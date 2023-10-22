Мелитополь, 22 октября, 2023, 14:24 — ИА Регнум. Останки 11 красноармейцев, погибших в конце сентября — начале октября 1943 года при прорыве немецкой «линии Вотан» на реке Молочная, торжественно захоронены сегодня, 22 октября, на мемориале у села Мордвиновка неподалеку от Мелитополя. Как сообщил корреспонденту ИА Регнум директор Мелитопольского краеведческого музея и командир поискового отряда Евгений Горлачев, только один из погибших имел при себе смертный медальон, им оказался рядовой Александр Гаврилович Сартаков из 463-го стрелкового полка, захватившего плацдарм немцев на правом берегу Молочной. Всего за сезон поисковиками найдены останки 57 бойцов.

Кадр из видео

Как известно, участок немецкого Восточного вала по реке Молочной был настолько важен, что получил собственное название: «линия Вотан». Он обеспечивал прикрытие Никополя, источника марганца, и защищал идущую через Мелитополь железную дорогу — главную линию поставок в Крым. Город стал ключевой точкой обороны, которую советские войска штурмовали с 26 сентября по 23 октября 1943 года. Теперь здесь планируется создание нового мемориала.

«Это для всех жителей Запорожской области, а вскоре и для всех жителей нашей большой страны будет абсолютно сакральное место, сопоставимое с местами воинской славы в Ржеве, Севастополе, Сталинграде, на Курской дуге. Это места, сопоставимые по своему значению для достижения победы в Великой Отечественной войне», — заявил ИА Регнум заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3841099" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

По его словам, сейчас специалисты РВИО оценивают масштаб работ, а в ближайшее время будет объявлен международный конкурс на проект мемориала.

А ко Дню освобождения Мелитополя в его центре была сооружена стела «город воинской славы» и поставлен на ход танк Т-70. Специалисты РВИО подготовили машину к участию в параде в честь 80-летия освобождения города от нацистов.