Вадим Иосуб
Последние публикации
Дежурные советы ОЭСР не помогут глобальной экономике
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликовала очередной обзор состояния мировой экономики, в котором ухудшила прогнозы мирового роста экономики в текущем и следующем годах до 2,9% и 3,2%. В предыдущем обзоре организации прогнозировался рост соответственно на 3,0% и 3,3%...
21 сентября 2016
В сентябре доллар подорожает до 67 рублей, евро – до 74 рублей
После «взрыва» волатильности из-за выступления Джанет Йеллен на симпозиуме в Джексон Холле с намеками рост процентной ставки, валютные рынки пришли в себя, а пара EUR/USD постепенно снижалась с 1,1200 к 1,1150. Статистика по личным доходам и расходам американцев в июле не принесла неожиданностей, и...
1 сентября 2016
«Европейский развод»: как Brexit ударит по экономике
Международный валютный фонд существенно понизил прогноз по росту экономики Великобритании по итогам референдума о выходе страны из Евросоюза. МВФ ожидает роста ВВП Великобритании на 1,7% в 2016 году и на 1,3% в 2017-м, тогда как до пересмотра прогнозировал рост на 1,9% и 2,2% соответственно. Кроме...
19 июля 2016
Турция может стать жертвой экономического популизма
После серии недавних терактов в Турции поток туристов в страну снизился на порядок, а после попытки неудачного военного переворота ситуация с туризмом может ухудшиться еще сильнее. Однако турецкая экономика демонстрирует определенный запас прочности. По мнению турецкого DenizBank, проблемы для...
18 июля 2016