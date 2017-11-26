Я уже писал о том, что и Центральный банк РФ, и коммерческие банки страны систематически нарушают Конституцию Российской Федерации и другие российские законы. Так, ЦБ нарушает статью 75 Конституции РФ, обязывающую его в порядке первоочередной задачи обеспечивать защиту и устойчивость российского рубля. Вместо этого ЦБ отказался от поддержки валютного курса рубля, отправив его в «свободное плавание». Это привело к обвалу курса рубля в декабре 2014 года.

Дирк Якобс. Банкир, купец и гуманист. 1531

Но тема у меня сегодня другая. О том, как банкиры делают всех граждан сознательного возраста (тех, кто совершает денежные транзакции через банки) нарушителями российского законодательства. А, может быть, и преступниками. Я не юрист, поэтому могу ошибиться в подборе правильных слов, характеризующих степень вины граждан. Может быть, они заслуживают более мягкой формулировки: «лица, вводимые в заблуждение». Вводимые кем? — Конечно же, банками. В любом случае основная вина лежит на коммерческих банках и их кураторе — Банке России.

Каждодневно через коммерческие банки России проходят сотни тысяч (может быть, миллионы) транзакций с участием физических лиц (граждан РФ), которые фиксируются в электронной форме и на бумаге. В платежных поручениях, распечатках об остатках средств на счетах и об операциях по счетам, в кредитных договорах, в кассовых чеках и других документах обязательно фигурирует обозначение счета клиента. Согласно нормативным документам Банка России, лицевые банковские счета всех видов обозначаются в виде стандартного набора цифр, состоящего из двадцати цифр. Идущие под номерами 6,7 и 8 цифры набора обозначают вид валюты. Сегодня у нас в России полная валютная либерализация. Наверное, в некоторых банковских документах можно встретить не только доллары США или евро, но даже какие-нибудь заморские «тугрики». Но всё-таки в России пока, слава Богу, большая часть банковских счетов и транзакций привязаны к нашей российской валюте, которую мы называем рублем.

Но вся тонкость вопроса заключается в том, что за названием «рубль» могут скрываться очень разные платежные средства, имеющие очень разную покупательную способность. В России за последние два века происходило немало денежных реформ, некоторые имели конфискационный характер, некоторые — технический (чаще всего деноминация). После каждой реформы появлялся свой новый рубль. А старые рубли (в виде бумажных денежных знаков или монет) прекращали свое хождение. Иногда переход от старых к новым рублям происходил быстро, иногда растягивался на годы (предусматривались процедуры обмена старых на новые). В ХХ веке имели место следующие реформы: 1922—24 гг.; 1947 г. («сталинская»); 1961 г. («хрущевская»); 1991 г. («павловская»); 1993 г. («черномырдинская»); 1998 г. («ельцинская»).

Москва. 1990-е

Остановимся на последней, многие ее хорошо помнят. 4 августа 1997 года президент России Борис Ельцин подписал указ № 822, в соответствии с которым 1 января 1998 года правительство и Центральный банк провели деноминацию рубля. Теперь 1 новый рубль равнялся 1000 старых рублей. С 1 января 1998 года в обращение были введены банкноты и монеты нового образца, они стали знаками нового, деноминированного рубля. Параллельно в течение всего 1998 года обращались знаки (банкноты и монеты) старого образца. С 1 января 1999 года старые деньги утратили платёжеспособность, однако в соответствии с упомянутым указом президента и положением Банка России от 15 декабря 1998 года № 63-П обменивались без каких-либо ограничений во всех отделениях банка на новые до 2002 года. Позднее этот период был продлён еще на год. А вот с 1 января 2003 года старые рубли окончательно прекратили свое существование.

