Считаем необходимостью разъяснить некоторые аспекты поездок на Украину.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Если вы побывали в Крыму без прохождения украинского пункта пропуска, с точки зрения Украины вы совершили административное правонарушение, а в некоторых случаях — уголовно наказуемое деяние.

«Предусматривается уголовная ответственность за пересечение государственной границы Украины лицом, имеющим гражданство (подданство) государства-агрессора, или иным лицом в интересах государства-агрессора, которые противоречат национальным интересам Украины любым способом вне пунктов пропуска через государственную границу Украины или в пунктах пропуска через государственную границу Украины без соответствующих документов или по документам, которые содержат недостоверные сведения, в виде лишения свободы на срок до трех лет».

Как отмечается, за повторное нарушение или же совершенное группой лиц предусматривается наказание в виде лишения свободы от трех до пяти лет. За нарушения с применением оружия — от пяти до восьми лет.

Напомним, с 1 января 2018 года начали действовать новые правила пересечения украинской границы для граждан России, а также лиц без гражданства. В пунктах пропуска во время пограничного контроля будут фиксировать биометрические данные (в том числе отпечатки пальцев).

В Госпогранслужбе Украины также отметили, что остается административная ответственность, предусмотренная статьей 204−1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, относительно незаконного пересечения госграницы Украины «обыкновенными» мигрантами или нарушителями.

Dpsu.gov.ua Граница. Украина

С точки зрения Украины единственным законным способом посещения Крыма является получение специального разрешения уполномоченного органа Украины и въезд в Крым через украинские пункты пропуска, расположенные на границе между Херсонской областью и Крымом.

При этом оснований для выдачи такого разрешения крайне мало. Среди них — проживание в Крыму близких родственников или членов семьи, расположение на территории Крыма мест захоронения близких родственников или членов семьи, наступление смерти близких родственников или членов семьи. Также основанием для получения специального разрешения является наличие права собственности на объекты недвижимости в Крыму, участие в обеспечении защиты национальных интересов Украины, «с целью мирного урегулирования конфликта или освобождения территории Украины от оккупации».

Такие цели визита в Крым, как туризм или журналистская деятельность, основаниями для выдачи специального разрешения не являются.

Подробнее смотрите в тексте Постановления Кабинета министров Украины № 367 от 4 июня 2015 года и в нашем комментарии специально для ИА REGNUM.

Подробности: https://regnum.ru/news/polit/1936441.html

Обрисуем некоторые возможные последствия законного въезда на Украину после незаконного с точки зрения Украины посещения Крыма. Многочисленные украинские волонтеры проводят мониторинг информационного пространства с целью выявления фактов вышеуказанных посещений Крыма и сообщают в компетентные органы Украины или публикуют информацию на скандально известном сайте «Миротворец».

Несмотря на постоянные усилия здоровой части общества добиться прекращения функционирования этого сайта, его сотрудники регулярно вносят в базу личные персональные данные иностранных граждан с формулировкой «незаконное пересечение государственной границы Украины» и просят правоохранительные органы рассматривать публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений.

Таким образом, извещая на своих страницах в соцсетях посетителей о своем отдыхе в Крыму, вы делаете последующие поездки на Украину или неприятным событием (в случае отказа в пропуске через границу с запретом на въезд на территорию Украины) или событием крайне опасным (получаете уголовное преследование и обеспечиваете пополнение так называемого «обменного фонда» Украины).

Отметим существенную разницу в положении граждан России, проживающих в России, и граждан России, проживающих на территории Украины. Если первые, не имея возможности законно с точки зрения Украины посетить Крым, все-таки посещают его, то потом они застрахованы от неприятностей, если отказываются от идеи в обозримом будущем посетить Украину, то граждане России, имеющие вид на жительство на Украине, совершив вышеуказанное административное правонарушение или уголовно наказуемое деяние, по месту жительства на Украине практически обречены попасть под уголовную ответственность.

Dpsu.gov.ua Граница. Украина

В соответствии со ст. 26 Конституции Украины иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на Украине на законных основаниях, пользуются такими же правами и свободами, а также несут такие же обязанности, как и граждане Украины.

Вынуждены констатировать следующее: постановлением Кабинета министров Украины № 367 от 4 июня 2015 года нарушены конституционные права граждан России, постоянно проживающих на Украине или на законных основаниях находящихся на Украине, но не имеющих оснований для выдачи специального разрешения, свободно и беспрепятственно по своему желанию перемещаться по территории Украины в любом направлении, любым способом, в любое время, в том числе посетить Крым с целью туризма.

Призываем граждан России повышать свою осведомленность, не совершать неосмотрительных действий, считаться с реальным положением вещей и не создавать проблем или угроз себе, родным и близким.

Валерий Пушилин — президент Фонда содействия развитию международного сотрудничества и защиты прав и свобод граждан «Украина — Россия»