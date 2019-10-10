Сергей Небренчин
Последние публикации
Бизнес – важный драйвер интеграционных процессов в рамках ЕАЭС
Примечательно, что экспертная сессия «5 лет Евразийскому экономическому союзу: общество, бизнес, власть» проходит в рамках Первых чтений имени Андрея Андреевича Громыко (10−11 октября 2019 г.), который беспрецедентно долго, в период с 1957 года по 1985 год, занимал пост министра иностранных дел...
10 октября 2019
Август – месяц плохих сюрпризов
Август давно уже стал месяцем сюрпризов. В 2017 г. он вновь не оставил мир без чрезвычайных событий. Обострение ситуации вокруг Корейского полуострова и угроза американо-северокорейского столкновения, американо-китайская торговая война, террористические акты в Европе и других регионах, обострение...
18 августа 2017
Устоит ли Россия против «гибридной цветной революции»?
Информационный фактор «цветных революций» В угрожаемый период развития земной цивилизации, эпоху глобальных вызовов и угроз РФ, оказавшись в эпицентре мировых противоречий, превратилась в объект постоянного вмешательства во внутренние дела извне, против страны развязана «необъявленная»...
19 июля 2016
2016 год: народы и государства, политика и экономика
В СМИ активно обсуждаются итоги 2015 года и строятся прогнозы на 2016 год. Несмотря на то, что в отношения России имеются благоприятные пророчества в среднесрочной и долгосрочной перспективе, ей в год «хитрой обезьяны» предстоят новые серьезные испытания. Предвыборная демагогия, информационные...
26 декабря 2015