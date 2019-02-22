Сегодня в наших СМИ появляется довольно много публикаций сенсационного характера, касающихся темы «царского золота». Особенно возбуждают аудиторию статьи на тему «царского золота» в Америке. Муссируются два основных сюжета. Первый: якобы Россия еще во времена императора Николая II участвовала как акционер в учреждении Федеральной резервной системы США (закон о ФРС был принят Конгрессом США в последние дни 1913 года). Мол, Россия (в некоторых наиболее сенсационных сообщениях — лично русский царь) внесла долю в капитал ФРС золотом. Второй: якобы основная часть золотого резерва Международного валютного фонда при создании фонда была сформирована за счет царского золота.

В дополнение к статьям о «царском золоте» в Америке появляются фильмы на эту же тему. Например, фильм с громким названием «Эксперты: Николай II финансировал создание ФРС США». Вот аннотация к фильму: «Об этом мало кто знает, но в основе Федеральной резервной системы США, которая печатает и распространяет по миру доллары, — золото последнего русского императора Николая II. Незадолго до Первой мировой войны царская семья якобы инвестировала в создание ФРС несметные деньги. И сегодня значительная ее часть, сотни триллионов долларов, принадлежит наследникам царя» [i].

Центральной фигурой во всех сенсационных публикациях является некий историк Сергей Желенков, который якобы располагает неопровержимыми доказательствами, документами, подтверждающими названные выше «золотые» сенсации. Ни одного документа не представляется. Зато с цифрами новоявленный «эксперт» явно не в ладах. Так, в одном из интервью он сообщает, что «за последние сто с лишним лет в казну Ротшильдов попало … 48,6 тыс. тонн русского золота» [ii]. Совершенно несуразная цифра. Официальные запасы золота в Госбанке Российской империи накануне Первой мировой войны немного превышали 1300 тонн. С учетом золота в обращении (золотые монеты) получается в лучшем случае 2000 тонн. А сенсационная цифра Желенкова, в частности, в несколько раз больше суммарной добычи золота в нашей стране за весь ХХ век. Публикации Желенкова просто кишат «перлами». Они настолько безграмотны, что комментировать их даже не хочу.

Но они возбуждают общественное мнение, и мне регулярно задают вопросы по поводу «царского золота» в Америке. Я вынужден раз и навсегда заявить, что упомянутые сюжеты — плод чьей-то не очень здоровой фантазии. О целях вбросов подобных сенсаций можно только догадываться. Но, как говорится, «нет дыма без огня». Было ли «царское золото» в Америке? — Было. В развернутом виде обзор вопроса о «царском золоте» за рубежом содержится в моей книге «Золото в экономике и политике России» [iii]. Сейчас постараюсь раскрыть тему коротко, в виде тезисов, без привлечения статистики и первичных источников. А также расставить в ней акценты с учетом нынешнего состояния российско-американских отношений.

На протяжении достаточно длительного времени у нас в российских общественно-политических кругах обсуждается тема «царского золота», которое в годы Первой мировой войны оказалось за рубежом. Проблема царского золота за рубежом особенно детально и глубоко изучалась покойным профессором, доктором исторических наук В. Сироткиным, опубликовавшим ряд книг на эту тему. Достаточно подробно в этих книгах рассмотрены вопросы, связанные с царским золотом в Великобритании, Франции, Японии. Вместе с тем он не обходит вниманием и Соединенные Штаты Америки. По его мнению, значительное количество золота в годы Первой мировой войны было перемещено из Российской империи в США.

Более того, его предварительные выводы по поводу нашего золота в США подталкивают нас к еще более важному выводу: нам, Российской Федерации (как правопреемнику Российской империи), необходимо требовать возврата этого золота или иным образом удовлетворить наши требования (претензии) к США по поводу этого золота. Подобно тому, как, например, РФ и Франция урегулировали в 90-е годы прошлого века свои встречные претензии, которые уходят корнями еще в годы Первой мировой войны и которые, помимо всего, включали требования России по царскому золоту (правда, по моей оценке, наше соглашение с Францией было далеко не эквивалентным, мы фактически «простили» французам часть долгов).

