказания — конфискация всего полученного дохода за время уклонения», — отметил Исаев.

Такие заявления депутатов сразу вызвали много вопросов и критики. В частности, введение такого рода штрафов предполагает внесение поправок в Кодекс PФ об административных правонарушениях (КоАП), а такой законопроект авторы не вносили. Кроме того, инициатива не устанавливает никаких критериев, по которым можно было бы определять незарегистрированных самозанятых граждан и назначение переводов с карту на карту между обычными гражданами.

Industrialconflicts.ru Налоги

Однако затем Андрей Макаров успокоил своих коллег и граждан, уточнив нормы законопроекта, которые и так были там прописаны.

«Мы создаём людям такой режим, и он возникнет только в том случае, если они зарегистрировались. Это режим для тех, кто зарегистрировался, заявил, что этим режимом пользуется, и сам его нарушает», — объяснил Макаров.

Кроме того, по его словам, речь не идет о какой-либо конфискации всего дохода самозанятых — они могут лишиться только того дохода, с которого не уплатили налог и только в случае, если сделали это второй раз за полгода.

Общеуголовная или налоговая ответственность

Таким образом, авторы законопроекта не предлагают с помощью штрафов и новых санкций заставить людей регистрироваться и платить налоги. Однако, как напоминает Андрей Макаров, за неуплату налогов в РФ грозит гораздо более серьезная ответственность, чем удержание 20% от дохода.

«Если кто-то не вошел в режим и выявится, что он не платит налоги, то у него общеуголовная или обычная налоговая ответственность по тем статьям, которые у него будут — не заплатил НДФЛ, в зависимости от суммы неуплаты налога», — отметил Макаров.

Так, по его словам, налоговая служба сегодня и так «видит значительную часть людей», которые не платят налоги, и законопроект предлагает им комфортный способ легализации своего заработка.

О наполнении бюджета речи не идет

Основная задача закона — вывод граждан и экономики страны из тени, а не пополнение бюджетов, отметил Макаров.

«От 30 до 37%, то есть треть экономики, находится в серой зоне. Как убедить людей, что это конституционная обязанность — платить налоги? Если люди не платят, то попытка их вовлечения (в правовое русло) — это не увеличение налоговой нагрузки, это попытка, чтобы норма Конституции работала», — подчеркнул Макаров.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Штраф

Именно поэтому, по его словам, если закон будет принят, то новые нормы вступят в силу в качестве эксперимента только в четырех регионах страны — Москве, Московской области, Калужской области и Татарии. Как рассказал Макаров, выбор этих регионов не случаен.

«Это регионы-доноры, регионы, которые не ставят задачу в этом механизме получить для себя дополнительные доходы. Нам нужно, чтобы этот механизм был отработан», — заявил Макаров.

Эксперимент займет 10 лет. При этом, рассказал Макаров, ко второму чтению депутаты планируют дополнить инициативу поправкой, которая на год продлит льготы для самозанятых из других регионов, которые не будут участвовать в эксперименте. До конца 2019 года им можно будет просто заявить в ФНС о том, что они самозанятые, — в таком случае им не придется платить налог, а ответственность за неуплату им тоже не грозит.