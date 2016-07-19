



Андрей Колеров. Расплетение. 2000-е

Информационный фактор «цветных революций»

В угрожаемый период развития земной цивилизации, эпоху глобальных вызовов и угроз РФ, оказавшись в эпицентре мировых противоречий, превратилась в объект постоянного вмешательства во внутренние дела извне, против страны развязана «необъявленная» информационная война. Ведущие мировые СМИ действуют в русле общего «мейнстрима», когда информационные «генералы» (руководители СМИ и интернет-ресурсов) и рядовые журналисты придерживаются единой идеологической линии. В ходе информационного противоборства они согласуют свои агрессивные наступательные действия с политико-дипломатическими, финансово-экономическими, культурно-развлекательными, спортивными и образовательными шагами мировых центров силы против противника. Сегодня «мейнстримом» глобальной информации, стержнем информационной пропаганды является необъявленная информационная война против основ российской государственности и общества, в том числе демонизация российского президента, дискредитация его сторонников.

В настоящее время информационное оружие выступает важнейшим составным компонентом современных гибридных войн, ведущихся в финансово-экономической, политико-дипломатической, информационно-культурной и даже в сугубо военной сфере, как показывают известные события на Украине, Кавказе, в Сирии. Мировые СМИ активно используются в операциях по насаждению управляемого хаоса в отдельных странах и регионах мира. Так называемые «цветные революции» являются наиболее эффективным инструментом вмешательства во внутренние дела суверенных государств, подрыва основ их национальной безопасности.

Только в последние годы ареной организованных протестных выступлений стали Грузия, Киргизия, Молдавия, некоторые государства Ближнего Востока и другие страны мира. В результате таких политических экспериментов, как правило, законные правительства оставались не у дел, к власти приходили марионеточные режимы, резко ухудшалось социально-экономическое положение населения, в отдельных странах возникали вооруженные конфликты, и даже происходила дезинтеграция территорий суверенных государств. Характерным примером продвижения «управляемого хаоса» является нынешняя катастрофическая ситуация в Украине, которая стала «жертвой» известных событий на Майдане в 2013—2014 гг.

Предпосылки управляемого хаоса

«Цветные» революции наших дней, являющиеся составной частью и современных «гибридных войн», нельзя считать каким-то новым явлением в истории. Вмешательство извне во внутренние дела независимых государств имело место с самых древних времен. Россия на себе не раз испытала действия внутренних подрывных сил, управляемых из-за рубежа. Последний раз — это события 1991 года, когда произошел распад Советского Союза. «Цветные» революции достигают своих целей при определенных условиях.

Во-первых, если заметно падает уровень жизни населения, сильно увеличивается разрыв между бедными и богатыми, попираются гражданские права и свободы, нарушаются неписанные законы справедливости, чести и достоинства в обществе. Во-вторых, когда при прямой или косвенной поддержке извне провоцируются и организуются массовые антиправительственные протесты, другие подрывные действия, в том числе и теракты. В-третьих, если информационно-культурное пространство страны находится под внешним контролем, а большинство национальных СМИ придерживаются антигосударственной идейно-политической линии, следуют в фарватере информационной политики зарубежных стран, международных структур.

В-четвертых, при условии, что отечественные чиновники попадают во внешнюю зависимость, фактически оказываются частью мировой элиты, существует явный или скрытый раскол среди элит, наличие в большом количестве во властных структурах на всех уровнях, в крупном бизнесе, в общественных и научных институтах власти, СМИ так называемых агентов влияния, готовых в нужный момент открыто выступить на стороне оппозиции.

В-пятых, когда правительством реализуется антинациональный внешне‑ и внутриполитический курс, развитие страны осуществляется по международным предписаниям. В-шестых, когда страну возглавляет слабый, неавторитетный, коррумпированный и зависимый руководитель государства и общества, не представляющий большинство населения страны в этно-религиозном плане.

В-седьмых, при отсутствии иммунитета в обществе к революционным потрясениям, неготовности населения активно участвовать в массовых мероприятиях, направленных на обеспечение общественной и национальной безопасности, отстаивание суверенитета, территориальной целостности. В-восьмых, когда на международной арене складывается неблагоприятная обстановка (вооруженный конфликт, санкции, бойкот и т.п.) для государства и общества, которая провоцирует раскол в обществе, рост антиправительственных настроений.

В 2013 году все эти основные предпосылки и условия проявились в полной мере, в частности, на Украине, которая попала в ловушку «цветной» революции, стала объектом операции по насаждению управляемого хаоса. В результате страна потеряла свой национальный суверенитет и перешла под полное внешнее управление западных государств и международных сил, страна выставлена на распродажу, народ доведен до отчаяния и полного обнищания, произошла утрата территорий, продолжается гражданская война. Сегодня Украина представляет реальную угрозу не только для соседних государств, но и для евразийской безопасности в целом.

Ситуация в России

В современной России многие из вышеперечисленных условий имеют место быть, и чтобы не допустить украинского сценария развития событий, необходимо принятие самых неотложных мер. Несмотря на активные попытки властей противодействовать «цветным» революциям, проведению операций управляемого хаоса извне, нынешнее положение дел в этой сфере нельзя признать удовлетворительным. Во многом, лишь беспрецедентный авторитет российского лидера Владимира Путина пока позволяет России успешно противостоять в необъявленной гибридной войне и, в частности, сдерживать операции внедрения, гибридные атаки оппонентов.

Но этого явно недостаточно. Поэтому главными шагами сегодня являются преодоление раскола элит, их консолидация вокруг признанного национального лидера, изменение экономического курса страны, перехват стратегической инициативы в информационно-культурном противоборстве вокруг России, мобилизация населения на поддержку правильных действий властей и общественный отпор попыткам подорвать стабильность и безопасность страны.

