Закон, повышающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума с 1 мая 2018 года, Госдума приняла в третьем чтении на пленарном заседании 16 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM. Инициативу, которую внес в нижнюю палату парламента президент РФ Владимир Путин, единогласно поддержали представители всех парламентских партий. Между тем депутаты призвали не останавливаться на достигнутом и уже наметили себе план дальнейших действий.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Несущественные изменения

По новому закону, МРОТ с 1 мая 2018 года составит 11 тыс. 163 рубля и станет равен уровню прожиточного минимума в РФ. Предполагается, что за счет этого зарплаты вырастут более чем у 3 млн людей. Однако, по мнению депутатов, такой рост мало изменит реальное положение дел.

Так, в частности, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин («Справедливая Россия») отметил, что несмотря на то, что увеличение размера минимальной зарплаты — это «хороший и сильный шаг вперед», он мало изменит жизнь граждан.

«Наш работник недополучает половину от тех денег, которые при той же самой производительности труда зарабатывают его коллеги за рубежом. И пример смежных профессий — автосборка, авиадиспетчеры, моряки — это очень ярко демонстрирует. Причем повышение минимального размера заработной платы эту ситуацию меняет несущественно, и мы получим увеличение доли фонда оплаты труда к национальной экономике на 0,1%», — отметил Шеин.

Так, по его словам, для улучшения ситуации необходимы коренные изменения. В частности, надо разрешить работникам бастовать, защищать свое право на достойную заработную плату, а всем профсоюзам дать право на коллективные переговоры.

«Безусловно, необходимо принимать закон об индексации заработной платы. Да, можно ставить верхнюю планку, чтобы это не касалось топ-менеджмента и всяких начальников, но нужна автоматическая индексация заработной платы по мере инфляционных процессов, чтобы заработная плата не снижалась ростом цен», — отметил Шеин.

Политический шаг по уравниванию с мизером

Основная проблема приравнивания МРОТ к прожиточному минимуму в том, что при расчете необходимого размера средств для проживания учитываются данные о необходимой для гражданина потребительской корзине. При этом состав этой корзины давно пора изменить, заявил в ходе пленарного заседания глава профильного комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

«МРОТ приравнивается к величине прожиточного минимума. Мы его называем не прожиточный минимум, а прожиточный мизер, потому что та потребительская корзина, которая рассчитывается и определяет прожиточный минимум, давно требует пересмотра, как с точки зрения составных частей, процентных соотношений и самой структуры», — отметил Нилов.

По его словам, сам факт уравнивания МРОТ и прожиточного минимума, безусловно, позитивное явление, но к нему не надо относиться как к достижению. Поскольку это тот минимум, который давно должен был быть урегулирован.

«Но, к сожалению, финансово-экономический блок правительства всё время искал какие-то отговорки, говоря о том, что денег нет. Но вот за новогодние праздники у нас стал наблюдаться явный рост экономики, который в декабре прошлого года еще не наблюдался. Это позволило такое вот политическое решение принять», — считает Нилов.

Речь идет о том, что при рассмотрении проекта федерального бюджета на 2018—2020 годы правительство и депутаты исходили из того, что МРОТ с 1 января 2018 года составит 85% от прожиточного минимума, а полностью показатели будут уравнены только с 1 января 2019 года. Такой поэтапный рост минимальной зарплаты ранее предложил президент РФ Владимир Путин. Предполагалось, что в 2018 году на эти цели уйдет 4,4 млрд рублей.

Однако в начале января 2018 года президент принял решение об ускоренном повышении МРОТ — по мнению главы государства, он должен составить 100% от прожиточного минимума уже к 1 мая 2018 года. Для реализации такой инициативы из бюджетной системы РФ потребуется порядка 40 млрд рублей, что почти в 10 раз больше, чем предполагалось изначально. Однако, как отмечали в ходе рассмотрения документа депутаты, средства на воплощению инициативы президента в жизнь уже найдены.

«Мы убеждены, что еще и избирательная кампания простимулировала весь этот процесс», — заявил Нилов, отметив также, что МРОТ должен расти и дальше, чтобы обеспечить гражданам РФ достойное существование.

Минимальный потребительский бюджет

Между тем, как отметил в ходе обсуждения инициативы на пленарном заседании депутат Госдумы Олег Смолин (КПРФ), у Минфина действительно не должно возникнуть проблем с тем, чтобы профинансировать повышение МРОТ в РФ.

«Это решение действительно потребует дополнительных средств и внесения изменений в федеральный бюджет. По сообщениям Минфина, у нас январский бюджет профицитный, надеемся, что это будет сделано. Иначе закон приведет к тому, что деньги будут перераспределены от бедных к нищим», — отметил Смолин.

Однако в целом, по его словам, принятие такого закона нужно рассматривать как важный этап, а не окончательное решение вопроса о размере минимальной зарплате. В частности, отметил он, нельзя забывать, что с 11 тыс. 163 рублей будет уплачиваться подоходный налог.

«Напомню, с «минималки» придется платить налог, около полутора тысяч рублей. Значит, реальный доход будет ниже прожиточного минимума», — заявил Смолин.

По его словам, сам по себе расчет МРОТ должен происходить по-другому. Тогда и выплаты гражданам могут стать выше.

«Федерация независимых профсоюзов РФ давно ставит вопрос о приближении минимальной зарплаты не просто к прожиточному минимуму, но к минимальному потребительскому бюджету», — подчеркнул Смолин.

Так, отмечает он, по данным той же Федерации независимых профсоюзов РФ, минимальный потребительский бюджет в стране за 4 года вырос с 25 тыс. до 36 тыс. рублей на человека. Кроме того, ранее глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова поставила задачу поднять в РФ пенсию до 25 тыс. рублей. В связи с этим можно было бы рассмотреть возможности по поэтапному повышению МРОТ до тех же 25 тыс. рублей, считает Смолин.

Работа продолжится

Правительство и депутаты планируют в будущем изменять структуру прожиточного минимума и, соответственно, увеличивать МРОТ до его показателей. Такими словами успокоил своих коллег первый зампредседателя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.

«Конечно же, нам предстоит принимать решения и по изменению структуры прожиточного минимума, и по росту минимальной заработной платы в дальнейшем, и постепенно принимать решение о переходе на минимальный потребительский бюджет. Для этого нужно, чтобы росла экономика, а для того, чтобы росла экономика, мы должны принимать сбалансированный бюджет, где государство полностью исполняет свои обязательства», — отметил Исаев.

Однако он подчеркнул, что сам факт того, что закон подразумевает не единоразовое повышение МРОТ, а его постоянное уравнивание с прожиточным минимумом, говорит о том, что зарплаты всех граждан РФ вырастут.

«Рост заработной платы в бюджетной сфере подтолкнет рост заработной платы в реальной экономике. Повышение минимального размера оплаты труда увеличит взносы в Пенсионный фонд РФ, а значит, появятся возможности повышать пенсию, а также накопления будущих пенсионеров», — заявил Исаев.

Поддержал такую позицию и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он назвал принятый закон «достижением», которое демонстрирует, что страна движется вперед.

«За 17 лет страна, которая претерпела серьезные изменения, вышла на такое решение. Мы с вами сегодня принимаем его, приравнивая МРОТ к прожиточному минимуму — это серьезное решение, оно касается миллионов наших граждан. Это решение однозначно мы должны отмечать как движение вперед по пути социальной защиты граждан», — заявил Володин.