Приведенное описание последней денежной реформы — предыстория, необходимая для того, чтобы понять, что происходит сегодня в денежном мире России. До 1 января 1998 года (начала реформы) рубль Российской Федерации в обозначениях счетов выражался цифровым кодом «810». Цифровой код валют дополняется буквенным, состоящим из трех букв латинского алфавита. Тогдашний рубль получил буквенный код RUR. Такой код наша валюта получила согласно документу, который был разработан совместно Госстандартом РФ и Банком России и который получил название «Общероссийский классификатор валют» ОК (МК (ИСО 4217) 003−97) 014−94. Он был утвержден Постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994 г. №365 и вступил в силу 01.07.1995 г.

В конце позапрошлого десятилетия Госстандарт и Банк России разработали новый классификатор валют, который получил следующее официальное название: «ОК (МК (ИСО 4217) 003−97) 014−2000. Общероссийский классификатор валют». Он пришел на смену предыдущему, был утвержден постановлением Госстандарта России от 25.12.2000 г. №405-ст. Вступил в силу с 01.07.2001 г. Естественно, что новый классификатор учел последнюю денежную реформу РФ, и код российской валюты поменялся. Он стал выглядеть следующим образом: 643 RUB. Поменялись, как видим, и цифровой, и буквенный наборы. Коды валют нового классификатора содержатся в Международном стандарте ISO 4217. Там также рубль обозначен кодом 643 RUB. В национальных классификаторах валют других стран также фигурирует новый код.

Можно предположить, что в период между 01.07.2001 г. и 01.01.2003 г. в банковских документах могла сосуществовать старая и новая кодировка рубля (не знаю, насколько это юридически обоснованно, но, по крайней мере, оправдать такое сосуществование можно). А вот с 1 января 2003 года старая кодировка должна была полностью исчезнуть.

Однако вот уже пятнадцать лет мы наблюдаем странную картину: в банковских документах фигурирует старая кодировка: 810. Честно признаюсь, я сам никогда не обращал внимания на эту «мелочь», но ко мне стали обращаться люди, демонстрируя документы, где в обозначениях счетов фигурирует набор цифр 810. Такой же набор я обнаружил и в собственных бумагах. Более того, мне еще не привелось видеть документы, где используется новая кодировка (643). Может она используется, но я не видел. Как мне сказали знакомые эксперты, валюта 643 RUB по инструкциям ЦБ и приказам Минфина используются только во внешнеторговых операциях и расчётах вне пределов РФ. Мол, во внутрироссийских операциях искать валюту 643 RUB бесполезно. Как-то странно получается. Нам везде говорят, что рубль един, что в России, что в Африке. А вот коды разные. Как выяснилось, проблема легитимности кода волнует многих граждан, в чем можно убедиться, зайдя в социальные сети.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

А что по этому поводу думает финансовый мегарегулятор — Центробанк? Граждане уже неоднократно обращались на Неглинку 12 (центральный офис Банка России) с вопросом о том, какой код считать легитимным. Ответы ЦБ стандартные: 643 RUB. Одна из последних бюрократических отписок подобного рода — ответ заявителю заместителя директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля господина И.В. Ясинского. Факсимиле данного письма ЦБ читатель может найти по адресу.

Примечательно, что чиновники ЦБ уклоняются от ответов на вопросы граждан, на каком основании используется код 810 RUR. Они делают вид, что никаких нарушений нет. А ведь это не какая-то экзотика, это массовое явление в масштабах всей банковской системы России.

Многие граждане, которые «въехали» в тему валютных кодов, начинают нервничать. И их можно понять. Например, человек кладет на счет в банке 1 миллион рублей, а в документах эти рубли обознаются кодом 810. Получается, что речь идет о миллионе старых рублей, тех, которые обращались до реформы 1998 года. Если их перевести в современные рубли, то получится всего одна тысяча рублей. А где гарантия того, что в один прекрасный день банки не объявят своим клиентам, что их (банков) обязательства перед вкладчиками будут пересчитаны в пропорции 1 к 1000, так как вклады в старых рублях, а обязательства банка будут исполняться в новых?

