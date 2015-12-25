



Александр Горбаруков, ИА REGNUM Кэмерон и ядерная кнопка

В СМИ активно обсуждаются итоги 2015 года и строятся прогнозы на 2016 год. Несмотря на то, что в отношения России имеются благоприятные пророчества в среднесрочной и долгосрочной перспективе, ей в год «хитрой обезьяны» предстоят новые серьезные испытания. Предвыборная демагогия, информационные свистопляски, сокращение реальных доходов граждан, безработица, рост налогов и других платежей, рост преступности, либеральный саботаж производства и бизнеса, коррупция и чиновничий беспредел, в больше степени, коснутся населения страны.

Чем запомнится уходящий 2015 год?

Прогнозы на 2015 г. в основном сбылись. На дворе системный мировой кризис. 2015 г. запомнится дальнейшим обострением международной обстановки и межцивилизационных противоречий, ростом числа вызовов и угроз, в том числе информационных, «горячих» войн и конфликтов войн и конфликтов, нарастанием кризисных явлений в глобальной экономики, ухудшением социального положения абсолютного большинства народонаселения. В полной мере последствия кризисных явлений на себе испытала Россия, которой вследствие целенаправленной политики давления, санкций и сдерживания, извне, пришлось «собираться» и «потуже затягивать пояса», чтобы успешно противостоять коллективному Западу и его ближневосточным сателлитам.

Год «зеленого барана», по китайскому циклическому календарю, был, что называется, горазд на жертвенные символы. Одно из них — это судьбоносное событие 2015 года, связанное с вступление России 30 сентября в войну с Исламским государством Ирака и Леванте. Согласно известным пророчествам, именно сирийский кризис выступает предтечей «конца времен» («битвы конца»), в результате чего геополитическая картина мира кардинально начнет меняться уже в 2016 году.

Немаловажно сегодня отметить, что в угрожаемый период развития земной цивилизации заметно активизировался процесс прозрения и пробуждения народов Земли с точки зрения понимания истинных причин дестабилизации международной обстановки, роли непубличных международных и государственных структур некоторых стран, отдельных закулисных деятелей, которые стремятся вершить судьбы мира в своих корыстных целях. Здесь речь, прежде всего, идет об общественно-политических кругах Китая и России, отдельных мусульманских стран и, в частности, Ирана. Медленно, но начали прозревать политико-экономические элиты Западной Европы.

Каковы истинные причины системного мирового кризиса?

Их несколько. Во-первых, грядут глобальные геологические трансформации, которые связаны с определенной цикличностью космологического и метафизического происхождения. Нынешние природно-климатические, социальные и этно-религиозные потрясения являются своеобразными предвестниками грядущих катаклизмов тектонического свойства, когда карта мира претерпит существенные изменения.

Во-вторых, человечество вступило в угрожаемый период своего развития еще и потому, что стало неразрешимым главное противоречие современности. Оно состоит в том, что, с одной стороны, происходит стремительный рост народонаселения (до 7,5 млрд. человек), причем падает численность жителей мировой деревни и растет население городов, а это значит, в геометрической прогрессии возрастает потребление. С другой стороны, на этом фоне стремительно деградирует среда обитания, возрастает дефицит природных ресурсов, что неизбежно ведет к глобальным столкновениям за доступ к ним. Кстати, в этом состоит одна из главных причин постоянных нападок на Россию, борьбы за ее природные богатства, стратегические коммуникации и другие географические возможности.

В-третьи, уходит пятый технологический уклад, вместе с которым может уйти геополитическое могущество и доминирование в мире нынешних лидеров — ведущих западных стран и, в частности, США. На смену прежнему укладу уже активно идет эпоха технологий шестого поколения (био-, когно-, нано-, инфо — и др.). Его предвестниками сегодня выступают интернет, робототехника, гибридные войны и т.п. За лидерство в технологической гонке развернулась нешуточная борьба между прежними лидерами и новыми. В настоящее время на первые роли все более активно выходят Китай, Индия и некоторые другие страны, которые бросают открытый вызов «старым» центрам силы, в частности, США, Англии, ЕС.

В-четвертых, за не одно тысячелетие в мире сложилась, так называемая «мировая за кулиса», которая давно уже претендует на формирования мирового порядка в своих корыстных интересах. Среди главных «архитекторов миропорядка» в прессе чаще всего называют кланы Рокфеллеров и Ротшильдов, Ватикан и швейцарских «риглов». Они имеют свое видение мироустройства, которое предполагает радикальное сокращение избыточного населения Земли до 2−4 млрд чел, денационализацию, унификацию и роботозамещение человечества, уничтожение национальных государств и их элит, стирание границ, взятие под полный контроль мировых природных ресурсов и коммуникаций, создание системы управления человечества посредством сетевых информационно-финансовых центров и др. В стремлении реализовать свои планы эти международные силы провоцируют социальные потрясения, эпидемии и голод, развязывают войны и конфликты и т.п.

Все эти причины позволяют констатировать возникновения глобального угрожаемого периода, выйти из которого человечество может только благодаря сложению совместных усилий, на принципах справедливого мироустройства, гармонизации и учета интересов всех народов и государств и на основе верховенства международного права. Усилия представителей «мировой закулисы» также направлены на преодоление системного мирового кризиса, но цена выхода из него — это массовое уничтожение людей, разрушение естественной и создание искусственной среды обитания, потеря природной идентичности и уникальности народов Земли, их перерождение и превращение в биороботов.

С чем столкнется мир в 2016 году?

