Москва, 19 июля, 2016, 20:04 — ИА Регнум. Международный валютный фонд существенно понизил прогноз по росту экономики Великобритании по итогам референдума о выходе страны из Евросоюза. МВФ ожидает роста ВВП Великобритании на 1,7% в 2016 году и на 1,3% в 2017-м, тогда как до пересмотра прогнозировал рост на 1,9% и 2,2% соответственно. Кроме того, МВФ пересмотрел с понижением прогнозы по темпам роста ВВП Германии, Франции, Италии, Испании и Еврозоны в целом.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Остальные страны и регионы последствиями Brexit будут затронуты в меньшей степени, однако от США МВФ ожидает более осторожного подхода к планируемому повышению ставок и «более пологой траектории нормализации денежно-кредитной политики».

Базовый сценарий МВФ предполагает, что развод Британии и ЕС произойдет упорядоченно, управляемо, без «сильного повышения экономических барьеров и крупных потрясений на финансовых рынках». В этом случае мировой рост составит 3,1% в 2016 году и 3,4% в 2017-м.

Однако в запасе у международной финансовой организации есть еще «умеренно худший» и «гораздо худший» сценарии. В первом случае мировую экономику в текущем и следующем году ждет рост на 2,9% и 3,1% соответственно, а во втором — рост составит 2,8% ближайшие два года.

Больше всего Brexit затронет развитые экономики. Базовый сценарий для них предполагает рост на 1,8% в 2016 и 2017 годах, «умеренно худший» сценарий дает 1,5% роста на каждый год, а «гораздо худший» допускает замедление до 1,4% в 2016-м и 1% в 2017 году. На странах с развивающейся экономикой и формирующимися рынками развод в Европе скажется меньше. Базовый сценарий на ближайшие два года подразумевает рост на 4,1% и 4,6%, умеренно худший снижает прогноз до 4% и 4,4%, а самый пессимистичный выдает 3,9% и 4,2% роста ВВП. При этом в МВФ подчеркивают, что для отдельных стран эти прогнозы могут сильно отличаться.