Ситуация осложняется тем, что в современной России отсутствует государственная идеология и эффективная информационная политика, информационные ресурсы страны во многом находятся под внешним влиянием, в структурах власти отсутствует центр по координации силовых и гражданских информационных институтов, не организованна должным образом подготовка информационных (идеологических) кадров. «Революционные» события и вооруженные конфликты в Югославии, Ираке, Ливии, Сирии, Афганистане, Египте, Турции, Бразилии, Киргизии, Венесуэле и других регионах и странах мира убедительно свидетельствуют о том, что готовность к обеспечению безопасности страны в информационной сфере является решающим условием отстаивания суверенитета и территориальной целостности страны.

Институты «мягкой силы»

С учетом того, что в настоящее время информационная сфера жизнедеятельности государства и общества во многом находится под жестким внешним влиянием, создание альтернативной информационной системы «мягкой силы» на базе силовых и других смежных правительственных структур может сыграть ключевую роль в информационном противоборстве вокруг России и мире в целом. Это поможет выстроить эффективную вертикаль управления государством и обществом, обеспечит национальную безопасность и территориальную целостность РФ в эпоху глобальных вызовов и угроз.

По мере нарастания обстоятельств непреодолимой силы (кризисы, конфликты, терроризм, массовые выступления, хаос и т.п.) интересы национальной безопасности объективно вынуждают делать основную ставку на силовые органы власти и, в частности, консолидировать информационные ресурсы, повышать требования к информационным кадрам. Между тем, острый дефицит структур и подготовленных информационных кадров в силовых структурах и, прежде всего, в Вооруженных силах существенно ограничивает возможности информационного противодействия геополитическим оппонентам в области обороны, безопасности, правопорядка и других областях обеспечения национальной безопасности. В связи с этим особое значение сегодня, прежде всего, приобретает подготовка современных специалистов в информационной сфере и создание эффективных структур информации и коммуникации силовых структур (МО, ФСБ, СВР, МВД, МЧС, ФАПСИ, ФСО, МЮ, Следственный комитет, Генеральная прокуратура, Федеральное космическое агентство и др.).

На роль ведущего федерального вуза в деле подготовки информационных кадров со знанием иностранных языков может претендовать Военный университет МО РФ. В эпоху глобализации знание зарубежных реалий и иностранных языков рассматривается одним из основных требований, предъявляемых к современным информационным кадрам силовых структур (аналитические (военно-научные, экспертные) службы, подразделения по воспитательной работе, связям с общественностью и PR, международному военному сотрудничеству, ПсБ и др.).

С учетом актуальности сохранения преемственности идеологических традиций со времен ВИИЯКА (Военный институт иностранных языков Красной армии), который существовал и развивался, прежде всего, как идеологический вуз в советский период, нынешний Военный университет (Военный университет после распада СССР образован на базе Военного института, в прошлом ВИИЯКА, и Военной академии имени Ленина) мог бы получить название Военный институт информации и иностранных языков (ВИИИЯ). Реорганизация вуза в новом формате, в известной мере, повторит опыт возрождения ВИИЯ в качестве идеологического вуза — Военного института в 1974 г. в разгар «холодной войны», существенно укрепит авторитет и повысит роль МО среди других силовых и гражданских государственных ведомств, позволит государству поднять на новый уровень подготовку информационных кадров в масштабах страны.

Одновременно в интересах подготовки информационных кадров со знанием иностранных языков для сугубо гражданских министерств и ведомств и, частично, силовых структур целесообразно преобразовать Московский государственный лингвистический университет (институт Мориса Тореза) в профильный учебный и научно-исследовательский вуз. Он мог бы вести подготовку специалистов как на бюджетной основе для силовых структур и других министерств и ведомств, так и на коммерческой — в интересах предприятий оборонно-промышленного и энергетического комплекса (Рособоронэкспорт, Росатом, Ростех, Газпром, Роснефть и др.), а также неправительственных международных организаций российского влияния за рубежом («мягкая сила»).

Координация информационной деятельности

Повышение эффективности подготовки информационных кадров позволит сформировать современную систему информации и коммуникации в силовых структурах и других органах власти. Она должна быть консолидирована под эгидой Совета безопасности и скоординирована по целям и задачам, формам и методам, содержанию, каналам воздействия. К ведению государственной информационной работы могут быть подключены не только соответствующие структуры министерств и ведомств, но и общественные институты, в частности: Общественная и Торгово-промышленная палаты, информационные возможности госкомпаний, неправительственных организаций.

Различные органы государства могут иметь свои специфические структурные особенности, но соответствовать общепринятому подходу консолидации сил и средств информации и коммуникации. Он предусматривает консолидацию следующего функционала: мониторинг информационного пространства, связи с общественностью, PR и реклама, развитие корпоративных связей, информационно-психологическое воздействие, информационно-коммуникативная деятельность, информационно-аналитическая работа, социологические исследования, издательская деятельность, взаимодействие со СМИ, медиапланирование и организация специальных операций, в том числе киберакций, работа в социальных сетях и др. С учетом того, что международное сотрудничество во многом представляет собой представительскую информационно-коммуникативную деятельность, оно также может быть соотнесено с использованием соответствующих структур информации и коммуникации.

В целом, с учетом того, что в настоящее время информационная сфера жизнедеятельности государств и общества во многом находится под жестким внешним влиянием, создание альтернативной информационной системы на базе силовых и других смежных правительственных структур может сыграть ключевую роль в информационном противоборстве вокруг России и, в целом, в мире. Кроме того, решение этой актуальной задачи поможет выстроить эффективную вертикаль управления государством и обществом, обеспечения национальной безопасности и территориальной целостности России в эпоху глобальных вызовов и угроз.