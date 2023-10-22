Сергей Саблин
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Ко Дню освобождения Мелитополя захоронены останки 11 бойцов Красной армии
Останки 11 красноармейцев, погибших в конце сентября — начале октября 1943 года при прорыве немецкой «линии Вотан» на реке Молочная, торжественно захоронены сегодня, 22 октября, на мемориале у села Мордвиновка неподалеку от Мелитополя. Как сообщил корреспонденту ИА Регнум директор Мелитопольского...
22 октября 2023
Херсонская область встретила 1 сентября под обстрелами, но празднично
Несмотря на военное положение и непрекращающиеся обстрелы сел и городов Херсонской области со стороны ВСУ, праздник по случаю Дня знаний состоялся. Решением врио губернатора Владимира Сальдо во всех открывшихся школах была проведена праздничная линейка. Ведь регион впервые встречает 1 сентября в...
1 сентября 2023
Остров доктора Харлана
Где-то за окном бабахает и одновременно по-летнему убаюкивающе гугукают горлицы и звенят воробьи. Наверное, заоконная ситуация предлагает на выбор подходящее состояние — спрятаться или же сохранять спокойствие. И, похоже, главный врач Алешковской центральной райбольницы остановился на втором...
23 августа 2023