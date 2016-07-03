Львов, Украина, 3 июля, 2016, 13:26 — ИА Регнум.



Винсент Ван Гог. Прогулка заключённых (фрагмент). 1890

В одном из районных судов Львова на днях было вынесено решение, отправившее на 8 лет за решетку гражданина России И.Б. Литвиновича. Родные и близкие, не безразличные к судьбе этого человека, обратились в Фонд содействия развитию международного сотрудничества и защиты прав и свобод граждан «Украина — Россия» за помощью. Одно из обязательных направлений его деятельности в случае возникновения у российского гражданина серьезных правовых проблем за рубежом — обеспечить выполнение консульством определенных законодательством консульских действий. Самого факта вовлеченности консульства бывает достаточно, чтобы нарушенное право иностранца было восстановлено. Если иностранный гражданин заключен под стражу, консульство поддерживает с ним связь, обеспечивает его представительство в случае необходимости, обращается к органам власти, если нарушены нормы права. С некоторых пор Фонд публично общается в Facebook с Консульским департаментом МИД России, в том числе обсуждает проблемы конкретных граждан России. Мы воспользовались этой возможностью и оповестили департамент публично о содержании И.Б. Литвиновича под стражей и предстоящем суде, а также заявили, что считаем необходимым выполнение уместных в данном случае консульских действий. Должностное лицо, ведущее страницу департамента, совершенно точно ознакомилось с нашим сообщением, так как ответило на него.

Суд состоялся 1 июля. Мы сообщили Консульскому департаменту МИД России точное время и место суда, заявили, что считаем необходимым совершение консульских действий. Однако позвонив после суда в Генеральное консульство РФ во Львове, узнали, что их никто не оповестил об уголовном преследовании И.Б. Литвиновича, его содержании под арестом и о судебном заседании. Конечно, никто не знает, повлияла бы встреча консула с обвиняемым гражданином России на его судьбу. Но вот что мы знаем совершенно точно:

1. Консульские конвенции и Консульский Устав РФ предусматривают определенный набор консульских действий в случае, если гражданин РФ оказывается под стражей и предстает перед судом в зарубежной стране.2. МИД России неоднократно заявлял, что украинская сторона не выполняет своих обязанностей в отношении задержанных российских граждан, предусмотренные консульскими конвенциями (Венской Конвенцией о консульских сношениях и Консульской конвенцией между РФ и Украиной) и препятствует российским консульским учреждениям выполнять свои обязанности, в том числе не информирует о случаях задержания, ареста российских граждан.3. Должностное лицо Консульского департамента МИД РФ было проинформировано о содержании гражданина РФ под стражей и о суде над ним и не проинформировало Генконсульство во Львове, не говоря уже об обеспечении выполнения им консульских действий.4. Гражданин РФ И.Б. Литвинович был осужден и приговорен к 8 годам тюремного заключения.

Какой бы ни была реальная история, стоящая за этим приговором, гражданин России, находящийся за пределами своей страны, ни в коей мере не может быть лишен права на защиту и покровительство своего государства, закрепленное статьей 61 Конституции РФ. А у нас есть основания считать, что И.Б. Литвинович, пенсионер МВД РФ, приехавший на Украину оформлять наследство, не совершал действий, в которых его обвиняли.

Невозможно изменить прошлое, невозможно вернуться в тот день, когда консул мог встретиться с И. Б Литвинович до судебного заседания и узнать много интересного об обстоятельствах задержания, уголовного дела и условиях содержания под стражей. Российские дипломаты не могут вернуться в прошлое и своими действиями: встречей с российским гражданином, обеспечением адекватного представительства, направлением запросов в органы власти защитить нарушенное право гражданина нашей страны. Но встретиться и сделать иные консульские действия можно сейчас! В сложившейся чрезвычайной ситуации Фонд нашел адвоката, который подаст на апелляцию и будет грамотно и добросовестно защищать И.Б. Литвиновича. Мы обращаемся к МИД РФ с просьбой об оказании содействия адвокатам, предоставляемых Фондом, в защите прав российских граждан на территории Украины. В данном конкретном случае об оказании содействия адвокату со стороны Генерального консульства РФ во Львове.

По факту же бездействия должностного лица Консульского департамента МИД России, ведущего страницу Консульского департамента МИД России в Facebook, просим руководство МИД РФ провести служебную проверку, о результатах которой известить нас и общественность. В случае отсутствия должной реакции оставляем за собой право обратиться в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет Российской Федерации, к Уполномоченному по правам человека в России.