В годы Первой мировой войны экономические отношения между Россией и США вышли на гораздо более высокий уровень по сравнению с довоенными годами. Это было обусловлено тем, что главным торгово-экономическим партнером России до войны была Германия. Особенно была велика роль Германии в удовлетворении импортных потребностей России в машинах, оборудовании, транспортных средствах, других видах продукции машиностроения и электротехнической промышленности. После начала войны взаимная торговля между Россией и Германией вообще прекратилась. В связи с тем, что Франция и Великобритания оказались достаточно глубоко вовлеченными в военные действия, их возможности удовлетворять импортные потребности России оказались ограниченными. Их экономики были переориентированы на производство оружия, боеприпасов, амуниции для собственных вооруженных сил.

Таким образом, Америка оказалась для Российской империи той страной, с помощью которой царское правительство рассчитывало в первую очередь покрывать свои потребности в импорте. Эти потребности существенно отличались от мирного времени. Россия в первую очередь рассматривала США как поставщика оружия, боеприпасов, военного снаряжения и амуниции, станков и оборудования для военных заводов, транспортных средств. Царское правительство разместило в США заказы на вооружение и снаряжение на общую сумму 1 млрд 237 млн руб. Американский импорт в Россию увеличился в семнадцать раз по сравнению с довоенным временем. Уже в 1916 г. Соединенные Штаты заняли первое место во внешней торговле России, оттеснив Англию и Францию [iv]. Если в 1913 году доля США в импорте России составляла 13,2%, то в 1916 году — уже превысила 60% [v].

Вместе с тем у нас нет никаких веских оснований для утверждений, что в США из России поступало золото, и что Российская Федерация как правопреемница Российской империи имеет достаточные основания для того, чтобы предъявить «золотые» претензии Вашингтону. Мне пришлось проанализировать достаточно большой круг различных источников. Результаты анализа заставляют усомниться в перспективности подготовки «золотых претензий» Соединенным Штатам. Сомнения сводятся к следующему.

1. Одним из наиболее авторитетных исследователей финансовых и экономических проблем России времен Первой мировой войны является советский историк Аркадий Лаврович Сидоров (1900−1966). Наиболее фундаментальные его труды: «Финансовое положение России в годы Первой мировой войны (1914−1917)» и «Экономическое положение России в годы Первой мировой войны» [vi]. Можно также еще вспомнить прекрасную работу Григория Ивановича Шигалина «Военная экономика в Первую мировую войну» [vii]. Ценность подобных исследований определяется тем, что они в значительной мере базируются на уникальных архивных материалах. Между прочим, видно невооруженным глазом, что проф. В. Сироткин пользуется работами А. Л. Сидорова, но достаточно произвольно, допуская некоторые перекосы и неточности. Пожалуй, самой главной «неточностью» В. Сироткина является его утверждение, что в годы Первой мировой войны (или даже накануне войны) из России в Америку поступила большая партия золота.

Одна из главных версий Сироткина сводится к тому, что, мол, царь Николай II внес это золото в качестве доли в акционерный капитал Федеральной резервной системы США, решение о создании которой Конгресс и президент США приняли в последних числах 1913 года. Мне достаточно постоянно приходится заниматься темой ФРС США, в том числе историей ее создания [viii]. Версия Сироткина не выдерживает никакой критики, она рассчитана на дешевую сенсацию. Зачем это надо было профессору, не знаю. Но, специально подчеркиваю: в его работах нет ни одной ссылки на источники, которые бы подтверждали версию о «золотом вкладе» Николая II в капитал частной корпорации под названием «Федеральный резерв». Нет никаких документальных подтверждений факта перемещения золота из России в США по каким-либо другим основаниям. Между прочим, у А. Л. Сидорова нет никаких подтверждений и даже намеков на то, что такое перемещение могло состояться. Подобные утверждения можно найти лишь в некоторых поздних публикациях, авторы которых, вероятно, некритически заимствуют версию Сироткина. «Открытия» Сергея Желенкова — продолжение этого мифа, который сегодня принимает характер пародии.

