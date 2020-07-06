Валерий Пушилин
Последние публикации
Антифашистская Украина: долгожданный выход из шестилетней комы
Мы являемся свидетелями интереснейшего момента истории. Пётр Порошенко, безусловно, талантливейший человек: за годы своего президентства он сумел заморозить Украину в самом безумном и неестественном положении: то, что непременно должно было динамично развиваться, замерло в самой неблагоприятной для...
6 июля 2020
Военное преступление и мирное наказание: успеть до победы коммунизма
В конце мая глава Следственного комитета России А. Бастрыкин п оручил активизировать фиксацию военных преступлений на Донбассе, а официальный представитель Следственного комитета (СК) заявил, что виновные должны стать известными всем и рано или поздно понести заслуженное наказание. В одном...
2 июня 2020
Украина нарушает права российских граждан на свободное перемещение
Считаем необходимостью разъяснить некоторые аспекты поездок на Украину. Если вы побывали в Крыму без прохождения украинского пункта пропуска, с точки зрения Украины вы совершили административное правонарушение, а в некоторых случаях — уголовно наказуемое деяние. «Предусматривается уголовная...
29 января 2020
О прекращении приватизации жилья: все ли равны перед законом?
Есть несколько причин, почему прекращение бесплатной передачи жилых помещений в собственность (в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2004 N 189-ФЗ в редакции 29.02.2016) нельзя назвать неприятным сюрпризом. Во-первых, закон о переносе ее прекращения на 1 марта 2017 года был подписан...
23 января 2017
Восемь лет тюрьмы российскому гражданину на Украине
В одном из районных судов Львова на днях было вынесено решение, отправившее на 8 лет за решетку гражданина России И.Б. Литвиновича. Родные и близкие, не безразличные к судьбе этого человека, обратились в Фонд содействия развитию международного сотрудничества и защиты прав и свобод граждан «Украина...
3 июля 2016