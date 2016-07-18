Москва, 18 июля, 2016, 19:05 — ИА Регнум. После серии недавних терактов в Турции поток туристов в страну снизился на порядок, а после попытки неудачного военного переворота ситуация с туризмом может ухудшиться еще сильнее. Однако турецкая экономика демонстрирует определенный запас прочности. По мнению турецкого DenizBank, проблемы для банковской системы страны в виде роста объема плохих кредитов проявятся не раньше следующего года.

ИА REGNUM

Ранее туризм позволял Турции компенсировать до половины дефицита торгового баланса, а значит, по мере того, как поток туристов будет иссякать, ситуация с дефицитом по текущему счету может обостриться, а негативное влияние на ВВП может достичь 1 п.п. до конца года. И без того темпы роста экономики снизились с 7−8% в начале десятилетия до значений ниже 5%.

По оценкам МВФ, рост ВВП будет последовательно замедляться до 3,5% в 2018 году, а дефицит текущего счета будет расти с 4,5% ВВП в прошлом году до 5% в нынешнем и 5,4% ВВП в 2017 году. Ситуация может переломиться лишь в случае реформ, повышающих инвестиционную привлекательность страны и обеспечивающих приток капитала.

Однако пока Эрдоган предпочитает экономический популизм. Так, недавно он раскритиковал формально не подчиняющийся ему Центробанк страны за слишком высокие процентные ставки, обвинив в этом некое таинственное «лобби», а в довершении заявил, что снижение ставок поможет борьбе с инфляцией. Последняя, кстати, достигла в июне 7,6% годовых при официальной цели в 5%.

Последние экономические меры сводились к введению субсидий и налоговых льгот, что создаст в будущем давление на бюджет страны. К чему такая политика может привести, хорошо видно на примере наиболее последовательного приверженца экономического популизма и государственного перераспределения — Венесуэлы.