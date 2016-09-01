Москва, 1 сентября, 2016, 09:21 — ИА Регнум. После «взрыва» волатильности из-за выступления Джанет Йеллен на симпозиуме в Джексон Холле с намеками рост процентной ставки, валютные рынки пришли в себя, а пара EUR/USD постепенно снижалась с 1,1200 к 1,1150. Статистика по личным доходам и расходам американцев в июле не принесла неожиданностей, и вышла на уровне ожиданий, демонстрируя умеренный рост обоих параметров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Вероятнее всего, европейская валюта и дальше будет находиться под давлением. Вышедшие предварительные данные по инфляции в Евросоюзе за август оказались ниже ожиданий. Индекс потребительских цен вышел на уровне 0,2% г/г (ожидалось 0,3%), базовый индекс потребительских цен — 0,8% г/г (ожидалось 0,9%).

Низкая инфляция в Европе свидетельствует, что проводимая ЕЦБ политика отрицательных процентных ставок пока не дает эффекта, и о сроках ужесточения монетарной политики в Европе нельзя говорить в сколь либо обозримом будущем.

В США, напротив, с новой силой возобновились разговоры о возможном увеличении ставки. Руководство ФРС лишь расходится во мнении о сроках этого шага: на ближайшем заседании в сентябре, или уже в конце года, после завершения президентской компании. В любом случае, вновь можно говорить о том, что монетарные политики США и Еврозоны имеют противоположную направленность, а значит стоит ждать дальнейшего снижения европейской валюты к доллару, а к концу сентября пара EUR/USD вполне может снизиться до 1,1050.

Российскому рублю в последнее время удалось снизить свою зависимость от рынка нефти, но полностью она не исчезла. Саму же нефть последнее время преследуют неудачи. Возможность консенсуса стран ОПЕК о заморозке добычи достаточно низка, а американский рынок нефти с регулярностью демонстрирует рост запасов. На этом фоне за неполные две недели нефть уже снизилась с $51,2 до $47,2 за баррель марки Brent, и не исключено ее дальнейшее падение.

На этом фоне рубль будет оставаться под давлением. К концу сентября американская валюта может подорожать до уровней начала августа, то есть 67 рублей за доллар, а евро — до 74 рублей. Однако изменение в существующей тенденции на рынке нефти или неожиданные решения американского регулятора могут внести позитивные коррективы в этот сценарий.