2. Впрочем, у Сироткина имеется еще версия, согласно которой золото поступало из России в Америку для того, чтобы с его помощью оплачивать поставки оружия, боеприпасов и других товаров. Чтобы сильно усомниться в такой версии, надо вспомнить, что накануне Первой мировой войны, да и в ходе ее Великобритания оставалась мировым финансовым центром, а Америка находилась на вторых ролях. Статус Лондона как мирового финансового центра означал, что он (пока еще) продолжал быть главным кредитором в мире. Для оплаты своих военных закупок за рубежом России нужна была валюта, ее она получала от Великобритании. Именно туда и было отправлено, в конце концов, золото из государственного резерва. Мы полученные от Великобритании кредиты направляли в США. Америка до вступления в Первую мировую войну (апрель 1917 года) очень мало кредитовала другие страны (в начале войны Америка была крупным нетто-должником, однако к середине войны его международная долговая позиция стала нулевой, а затем она стала превращаться в чистого кредитора). В 1917 году Америка начинает активно раздавать кредиты своим ближайшим военным союзникам.

Как пишет авторитетный исследователь финансовой истории Первой мировой войны Гарвей Фиск, «одним из первых актов американского конгресса (после вступления страны в войну — В.К.) было разрешено предоставить союзникам США займов на сумму три миллиарда долл. Впоследствии эта сумма была увеличена и достигла максимальной цифры в десять миллиардов долл. Эти кредиты, или вернее то военное снаряжение, которое на них покупалось, раздавались щедрой рукой» [ix]. По оценкам Г. Фиска, США предоставили военных кредитов всего на сумму 7,1 млрд долл., в том числе (млрд долл.): Великобритании — 7,1; Франции — 2,0; Италии — 1,0. Получила небольшие займы и Россия, но их сумма была скромной — 187,7 млн долл. (на порядок меньше, чем Франции).

Это были займы министерства финансов США, которые выдавались на стандартных условиях под 5% годовых на срок 62 года. Причем никакого золотого обеспечения не предусматривалось [x]. Таким образом, нет оснований рассматривать всерьез версию о том, что Россия поставляла золото в Америку под обеспечение кредитов и займов. О том, что оплата военных поставок из США в Россию осуществлялась почти исключительно за счет кредитов, предоставленных России Великобританией, пишет также П. В. Виноградов, историк, углубленно занимающийся вопросами военно-экономического сотрудничества стран Антанты в годы Первой мировой войны [xi].

3. Многие исследователи (включая В. Сироткина) совершенно справедливо обращают внимание на то, что размещавшиеся Россией на предприятиях США заказы выполнялись очень медленно. Что к моменту выхода России из войны (де-факто с момента Октябрьской революции 1917 г., а де-юре — с момента заключения Брестского мира с Германией) многие контракты были выполнены всего на 5−10%, а по некоторым контрактам поставки вообще не начались. Тут спорить не о чем. Но вот сторонники выдвижения претензий к США, с нашей точки зрения, не совсем точно представляют себе условия этих контрактов. Мне не раз приходилось в СМИ читать, что Америка, мол, была готова подписывать контракты с Россией лишь при условии 100-процентной предоплаты золотом.

Что тут сказать? Во-первых, в тогдашнем обиходе под золотом понимали не только желтый металл, но и валюту. Мир еще в начале ХХ века жил в условиях золотого стандарта. Страны, принявшие такой стандарт, обеспечивали свободный размен золота на бумажные знаки. Обеспеченная золотом валюта была эквивалентом золота. В таком понимании у России действительно было золото в Америке. Но, если говорить конкретнее, это была валюта (британские фунты и американские доллары) на счетах в банках США. Между прочим, в отчетности Государственного банка Российской империи и Министерства финансов была позиция «золото за границей», это были денежные средства в валютах стран золотого стандарта. Теперь по поводу 100-процентной предоплаты. Такого не было никогда. А. Л. Сидоров очень хорошо показал, какой была обстановка при размещении наших заказов за границей. Предприятия Великобритании и Франции работали с большим перенапряжением, на первом месте были свои собственные (отечественные) заказы. Заказы России выполнялись по «остаточному принципу».

Американская промышленность также была загружена, причем заказов от стран-союзниц становилось все больше. Графики поставок срывались, сроки переносились с месяца на месяц. От момента размещения заказа до его полного исполнения могло пройти два и даже три года. Фактически американские предприятия не могли принимать новых заказов. Но, несмотря на это, они стремились «застолбить» любой новый заказ. Требовать в таких условиях 100-процентной предоплаты никто не мог. А вот закрепить за собой клиента с помощью аванса было общепринятой практикой американских компаний. Обычно достаточно было 10%, но в любом случае никогда не более 20%. С учетом таких условий оплаты контрактов не следует переоценивать масштабы наших валютных потерь в результате невыполненных контрактов. Отметим, что после Октябрьской революции в США началось массовое «закрытие» контрактов на поставку оружия и иных товаров в Россию. К 1 февраля 1918 г. общая сумма обязательств по действовавшим российским контрактам упала до 13,7 млн долл. [xii]

