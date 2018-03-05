Беспредел с долгами граждан перед легальными и нелегальными микрофинансовыми организациями (МФО) нельзя решить одним ужесточением правил функционирования таких кредиторов — в Госдуме предлагают смотреть на проблему шире и использовать все способы, которые усилят контроль за МФО, передает корреспондент ИА REGNUM 5 марта.

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Число нелегальных игроков на рынке микрофинансовых организаций в 2017 году выросло до 6,6 тыс., сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на данные СРО «МиР». Это в три раза больше, чем количество МФО, входящих в реестр Центробанка РФ. По данным СРО «МиР», граждане РФ уже должны нелегальным кредиторам порядка 100 млрд рублей.

Чаще всего «черными» МФО становятся физические лица, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели. По закону, такие непрофессиональные кредиторы могут выдавать займы не более четырех раз в год, и для этого им необязательно состоять в реестре ЦБ.

Pravovestnik.ru Коллекторы

Проблема в коллекторах

Рост нелегальных игроков на рынке МФО говорит лишь о том, что злоумышленники нашли очередную лазейку в законе, заявил корреспонденту ИА REGNUM глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

«Когда индивидуальный предприниматель регистрируется, он определяет сферы своей деятельности, а если он под проценты выдает деньги, а потом начинает выбивать их нелегальными способами — это вызывает большие вопросы. Учитывая, что за МФО в целом, после ужесточения законов и громких скандалов, стало больше контроля со стороны ЦБ, это означает, что в законе нашли новую лазейку», — считает Нилов.

Однако меры по разрешению ситуации должны быть радикальными, отмечает он. Так, по его словам, основная проблема любой организации, которая выдает кредиты, — это необходимость в работе коллекторов.

«Проблема в том, что без коллекторских агентств организация под любым соусом работать не в состоянии. Выдавая неплатежеспособным гражданам микрокредиты, организация огромные риски закладывает в эти баснословные проценты, понимая, что если из десяти человек под давлением хотя бы один отдаст, то все эти риски удастся покрыть», — отмечает Нилов.

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Поэтому, уверен он, коллекторскую деятельность надо запретить совсем. Так, по словам Нилова, так называемый «антиколлекторский» закон, существующий сегодня, работает слабо и не оказывает должного эффекта — коллекторы все так же используют нелегальные методы давления на граждан и нередко угрожают им.

«Как только запретим коллекторскую деятельность, сразу все МФО вымрут. А эти МФО сегодня стали раковой опухолью на теле РФ, потому что граждан загоняют в долговую яму, заставляют их перекредитовываться, пользуясь юридической неосведомленностью, затаскивают их в кабалу и потом пользуются всеми легальными и нелегальными способами, чтобы отобрать у людей последнее», — уверен Нилов.

По его мнению, все вопросы по кредитам должны решаться в банке. Если банк принял решение о выдаче средств в кредит клиенту, то в случае невозврата вопросом должна заниматься Федеральная служба судебных приставов.

«Мы еще не созрели, чтобы у нас, как в Европе, работали коллекторские агентства. У нас еще кустарщина, бардак, беспредел и криминал», — заявил Нилов.

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Сконцентрироваться на рекламе

Согласен с Ярославом Ниловым и его коллега по фракции, первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Савельев (ЛДПР).

«Наши граждане постоянно сталкиваются с противоправными действиями коллекторов, представляющих интересы вполне легальных организаций, нужно ли говорить, что бесконтрольные «черные кредиторы» действуют вообще вне каких-либо правовых и моральных норм? Это рассадник преступности», — отмечает Савельев.

При этом, по его словам, государство должно усилить борьбу с такими нелегалами. Однако депутат считает, что в борьбе с МФО следует уделить особое внимание их рекламе.

«Необходимо, во-первых, значительно ужесточить штрафные санкции за подобную противоправную деятельность, а во-вторых, консолидировать усилия Центробанка и правоохранителей по выявлению и привлечению к ответственности «черных кредиторов». Не секрет, что они активно рекламируют свои сомнительные услуги в сети интернет, поэтому, прежде всего, внимание нужно сосредоточить на этой сфере», — уверен Савельев.

Ужесточить условия входа

Основная проблема рынка МФО — слишком простые условия входа на этот рынок, поэтому на нем растет и количество нелегальных игроков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 марта заявил первый зампредседателя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

«Надо ужесточать законодательство по МФО. У нашей фракции есть вообще радикальное предложение их запретить, но уже если не запрещать, то надо хотя бы повысить требования к уставному капиталу, порядку регистрации и установить потолок процентов. Сейчас очень легкие условия вхождения на тот рынок, а это фактически легализация ростовщичества, чего быть не должно», — отмечает Емельянов.

Впрочем, отмечает он, бороться с нелегальными игроками на любом рынке — это задача правоохранительных органов. Им бы следовало более активно участвовать в «чистке» рынка микрофинансовых организаций, уверен депутат.

«Мы же победили нелегальный игорный бизнес, почему бы не победить и нелегальное ростовщичество», — считает Емельянов.

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Решение есть

Между тем в Госдуме уже есть решение для сложившей ситуации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 марта сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

Так, в ноябре 2017 года в первом чтении был принят законопроект, который ограничивает максимальную сумму долга по микрокредиту, чтобы размер займа и процентов не увеличивался бесконечно. Согласно законопроекту, общая сумма неустойки по микрокредитам не должна превышать полуторакратный размер суммы долга. Однако он вводит еще несколько новых правил, которые усложнят жизнь нелегальным игрокам среди МФО.

«В этом законопроекте прописано, что давать займы могут только те, кто находится в реестре Центробанка. Соответственно те, кто не включен в реестр, не имеют судебную защиту, то есть они будут давать незаконные займы и не будут иметь права требовать проценты, пени или штрафы. Могут потребовать сумму, которую выдали, назад, но без начислений», — отметил Аксаков.

По его словам, работа над инициативой ко второму чтению ведется в профильном комитете Госдумы и в скором времени должна быть завершена.