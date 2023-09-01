Скадовск, Херсонская область, 1 сентября, 2023, 17:37 — ИА Регнум. Несмотря на военное положение и непрекращающиеся обстрелы сел и городов Херсонской области со стороны ВСУ, праздник по случаю Дня знаний состоялся. Решением врио губернатора Владимира Сальдо во всех открывшихся школах была проведена праздничная линейка. Ведь регион впервые встречает 1 сентября в статусе субъекта Российской Федерации и с новыми образовательными стандартами, разработанными на федеральном уровне, передаёт корреспондент ИА Регнум.

Евгений Милованов / ТРК Таврия Вновь открывшаяся школа в с. Подовое

Школы Новороссии получают всю необходимую аппаратуру и технические средства, которые установлены федеральными нормативами. Теперь школьная молодежь новых территорий сможет обучаться с использованием новейших цифровых систем. Сюда также были доставлены новейшие учебники и пособия, которые позволят новым регионам вместе со всей страной приступить к обучению по новым стандартам.

Как сообщает херсонское Минобразования, в конце августа прибыла первая фура художественной литературы для 72 школьных библиотек: около 6 тысяч экземпляров книг классической и современной художественной литературы для учеников 1–6 классов. Всего перед 1 сентября школьные библиотеки в новых регионах получили 2,8 миллиона книг. Но самое главное, дети и учителя встречают учебный год где в полностью, где в частично обновленных школьных зданиях. Раньше учебные заведения региона десятилетиями не видели капитального ремонта. Максимум, на что могли рассчитывать самые крупные школы, — косметический ремонт с побелкой осыпающихся потолков и покраской стен.

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Так, сообщает корреспондент ИА Регнум, в с. Подовое Генического района Херсонщины школа открылась после двухлетнего простоя. Она была закрыта при Украине как «ненужная», а сегодня за знаниями отправились почти сто детей. К первому сентября, благодаря целевой Федеральной программе, школы Херсонщины были капитально отремонтированы шефами-регионами. В двенадцати учебных заведениях заменены кровли и окна. Пять школ области получили самое современное учебное оборудование, которому позавидовали бы и многие московские школы, а во все школы области были доставлены более пятнадцати тысяч комплектов новых учебников и наглядных пособий.

Евгений Милованов / ТРК Таврия Первый звонок в школе г. Скадовска

«Хочу от имени всей нашей республики, которая стала фактически побратимом Скадовского муниципального округа и всей Херсонской области, пожелать вам доброго учебного года. Вчера мы завершили работу по оборудованию медицинского кабинета, но на этом ничего не заканчивается, наши специалисты будут продолжать работу, и школа еще будет подлежать капитальному ремонту и еще значительно обновится», — пообещал на торжественной линейке в Скадовске руководитель шефской группы Кабардино-Балкарской Республики Залим Кашироков.

Праздничные линейки не проводились только в населенных пунктах в 15-километровой зоне от Днепра, где ежедневно украинской стороной наносятся удары. Так, за последнюю неделю ВСУ целенаправленно били по детским садам, школам и профессионально-техническим учебным заведениям в Днепрянах, Новой Каховке, Геройском, в городе Алешки, селе Казачьи Лагеря, пострадало здание ПТУ в Железном Порту. Однако там не оставляют надежды, что следующий год детям здесь удастся начать вместе со всеми.

«Пусть в этом году горожане не смогли устроить праздник для детей и провести торжественные линейки в наших школах, «но в следующем году День знаний обязательно будет и наши дети пойдут в школы в родном городе», — заявил ИА Регнум глава Новой Каховки Владимир Леонтьев.

Как сообщало наше агентство, президент России Владимир Путин 1 сентября проводит открытый урок «Разговор о важном». Участие в мероприятии принимают 30 школьников. Открытый урок проводится в рамках проектов платформы «Россия — страна возможностей». На него приглашены школьники, имеющие выдающиеся достижения в учебе, победители международных олимпиад и конкурсов. Отрывки из беседы главы государства с ребятами россиянам покажут 4 сентября.