4. Следует также обратить внимание на еще один момент. Российско-американские (впоследствии советско-американские) экономические и политические отношения развивались очень непросто. Однако тема «царского золота» никогда не поднималась во время наших встреч и переговоров с американской стороной. Мною достаточно неплохо изучены материалы и документы, связанные с такими событиями, как Генуэзская конференция 1922 года, Лондонская экономическая конференция 1933 года, Бреттон-Вудская конференция 1944 года [xiii]. Также следует учесть материалы и документы, имеющие прямое или косвенное отношение к советско-американскому соглашению по ленд-лизу. Вопросы золота и вопросы встречных претензий не раз возникали в ходе советско-американских контактов, но стороны никогда не вспоминали и не упоминали «царское золото» [xiv]. В отличие, скажем, от советско-британских и советско-французских отношений, где вопрос «царского золота» постоянно всплывал.

5. Анализ документов и материалов, имеющих отношение к нашей послереволюционной эмиграции, показывает, что она достаточно пристально следила за состоянием зарубежных активов Российской империи. С одной стороны, она протестовала против любых попыток большевиков стать правопреемниками этих активов. С другой стороны, эмигрантские организации сами претендовали на статус таких правопреемников. В любом случае, в документах и материалах не обнаружено никаких упоминаний о «царском золоте» в Америке (если, конечно, под ним не понимать остатки денежных средств российских организаций и уполномоченных физических лиц на счетах американских банков) [xv].

6. Особо стоит сказать о причастности США к так называемому «колчаковскому» золоту. В мае 1919 г. правительство Колчака начало переговоры с представителями банковских кругов Запада на предмет получения кредита на сумму 10 млн ф. стерлингов (примерно 100 млн зол.руб.) под залог золота. Обсуждался вопрос о создании с этой целью консорциума банков Англии, Франции и США. Часть залогового золота предполагалось разместить на территории США. Среди американских банков, готовых участвовать в предоставлении кредита, были «Ситибанк», «Гаранти-траст», банк Моргана и некоторые другие. 10 октября 1919 г. в Лондоне было подписано кредитное соглашение, согласно которому английские банки предоставляют 3 млн ф. ст., а американские — 22,5 млн долл. (французские банки в ходе переговоров «отпали»). Золото в обеспечение кредита депонировалось в Лондоне, Токио и Нью-Йорке.

Также, вероятно, были и другие места размещения «колчаковского золота». В частности, золото на сумму 1 млн долл. (для приобретения винтовок американского производства) было депонировано в Сан-Франциско. Если исходить из предположения, что объем депонированного золота был равен общей сумме кредита, а золотое содержание валют (фунта и доллара) оставалось на довоенном уровне, то он должен был составить 55−60 тонн. Уже к концу 1920 года (в силу неспособности правительства Колчака погашать обязательства по кредиту) залоговое золото было распродано. Вопрос, как говорится, был «закрыт». Контракты на поставку оружия правительству Колчака были выполнены лишь частично.

Ситуация крайне запутанная: к кому предъявлять требования по неиспользованному залоговому золоту Колчака? К банкирам или к поставщикам оружия? Для этого надо знакомиться более подробно с условиями кредитного договора и условиями контрактов. Важно также отметить, что правительство США в случае поставок оружия царскому и временному правительствам России несло определенную ответственность за выполнение американскими поставщиками своих обязательств. В случае с Колчаком оно несколько дистанцировалось от Омского правительства, рассматривая англо-американский кредит и контракты на поставку оружия как исключительно «частное дело».

7. Впрочем, если доверять выводам отечественного историка Олега Будницкого, неизрасходованные остатки американской части кредита (и/или средств, полученных от реализации залогового золота) были перечислены на банковские счета российского финансового агента С. А. Угета [xvi]. Всего на банковские счета уполномоченных эмигрантскими организациями лиц (как правило, финансовых агентов и дипломатов царского и временного правительств) из различных источников в разных странах поступило около 100 млн долл. [xvii]. Затем эти деньги использовались для финансирования русской эмиграции в США и в других странах мира. Все-таки большая часть денег в «общую кассу» эмиграции была собрана именно в Америке. Здесь был более либеральный режим, чем в Англии и Франции. В указанных европейских странах на все виды государственных российских активов был наложен арест. Эти активы рассматривались как средство покрытия больших потерь указанных стран, имевших до прихода большевиков к власти большие активы в России. Окончательно вопрос с «колчаковским» золотом в Америке был закрыт в 1950-е годы, когда полученная за счет этого золота валюта была исчерпана. Примечательно, что на советско-американских переговорах вопрос о «колчаковском» золоте нашей стороной никогда не поднимался.

