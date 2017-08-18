Август давно уже стал месяцем сюрпризов. В 2017 г. он вновь не оставил мир без чрезвычайных событий. Обострение ситуации вокруг Корейского полуострова и угроза американо-северокорейского столкновения, американо-китайская торговая война, террористические акты в Европе и других регионах, обострение политического кризиса на фоне межрасовых столкновений в США, новые попытки свержения законной власти в Венесуэле, усиление санкционного давления на Россию, углубление украинского кризиса и др.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

И в прошлые годы мир захлестывали события, которые иначе как угрожаемыми для судеб мира не назовешь. Однако, нынешнее развитие международной обстановки убедительно свидетельствует о том, что человечество оказалось у черты, за которой миру могут грозить непредсказуемые последствия нынешней тотальной дестабилизации. Сегодня очевидно, что, наряду с объективными причинами нарастания кризисных явлений в глобальной политике и экономики, имеют место подрывные действия вполне определенных международных центров силы. Как пишут СМИ, они приступили к завершающей фазе переформатирования геополитической картины мира в интересах своего доминирования.

При этом США и ЕС не являются самостоятельными субъектами мировой политики, а остаются лишь инструментом в руках международных подрывных сил. В борьбе за установление своего полного господства в мире эти марионеточные государства, проводящие внутреннюю и внешнюю политику по указке извне, могут быть отданы в жертву глобальным замыслам. Сегодня всем уже очевидно, что ни Макрон (Франция), ни Меркель (Германия), ни Трамп (США), ни даже Мэй (Англия), не говоря уже о лидерах других — менее влиятельных западных стран, являются ставленниками глобальных кланов.

Несмотря на имеющиеся разногласия, мировые финансово-информационные кланы в лице Ротшильдов, Рокфеллеров, Ватикана, «швейцарских риглов» в соответствии с тысячелетними планами «халдейских мудрецов» продолжают вершить судьбы мира, опираясь на своих ставленников и разветвленные сети влияния практически во всех странах мира. На современном этапе главными мишенями их действий избраны Россия, Китай, Иран, основными «горячими точками» распространения управляемой дестабилизации в мире остаются Украина, КНДР, Сирия.

Испытанными инструментами войны с геополитическими конкурентами и их неугодными правителями выступают финансово-экономическое и военно-политическое давление, которое осуществляется в общем контексте тотального информационного влияния на развитие мировых и региональных событий. Подготовка и продвижение подрывных информационных поводов поставлено на поток. В условиях отсутствия более-менее эффективных контрнаступательных информационных и других действий со стороны, прежде всего, Пекина и Москвы, мировые СМИ и интернет сети атакуют противника по всем направлениям, невзирая на фейковые издержки, которые все чаще распознаются общественностью.

В условиях, когда массированное воздействие не приносит желаемого результата, международные силы переходят к точечным ударам по коррумпированным политическим элитам России и Китая в надежде, что они откажутся от проведения независимого политического курса. В отношении России ставка сделана на то, чтобы уже до президентских выборов заставить элиты выдавить президента Путина и его ближайших сторонников во власти. В общей стратегии демонтажа «кремлевского режима» важное место отводится наращиванию санкций, информационного, финансового и дипломатического давления, обострение ситуации по периметру российских границ и, прежде всего, в Северной Корее, Приднестровье, Прибалтике, Средней Азии, на Украине, а также — в Сирии.

Одновременно предпринимаются усилия активизировать действия политических противников Си Цзиньпина в КНР, чтобы не допустить его переизбрания на очередном XIX съезде КПК, который пройдет осенью 2017 года. Торговая война против КНР, действия по недопущеннию реализации китайского трансконтинентального проекта «Один пояс, один путь», обострение ситуации вокруг Корейского полуострова — это не единственные рычаги давления на Пекин. Активизировалось американо-китайское военное противостояние и демонстрация силы в акватории Тихого океана, спровоцировано обострение обстановки на китайско-индийской границе, предпринимаются попытки столкнуть интересы Москвы и Пекина в Средней Азии и так далее.

По замыслу атлантических стратегов, после слома сопротивления Москвы, Пекина и Тегерана можно будет переходить к решению других задач по глобальному переформатированию карты мира, радикальному сокращению народонаселения, установления тотального контроля над территориями и народами планеты. В этом контексте, задача управленческих элит, прежде всего России, Китая и Ирана, как единственных крупных стран в мире, обладающих в значительной, пусть и не полной мере национальным суверенитетом заключается в том, чтобы грамотно распознавать намечающиеся актуальные информационные и иные угрозы и ассиметрично отвечать на них. А если это будет происходить не в реактивном режиме, а в формате реализации собственной долгосрочной стратегии, то в этом случае есть надежда, что в этой объявленной нам войне на уничтожение мы действительно выстоим.