Кто-то из въехавших в тему граждан, наоборот, обрадовались своему неожиданному «открытию». Это те, кто взял кредиты у банков и является их должниками. Они уже пересчитали свои долговые обязательства, поделив на тысячу. Предположим: взял у банка 1 миллион рублей «старыми» (так обозначено в документах на момент совершения кредитной сделки), а вот возвращать буду «новыми». Мол, я не могу при всем желании погасить долг в «старых» рублях, потому что их уже в природе нет. А если они где-то «под матрасом» есть, то являются уже не деньгами, а лишь бумажками, которые интересны лишь любителям бонистики.

Кто-то из «прозревших» граждан уже настроен подавать иски в суды с обвинениями в том, что сотрудники банков совершали махинации (мошеннические действия): брали у них (граждан) одну валюту (с кодом 643) на депозитный счет, а затем производили подмену, размещая на счете совсем другую валюту (с кодом 810). А это, мол, нарушение Уголовного кодекса. Эти и подобные ситуации мною не придуманы. Я воспроизвожу рассуждения тех граждан, которые знакомы с вопросом и которые делились со мной своими сомнениями и идеями.

Мне трудно сказать, каковы могут быть последствия подобного рода игнорирования элементарных норм того, что называется «денежно-банковской культурой». Как минимум появляется соблазн и у банков, и у клиентов банков воспользоваться в свою пользу грубым нарушением действующего «Общероссийского классификатора валют» и нормативных документов Банка России, в которых делаются ссылки на указанный классификатор.

Государственный казначейский билет 1 рубль. 1961

Мне также трудно сказать, каковы мотивы повсеместного и упорного использования банками кода старого, дореформенного рубля. Если бы это делал один банк, можно было бы списать на халатность. Если это делают все или многие банки, значит, это неспроста. Возникает ощущение, что кто-то специально заложил под российскую банковскую систему (а в конечном счете, и всю страну) бомбу замедленного действия. Которая может взорваться по чьей-то команде.

Опять мы с вами возвращаемся к теме о полной бесконтрольности Банка России и находящихся под его надзором коммерческих банков. Я уже писал о том, что Прокуратура РФ дистанцировалась от Банка России. Их отношения напоминают сосуществование двух суверенных государств, которые обязались не вмешиваться во внутренние дела друг друга. А ведь Прокуратура РФ, согласно Федеральному закону «О прокуратуре Российской Федерации», обязана осуществлять «надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации» (статья 1).

И речь идет не только о нарушении действующего «Общероссийского классификатора валют». Всё намного серьезнее: попирается Конституция Российской Федерации. Еще раз напомню формулировку статьи 75 Конституции РФ: Введение и эмиссия других денег в Российской Федерации не допускаются». Рубль, имеющий кодировку «810», как раз и есть «другие деньги».

Из этого следуют не очень приятные выводы. Например, при желании каждого гражданина Российской Федерации, являющегося клиентом российского коммерческого банка, с учетом вышесказанного можно обвинить во всех «смертных грехах» нового мирового финансового порядка. Или, например, в отмывании «грязных» денег, финансировании терроризма и всего того, что записано в международных конвенциях, к которым Россия с таким энтузиазмом присоединялась в последние годы. С этой точки зрения, любого пенсионера, имеющего счет в Сберегательном банке или иной кредитной организации, можно считать таким же преступником, как и олигарха Сулеймана Керимова, которого сейчас задержали во Франции и обвинили в отмывании миллиардов.

Еще один парадокс заключается в том, что сегодня для российских граждан менее опасно совершать денежные транзакции не в рублях с кодом «810», а в иностранной валюте. Например, в валюте, имеющей код «840» или код «978». Подскажу: за этими цифрами скрываются соответственно доллар США и евро. По крайней мере, легитимность валют под указанными кодами сомнений не вызывает. Так, может быть, в этом и содержится ответ на вопрос: почему Банк России не замечает очевидных нарушений в кодировке российского рубля? Хотелось бы от Банка России услышать членораздельные объяснения по затронутому вопросу.