8. В США, кроме того, после октября 1917 года был открыт так называемый «ликвидационный счет», которым формально распоряжалось посольство России (представлявшее Временное правительство). На нем были консолидированы все денежные активы Временного правительства. Часть нефинансовых активов переводилась путем продажи в денежную форму. На «ликвидационном счете» первоначально было размещено 47 млн долл. Еще на одном счете, имеющем похожий статус, числилось 9 млн долл. Всего — 56 млн долл. Примечательно, что расходование денег с «ликвидационного счета», открытого в National City Bank of New York, осуществлялось под контролем правительства США, которое заключило на этот счет специальное соглашение с банком. В частности, деньги с этого счета в первую очередь направлялись на содержание посольства России в Вашингтоне, оплату процентов по американским кредитам, финальные платежи по контрактам [xviii].

9. Все сказанное выше не противоречит утверждениям тех авторов, которые говорят, что в Америку из России в начале прошлого века притекло много золота. Причем даже не валюты, а именно «желтого металла». Речь идет о «золотом исходе» из Советской России, пик которого пришелся на 1919−1922 гг. Фактически это был контрабандный вывоз «русского золота» из России (остатки государственных резервов, а также золото, награбленное у граждан). С советской стороны организаторами (а, может быть, и бенефициарами) вывода драгоценного металла были некоторые ключевые фигуры партийного и государственного руководства. В первую очередь на память приходят имена Троцкого и Свердлова. Получателями этого золота за рубежом были частные лица, ассоциированные с советскими организаторами вывоза (например, брат Свердлова, американский банкир). Оценки масштабов такого «золотого исхода» сильно варьируют. По нашим консервативным оценкам, объем такого контрабандного золота, вывезенного в США, составил 1000 т. [xix] Однако пытаться вернуть это золото бессмысленно. Ведь «русское золото» было нелегальным, его следы тщательно «заметались». За почти вековой период времени оно окончательно «растворилось» в Америке и в мире.

***

Однако мой окончательный вывод далек от пессимизма. Мы можем и должны выставить счет Америке по ее уже хорошо подзабытым долгам. Одна из наиболее энергичных попыток вернуть «царское золото» Советской Россией была предпринята на Генуэзской конференции 1922 года. Правда, золотые требования в абсолютном выражении измерялись несколькими сотнями тонн (сравните с десятками тысяч тонн в публикациях «эксперта» и «историка» Сергея Желенкова). Они составляли небольшую часть суммарных наших требований к Западу (не более 10%). Основные претензии — возмещение ущерба от экономической блокады и интервенции, организованных Западом против России. Позднее при переговорах СССР со странами Запада эти претензии постепенно стали уходить на второй и третий план. США в этом плане исключением не являются. Напомню, что наши совокупные претензии к бывшим союзникам по Первой мировой войне приближались к 40 млрд золотых рублей, что примерно вдвое превышало совокупные требования Запада к Советской России по кредитам царского и временного правительств.

Интересно, что в 1930-е гг. СССР уже даже не напоминает Соединенным Штатам о своих претензиях 1922 года. В то же время Вашингтон до начала Второй мировой войны на переговорах с Москвой постоянно ставил на первое место вопрос о погашении обязательств по долгам царского и временного правительств. Напоминания были не просто вербальными. Вашингтон периодически вводил кредитные блокады, запрещая американским банкам выдавать нам кредиты. После Второй мировой войны центр внимания США переместился на претензии в связи с ленд-лизом (это тема отдельного разговора, здесь еще история не закончилась).

