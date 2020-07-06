Мы являемся свидетелями интереснейшего момента истории. Пётр Порошенко, безусловно, талантливейший человек: за годы своего президентства он сумел заморозить Украину в самом безумном и неестественном положении: то, что непременно должно было динамично развиваться, замерло в самой неблагоприятной для здоровых сил общества форме. Крайними оказались только жители антифашистского Донбасса.

Загурский Кирилл ИА Красная Весна Воссоединение всего украинского народа

Россия, хоть и претерпевала от альтернативно одаренных «активистов» и руководителей, но оперативно и эффективно минимизировала ущерб. Хатаскрайнички же смотрели в сторону истекающего кровью Донбасса, принуждаемому к одностороннему соблюдению Минских соглашений, тихонько радовались жизни, а то и посмеивались в сывыйи вуса: у вас там, донбассяне, паршиво, а у нас валидные документы есть, безвиз есть, свет, газ, вода есть, яйко есть, млеко есть, курка есть.

ИА Красная Весна Донецк. ДНР. 2017

Иногда, правда, надо зиговать и кого-то забивают до смерти или сжигают, но то такэ. Победа Зеленского на выборах разморозила ситуацию. Наевшиеся, наконец, курку — яйко — млеко хатаскрайники объединились со здоровыми силами общества и начали требовать восстановить нормальную жизнь: без войны, без банд об дерево угашенных хлопцив-патриотив, с адекватной внутренней и внешней политикой. Получили — мало не показалось.

В итоге нормальная часть Украины сейчас получает ясный и громкий ответ на извечный русский вопрос «что делать?»: выход — там же, где вход. Ни для кого уже не секрет, что в 2013 году «звыряче побыття» было спровоцировано организованными неонацистскими боевиками. Беспредел продолжился и осуществлялся на глазах у всей страны до полной победы неонацистских беспредельщиков, то есть произошел силовой захват власти, который был бы невозможен без формирования боевых подразделений Майдана.

Ввласенко Киев, ул. Грушевского. 22.01.2014

Антифашистские силы, лояльные законной власти и действующие в соответствии с решениями легитимного Президента Украины (ввиду неонацистского переворота проводить народные сходы и сборы, переучреждать власть, проводить референдумы), тоже сформировали свои вооруженные силы (было много скепсиса и смеха по поводу первых видеообращений Валерия Болотова, но уже скоро маршировали по городам Донбасса организованными колоннами десантники, а сейчас мы имеем крепкие вооруженные силы ДНР и ЛНР). И вот, словно грибы после дождя, начинают появляться организованные силовые структуры вменяемой части Украины. Там, где они пока не начали появляться, рождается хотя бы консенсус, что без таких сил не обойтись. Что могут подумать, глядя на это, жители многострадального антифашистского Донбасса?

Дорогие вы наши хатаскрайнички, копатели морей, танцоры боевым гопаком, спиваки гимна ротом, художники трызуба кавунами! Слезы счастья мешают говорить. Шесть лет назад ведь все было ясно, все было сказано: формируйте ополчение, переучреждайте власть, проводите референдумы о самоопределении, ибо власть захватило неонацистское зверье, которое победить можно только по правилам военной науки и силами государственного образования.

Amakuha Пылающий Дом профсоюзов. 19 февраля 2014 года

Шесть лет палачи Донбасса радовали своих чилдреняток нехитрыми ништячками, заработанными сносом артиллерией с лица земли домов старух и стариков Донбасса вместе с их обитателями.

ИА Красная Весна Монумент Жертвам фашизма. Донецк. ДНР

Вы, хатаскрайнички, воротили нос и старались об этом сильно не думать. И вот, вдруг и у вас начало припекать. Сейчас, шесть лет спустя, сама жизнь и желание ее жить заставляют вас самоорганизовываться и побеждать фашистскую нечисть силами своей организованности.

Очень важно не упустить полицейско-юридическую интеллектуальную составляющую этих процессов: побеждать фашистскую нечисть не только в боестолкновениях, но и тщательно отслеживать каждого фашика, готовить его к самой торжественной части его бездарной жизни — трибуналу.

ИА Красная Весна Соревнования танковых экипажей. ДНР. 15.09.2016.

Вспомним и еще один урок Майдана: без внешних государственных игроков с их организационными и прочими ресурсами победить власть невозможно. Каждый квалифицированный доктор знает: лечение должно быть комплексным. Чтобы победить фашистскую чуму и лёгшего под нее кровавого клоуна, нужно уверенно побеждать приведший к нынешнему состоянию идиотский дискурс: прочь от Москвы, есть красные линии, зайдя за которые не получится убежать прочь от Москвы, Украина способна выжить только как русофобский проект и тому подобное. Узнавайте по запаху носителей такого дискурса и уверенно громите эту убийственную для Украины аксиоматику.

Мы все должны не бежать прочь от Москвы, а заставить Москву выполнить то, о чем ее просил легитимный президент Украины: помочь союзному братскому государству победить фашистскую сволочь, устроившую переворот и уничтожающую страну. Все козыри до сих пор на руках у президента России: обращение Януковича, Минские соглашения, только выполнив которые (для чего переучредив государство), украинская власть возобновит свою легитимность, полномочия гаранта этих соглашений, шесть лет саботируемых украинской властью.