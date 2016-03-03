



Флаг Монголии

В мае 2015 года СМИ сообщали, что украинская сторона потребовала от Монголии компенсации за нашествие хана Батыя. Тогда телеканалы «Рен ТВ», «Звезда» и ряд других информагентств сообщили, что Верховная рада Украины приняла постановление «О геноциде украинского народа в XIII веке преступным режимом Монгольской империи». Многие тогда восприняли это как фейк, что-то наподобие первоапрельской шутки. А некоторые выдвинули версию, что это, мол,"коварная операция» Москвы, нацеленная на дискредитацию Киевского режима.

На днях имело место продолжение прошлогодней «шутки». Пресс-атташе посольства Монголии в России Лхагвасурэн Намсрай 29 февраля сообщил о получении парламентом его страны официального письма от Верховной рады Украины с требованием о выплате компенсации за разрушение Киева войсками хана Батыя. Председатель Хурала Зандаахуугийн Энхболд назвал резолюцию украинского парламента «пропагандистским клише Украины в отношении Монголии». «Мир не знал и никогда не слышал ни о какой украинской нации, тем более в эпоху наследников Великого Тэмуджина, — отметил он. — Миллионы погибших украинцев в XIII веке — плод нездоровой фантазии украинских депутатов». Энхболд добавил, что «Монголия готова возместить ущерб при взятии Киева Бату-ханом, но только пострадавшим, либо членам их семей». «Мы с нетерпением ждем оглашения полного списка потерпевших», — заявил председатель Хурала.

О том, что украинские парламентарии, составлявшие письмо в адрес Хурала, не знают ни собственной истории, ни истории Монголии, политики и эксперты России и Монголии уже дали подробные комментарии. Повторяться не буду. Сейчас же хочу обратить внимание на другой момент. Определенные политические силы на Украине уже на протяжении многих лет поглощены увлекательным делом подготовки и предъявления компенсационных требований. И адресатом этих требований выступает, прежде всего, Россия. Дадим краткий обзор этой деятельности в адрес России.

Целый ряд политиков националистического толка из западных районов Украины не раз ставили вопрос о вынесении на обсуждение в Верховной Раде вопроса о возмещении Украине ущерба за «советскую оккупацию"территорий, которые позднее стали называть Западной Украиной. Речь идет о территориях исторических областей Галиции, Волыни и Полесья, составляющих в настоящее время Львовскую, Тернопольскую, Волынскую,Ивано-Франковскую и Ровенскую области современной Украины. На самом деле речь идет о территориях, исконно принадлежавших Российской империи и временно, в течение восемнадцати лет (1921—1939) находившихся в составеВторой Польской республики, известной также как «панская Польша». В 1921 году, воспользовавшись слабостью Советской России и поражением, которое Красная Армия понесла в результате похода на Варшаву, Польша оттяпала у нас эти достаточно обширные территории.

Некоторые русофобски заряженные политики пытались начать активную работу по «переделке» истории ХХ века. В частности, в апреле 2008 года депутаты Львовского областного совета приняли решение об обращении к президенту страны и Верховной Раде с инициативой о разработке законопроекта «О правовой оценке преступлений тоталитарного коммунистического режима на территории Украины». Сумму ущерба украинские националисты оценили в 2 трлн. долларов — из расчёта «по 100 тыс. долларов за каждого замученного советской властью украинца».

У политиков в Киеве хватило разума не идти на поводу у борцов с экономическими последствиями «советской оккупации», поскольку тогда они вынуждены были начать войну и с «польскими оккупантами». А война с «польскими оккупантами» не входила и не входит в планы Киева, поскольку он стремится в Европейский союз, где голос Варшавы очень влиятелен. Кроме того, признание того, что в 1939 годуимела место «советская оккупация», автоматически означает, что во владение Западной Украины должна вступить Польша. Кстати, немного отклоняясь от нашей темы, отметим, что со стороны Варшавы весьма прозрачные намеки на этот счет стали поступать в адрес Киева. Итак, никаких государственных комиссий по оценке ущерба от «советской оккупации» на Украине не создавалось. А отдельные оценки украинских националистов никакой реальной значимости не представляют.

При Президенте Викторе Ющенко на Украине была организована истерия под названием «голодомор». Обвинения в тысячах (а иногда даже миллионах) смертей на Украине в1932−1933 гг. (по причине массового голода) были адресованы России. Звучали требования начать официальную подготовку требований к Москве о выплате компенсаций Киеву за «голодомор».Украина добивалась в 2008 году в ООН принятия резолюции Совета Безопасности о признании голодомора и ответственности за него. Депутат Верховной Рады Ярослав Кендзер заявил тогда: «Имея такое решение, принятое на уровне ООН, Украина будет иметь все основания требовать от России, как единственного правопреемника Советского Союза, соответствующей моральной и материальной компенсации. Так, как в свое время сделал Израиль по отношению к Германии». Однако Совбез отклонил эту резолюцию, через некоторое время вопрос о компенсациях за «голодомор» сошел на нет. В конце 2013 года тема компенсаций за «голодомор» стала опять муссироваться в парламенте Украины (прежде всего, Олегом Тягнибоком).