Нельзя исключать, что в условиях нынешнего обострения российско-американских отношений Вашингтон вспомнит об этих, казалось бы, накрепко забытых долгах России столетней давности. В отличие от Великобритании и Франции у США (насколько мне известно) до сих пор нет соглашения с нашим государством об урегулировании старых обязательств (до 1917 года). Учитывая, что наши реальные требования по царскому золоту к США в любом случае не очень велики, а также слабо подкреплены документами, полагаю, что наши контрпретензии к США следует «привязывать» не к золоту. А к чему? Нам необходимо реанимировать наши требования к США и другим странам Запада по возмещению ущерба, который Россия понесла в результате блокады и интервенции 1918−1921 гг. Вклад США в организацию блокады и интервенции, по моему мнению, был решающим. Для подготовки и оформления наших требований к США необходимо поднять архивы, содержащие материалы и расчеты, которые были использованы Советской Россией на конференции в Генуе.

Источники:

[i] http://www.ntv.ru/novosti/1519637/

[ii] ФРС США создана российским и китайским капиталом сто лет назад (24.07.2015) http://www.kramola.info/vesti/neobyknovennoe/frs-ssha-sozdana-rossijskim-i-kitajskim-kapitalom-sto-let-nazad

[iii] В.Ю. Катасонов. Золото в экономике и политике России. М.: Анкил, 2009 г.

[iv] Всемирная история в десяти томах». Том 10. М.: Госполитиздат, 1965. Согласно данным начальника Главного артиллерийского управления русской армии генерала А. А. Маниковского, за годы Первой мировой войны в США было размещено заказов на общую сумму 1287 млн долл. (Маниковский А.А. Боевое снабжение русской армии в мировую войну. Изд. 3-е. М.: Государственное военное издательство, 1937, с. 622−623). В пересчете на российскую валюту получается примерно 2,5 млрд зол. руб. Это примерно в два раза больше оценки, содержащейся во «Всемирной истории».

[v] Сидоров А.Л. Финансовое положение России в годы первой мировой войны (1914−1917). М.: изд-во АН СССР, 1960, с.24.

[vi] Сидоров А.Л. Финансовое положение России в годы первой мировой войны (1914−1917). М.: изд-во АН СССР, 1960; Сидоров А.Л. Экономическое положение России в годы первой мировой войны. М.: «Наука», 1973.

[vii] Шигалин Г.И.Военная экономика в первую мировую войну. М.: Воениздат, 1956.

[viii] См.: Катасонов В.Ю. Хозяева денег. 100-летняя история ФРС. М.: Алгоритм, 2014.

[ix] Гарвей Фиск. Междусоюзнические долги. Исследование о государственных финансах за военные и послевоенные годы. Перевод с англ. М.: Финансовое изд-во НКФ СССР, 1925, с. 12.

[x] Гарвей Фиск. Междусоюзнические долги. Исследование о государственных финансах за военные и послевоенные годы. Перевод с англ. М.: Финансовое изд-во НКФ СССР, 1925, с.103. См. также: «Нажились ли США на Первой мировой войне?» http://vakhnenko.livejournal.com/46942.html

[xi] См., например: Виноградов П.В. Деятельность русского заготовительного комитета и организация заказов военного имущества в США во время Первой мировой войны. //войны // Теория и практика общественного развития. 2012. № 10. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://www.teoria-practica.ru/-10−2012/history/vinogradov.pdf

[xii] Будницкий О. Деньги русской эмиграции: колчаковское золото. 1918−1957. — М.: Новое литературное обозрение, 2008, с. 181.

[xiii] См.: В.Ю. Катасонов. Бреттон-Вудс: ключевое событие новейшей финансовой истории. М.: Кислород, 2014; В.Ю. Катасонов. Генуэзская конференция в контексте мировой и российской истории. М.: Кислород, 2015; В.Ю. Катасонов. Россия и Запад в ХХ веке. История экономического противостояния и сосуществования. М.: Институт русской цивилизации, 2015.

[xiv] Например, на конференции в Бреттон-Вудсе мы обсуждали вопрос о нашем золотом взносе в капитал Международного валютного фонда и добивались не только снижения доли золота в нашем взносе, но также права не вывозить это золото в США, а хранить его на территории СССР.

[xv] См. Будницкий О. Деньги русской эмиграции: колчаковское золото. 1918−1957. М.: Новое литературное обозрение, 2008.

[xvi] Будницкий О. Указ.соч., с. 161−162.

[xvii] Там же, с.160.

[xviii] Там же, с. 180.

[xix] Катасонов В.Ю. Золото в экономике и политике России. М.: Анкил, 2009.