Валентин Юрьевич Катасонов
Последние публикации
Криптовалюты – ключевой элемент банковско-финансового концлагеря
За последние три года целый ряд Центробанков сделал сенсационные заявления о том, что они собираются выпускать криптовалюты. Например, такое заявление в начале 2015 года сделал главный экономист Банка Англии Эндрю Холдейн. В начале прошлого года председатель Народного банка Китая Чжоу Сяочуань...
5 января 2018
Банкиры делают граждан России преступниками?
Я уже писал о том, что и Центральный банк РФ, и коммерческие банки страны систематически нарушают Конституцию Российской Федерации и другие российские законы. Так, ЦБ нарушает статью 75 Конституции РФ, обязывающую его в порядке первоочередной задачи обеспечивать защиту и устойчивость российского...
1 декабря 2017
Центробанк занялся бизнесом всерьез
То, что центробанки занимаются бизнесом — не новость. Бизнес, согласно толковым словарям, — деятельность, направленная на получение прибыли. Центральные банки создавались ростовщиками (банкирами) ради того, чтобы приумножать свои прибыли. Но использование центробанков в качестве инструмента...
27 ноября 2017
Криптовалюты – ключевой элемент банковско-финансового концлагеря
За последние три года целый ряд Центробанков сделал сенсационные заявления о том, что они собираются выпускать криптовалюты. Например, такое заявление в начале 2015 года сделал главный экономист Банка Англии Эндрю Холдейн. В начале прошлого года председатель Народного банка Китая Чжоу Сяочуань...
22 ноября 2017
О печальных датах и грядущем обвале рубля
Прошло ровно три года с одного весьма знаменательного решения Центробанка России: в ноябре 2014 года он заявил о прекращении действовавшей до этого политики управляемого (регулируемого) валютного курса рубля. Был упразднен так называемый валютный коридор (установленные пределы колебаний валютного...
16 ноября 2017
Куда дрейфует банковская система России?
В банковской системе России происходят постоянные изменения, однако вектор долгосрочного ее развития не очень понятен. Несмотря на периодически появляющиеся документы со звучными названиями, содержащими слово «стратегия». В этой связи можно, например, вспомнить заявление Правительства РФ №1472п-П13...
13 ноября 2017
Центральный банк России: государство в государстве. Или над государством?
Я уже достаточно много раз говорил и писал, в частности, тут, что Центральный банк в большинстве стран мира — особый институт, который не вписывается ни в одну из привычных ветвей государственной власти (исполнительную, законодательную и судебную). Центральный банк — детище буржуазных революций...
8 ноября 2017
ЦБ России — орган государственной власти или коммерческая организация?
Я уже писал о том, что Центральный банк Российской Федерации, согласно статье 75 Конституции Российской Федерации, является органом государственной власти. Дополнительное подтверждение этому можно найти в статье 1 Федерального закона о Центробанке. Хотя формулировки обоих документов достаточно...
5 ноября 2017
Когда ЦБ России начнет нести ответственность перед гражданами страны?
У Центрального банка Российской Федерации очень много функций. В статье 4 Федерального закона о Центробанке изначально был список функций, состоящий из 19 пунктов. В результате того, что чуть ли не каждый год принимались какие-то поправки и дополнения к закону, у многих пунктов этого списка...
2 ноября 2017
Золотовалютные резервы: аргентинский и китайский урок для России
В своей предыдущей статье я затронул тему золотовалютных резервов (ЗВР) Российской Федерации. Она вызвала большой интерес. По этой публикации мне задают много вопросов, свидетельствующих о смутном представлении большинства читателей о том, как устроен центральный банк, как организована эмиссия...
31 октября 2017
Кому принадлежат ЗВР России?
В учебниках по общей теории государства и права (равно как и в учебниках по ряду других юридических и политологических дисциплин) достаточно подробно разжевывается концепция (теория, учение) разделения властей. Согласно этой теории, государственная власть должна быть разделена между независимыми...
22 октября 2017
Миф о «царском золоте» России в США
Сегодня в наших СМИ появляется довольно много публикаций сенсационного характера, касающихся темы «царского золота». Особенно возбуждают аудиторию статьи на тему «царского золота» в Америке. Муссируются два основных сюжета. Первый: якобы Россия еще во времена императора Николая II участвовала как...
7 апреля 2016
О нашествии Батыя на Киев и «монетизации» истории Украины
В мае 2015 года СМИ сообщали, что украинская сторона потребовала от Монголии компенсации за нашествие хана Батыя. Тогда телеканалы «Рен ТВ», «Звезда» и ряд других информагентств сообщили, что Верховная рада Украины приняла постановление «О геноциде украинского народа в XIII веке преступным режимом...
3 марта 2016
«Большой Китай» — главный конкурент США на мировом рынке прямых инвестиций
Прямые инвестиции — одна из важнейших форм международного движения капитала. Они представляют собой вложения в акции и капиталы, которые дают инвестору право управления. В прошлом веке основной формой прямых инвестиций были проекты по созданию новых предприятий и компаний («с нуля»), однако сегодня...
28 февраля 2016
Валютная политика Китая: запретить нельзя разрешить
В прошлом году китайская экономика пережила серьезные стрессы. Один из них — резкое падение индексов на фондовых биржах Китая — сначала в июне, а потом в августе. В августе к тому же было зафиксировано несколько коротких, но достаточно энергичных падений курса юаня, что заставило усомниться в...
23 февраля 2016
«Теневой банкинг» и «долговая ловушка» Китая
Уже давно экономика Китая «перегрета». На рынке недвижимости и фондовом рынке образовались «пузыри». Этим летом фондовый рынок Китая дважды был на грани коллапса. Путем жесточайших мер, имевших явно оттенок административных, Пекину удалось купировать развитие финансового кризиса в стране. А тот, в...
2 ноября 2015
Смерть капитализма: впереди — «новый рабовладельческий строй»
Мне уже не раз приходилось писать о том, что мировой капитализм вошел в новую и последнюю фазу своего развития. Почти 100 лет назад (в 1916 году) В. Ленин (Ульянов) написал книгу «Империализм, как высшая стадия капитализма». В ней он констатировал, что в конце XIX — начале XX века капитализм стал...
24 октября 2015
«Банковский концлагерь»
Нам давно уже доказывают, что денежная система, основанная на наличных знаках (банкнотах и разменных монетах), — анахронизм, признак отсталости. Что вообще наличные деньги — «питательная почва» для преступлений и всякого рода беззаконий. Мол, на наличных деньгах держится «серая» экономика...
13 июля 2015
Санкции Германа Грефа против России
29 мая 2015 года прошло годовое собрание акционеров главной кредитной организации России — Сбербанка. Герман Греф, руководитель Сбербанка, на этом собрании заявил, что указанная кредитная организация на территории Крыма и Севастополя не будет присутствовать. Мол, Вашингтон объявил санкции против...
7 июня 2015
Украина: экспроприация экспроприаторов
На протяжении более чем двадцатилетней истории «незалежной», местные олигархи считали себя «субъектами» процессов экспроприации на Украине. Они сосредотачивали и приумножали в своих руках имущество, которое «зарабатывали» «непосильным трудом» в результате бандитских приватизаций, рейдерских...
6 июня 2015