Как считают древние провидцы и современные прогнозисты, год красной хитрой Обезьяны с точки зрения доступности материальных потребностей, радужности, спокойствия и размеренности жизни вряд ли будет лучше 2015 года. Новые катаклизмы и потрясения не оставят мир. Активизируется межцивилизационное противоборство за доминирование в Евразии, на самом большом материке между США, Англией, Россией и другими региональными державами. В частности, продолжится борьба за доступ к российским природным ресурсам и постсоветское наследие и, прежде всего, Украину и Среднюю Азию. Несложно предположить, что продолжатся дезинтеграционные процессы в Украине, осложнится ситуация в среднеазиатских странах и на южном Кавказе, где нарастает азербайджано-армянская конфликтность.

Продолжатся дестабилизация обстановки по «мусульманской дуге нестабильности» от Суэца до Тибета и попытки переформатировать мусульманский Восток с использованием проекта ИГИЛ (ДАИШ). Обострится конкуренция вокруг прокладки маршрутов нового «Шелкового пути» (через территорию России или в обход ее). Ротшильды и Англия, активно взаимодействуя с Пекином, попытаются выстроить «экономический пояс» вне пределов РФ. Недавнее предостережение России со стороны Китая через агентство «Синьхуа» об опасностях, которые сулит продолжение следования либеральному курсу, свидетельствует о готовности КНР двигаться вперед без оглядки на Россию.

Негативное влияние на развития государств и народов будут влиять дальнейшие колебания котировок энергоресурсов, золота и, валют, прежде всего доллара. Режим санкций в отношении России со стороны Европы приведет к новым кризисным явлениям в западной экономике, росту числа евроскептиков, противников миграции, росту других радикальных настроений. Продолжится процесс эрозии основ ЕС, усилится давление на него со стороны США и Англии, возникнут новые предпосылки дезинтеграции Европейского сообщества.

Деструктивное воздействие на развитие мировых событий будет оказывать «мировая закулиса». Продолжится политика управляемого хаоса и сдерживания элит в отношении неугодных правителей и государств. Еще большее распространения получат гибридные войны, стержнем которых останется информационный фактор. Развитие естественной конкуренции в финансовых и торгово-экономических делах, прорыв к технологиям нового поколения будет сдерживаться информационно-политическими и дипломатическими инструментами. Вместе с тем, в стане мировых кланов не удастся избежать противоречий и распрей, что дает шанс странам и народам попробовать консолидировать свои международно-правовые усилия в интересах обеспечения глобальной безопасности и сохранения мира.

Отрадно, что возрастет число людей, которые в большей или меньшей степени начинают понимать истинную подоплеку происходящих события и процессов в мире. Глобальные изменения 2016 года и последующих годов могут восприниматься ими и с положительной стороны, как наступление долгожданных времен очищения и оздоровления от потребительской «скверны», бездуховности, и аморальности, которые не одно столетие насаждались силами мирового зла. В известной мере стремление к справедливости в мире мусульман Востока, энергию и порыв которых в деструктивных целях использует «мировая закулиса», массовое движение и выступления украинцев за свои права, свободу и суверенитет, против коррупции, хотя и под ложными и чуждыми им флагами и лозунгами, деформированная российскими либералами «Русская весна» на Донбассе, — это примеры прозрения и пробуждения народов Земли, их порыва в борьбе за справедливое мироустройство. Очевидно, что такого рода процесс продолжатся, в том числе и в европейских странах, народы которых в наибольшей степени оказались замороченными антиприродными ценностями.

Что ожидает мир и Россию в 2016 году?

Несмотря на то, что в отношения России имеются благоприятные пророчества в среднесрочной и долгосрочной перспективе, ей в год «хитрой обезьяны» предстоят новые серьезные испытания. Предвыборная демагогия, информационные свистопляски, сокращение реальных доходов граждан, безработица, рост налогов и других платежей, рост преступности, либеральный саботаж производства и бизнеса, коррупция и чиновничий беспредел, в больше степени, коснутся населения страны.

Активизируются попытки по свержению власти президента Владимира Путина, на котором сегодня и держится относительная стабильность и устойчивость РФ. Для дестабилизации обстановки в России будут активно использоваться возможности «пятой колонны», нарастающие социально-экономические трудности, провоцироваться межнациональные и межрелигиозные противоречия и, прежде всего, мусульмано-тюркские и православно-славянские сложности. С учетом кризиса в отношениях Москвы и Анкары этот фактор может представлять особую угрозу для внутриполитической обстановки в России.

Серьезным испытанием для государственности и общества станут выборы в Госдуму, которые станут предлогом провоцирования протестных выступлений. Вместе с тем, зная политический почерк российского президента, нельзя исключать с его стороны отдельные ходы (Крым, Сирия и др.), которые способны нарушить управляемые сценария сдерживания России. Нельзя исключать того, что под предлогом выборов ему удастся отстранить от власти представителей либерального крыла, тесно связанного с интересами внешнего влияния на события в России.

Как показали события в связи с Крымом, Донбассом, Сирией и др., огромный потенциал национального пробуждения таит в себе российское общество, которое объединившись вокруг своего государственного и политического лидера, способно кардинально перестроить государственную и общественную жизнь, освободить ее от либеральных и других пороков и оков, приступить к подлинному возрождению страны.

В эпоху глобальных вызовов и угроз обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор), известные в российское истории как «спасительное чудо», которое выручало Россию не раз в ее истории, заставят и уже вынуждают общественно-политические элиты, стремящихся к выживанию и самосохранению, в большей степени исходить из национальных интересов, укреплять национальную безопасность и обороноспособность, суверенитет и территориальную целостность страны.