Но вот после такого события, как возвращение Крыма в состав России весной 2014 года, Киев немедленно объявил о своих претензиях к Москве. В конце апреля прошлого года министр юстиции Украины Павел Петренко обнародовал следующее заявление: «Министерство юстиции обобщило информацию от наших министерств и ведомств по убыткам, которые были нанесены от оккупации Крыма, и общая сумма этих убытков составляет 950 млрд. гривен. Эта сумма не включает в себя упущенную выгоду, которая будет начислена дополнительно». Также министр уточнил, что эта сумма также не включает в себя стоимость полезных ископаемых и залежей в морском шельфе. С учетом неустойчивого курса гривны назывались суммы валютного эквивалента ущерба от 84 до 100 млрд. долл. Сумма периодически пересматривалась в сторону увеличения.

Уже 28 июля 2014 года министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан заявил, что убыток Украины от потери в Крыму энергетических объектов, включая запасы углеводородов на шельфе, оценивается в 300 млрд. долл. Итого, с учетом претензий, озвученных Павлом Петренко, получается, что Киев ожидает от Москвы компенсации в размере аж 400 млрд. долл. И это при том, что в 2013 году ВВП Украины, согласно официальным данным, составил 182 млрд. долл. Киев желает получить от Москвы компенсацию, более чем в 2 раза превышающую величину годового валового продукта страны!

Понимая, что получить от России никаких компенсаций не удастся, Украина начала инвентаризацию имущества Российской Федерации (РФ), которое находится на территории государства. Об этом еще весной заявил министр юстиции Украины Павел Петренко. При этом он уточнил, что речь идет об имуществе государства, а не частных лиц РФ. И что оно будет использовано для исполнения решений украинских или международных судов. Кстати, Киев стал использовать аргумент своих требований компенсации убытков за Крым для отказа от погашения большой задолженности Украины перед Российской Федерацией. «Крымский аргумент» также использовался в переговорах по российскому газу для получения больших скидок.

Используя антироссийскую истерию, нынешний министр юстиции вместе с темой «крымских компенсаций"занялся также реанимацией старых претензий к Российской Федерации. Как известно, в начале 1990-х гг. при «разделе» СССР между Российской Федерацией и другими постсоветскими государствами была достигнута договоренность об условиях такого «раздела». К Российской Федерации переходили все внешние активы СССР, при этом одновременно РФ брала на себя все внешние обязательства Советского Союза. Украина также подписала документы о «разделе», но впоследствии их так и не ратифицировала.

В настоящее время она начинает «выкатывать» свои претензии на некоторые внешние активы бывшего СССР, преимущественно объекты недвижимости за рубежом. Павел Петренко и другие украинские чиновники высокого ранга грозят начать судебные дела по возвращению Украине такого зарубежного имущества и/или выплаты Россией компенсации за него. Еще один важный пункт требований, озвученных Павлом Петренко, — компенсации украинским гражданам за потери вкладов в Сбербанке в начале 1990-х гг. Сумма таких компенсаций, согласно заявлению министра юстиции, оценивается в 80 млрд. долл.

Последние инициативы в деле выдвижения репарационных претензий к России принадлежат лично премьер-министру А. Яценюку. Еще в 2014 году он неоднократно заявлял: Россия должна заплатить за восстановление Донецка и Луганска. В декабре 2014 года Яценюк заявил, что Украина подала ряд исков к Российской Федерации, чтобы она компенсировала убытки, причиненные якобы своей «военной агрессией» против Украины. Год назад он уже скорректировал сумму требований:"Раньше мы оценивали восстановление инфраструктуры в восемь миллиардов гривен, сейчас гривны можно заменить на доллары». Итак, Киевский режим ждет, что Россия заплатит ему за спровоцированный им же развал украинской экономики миллиарды долларов.

Удивительно, но «творчество» официального Киева по части подготовки разных компенсационных требований к Москве как две капли воды похоже на деятельность прибалтийских государств — Литвы, Латвии и Эстонии. Они также на протяжении многих лет заняты увлекательным делом составлением компенсационных требований к Российской Федерации. Так, Латвия подготовила нам счет на 300 млрд. евро. За всем этим «творчеством» просматривается один и тот же «вдохновитель» — Вашингтон. Под его диктовку Украина и прибалтийские республики переписывают историю. Мы имеем дело с совершенно новым социальным феноменом — монетизацией истории.