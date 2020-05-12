Русский Демиург
Последние публикации
Русский Орден: быть или не быть?
«Дилетант» сегодня опубликовал целый ряд очень интересных с содержательной точки зрения лонгридов. И они зря остались незамеченными сообществом. Проведена большая содержательная работа, и она требует такого же содержательного ответа. Будем по мере возможности подсвечивать некоторые моменты из этих...
12 мая 2020
День Победы и люди без чести, достоинства и благородства
Честно говоря, мы думали, что хоть в этот день — День Великой Победы — некоторые «коллеги» из «Телеграм» воздержатся от войны. От ударов по больному. От ударов по нашей общей Памяти. От ударов по российской власти. От ударов по единству страны. Но нет. Честь, достоинство, благородство и эти люди —...
9 мая 2020
Контент‑ и интент-анализ телеграм-канала «Незыгарь»
Контент‑ и интент-анализ телеграм-канала Незыгарь Сентябрь 2019 — февраль 2020 года. 1.Общая информация. За сентябрь 2019 — февраль 2020 года в ТГ-канале Незыгарь было размещено всего 4 639 постов. Среднее количество постов в день за этот период составляет 25,49. Наибольшее количество постов было...
27 апреля 2020
Контент‑ и интент-анализ телеграм-канала «Незыгарь». Часть вторая
Контент‑ и интент-анализ телеграм-канала «Незыгарь» Декабрь 2019 — февраль 2020 года. 1. Общая информация. В декабре 2019 года ТГ-канал «Незыгарь» всего опубликовал 725 постов. Из них своих постов — 375 (51,72% от общего количества), постов других каналов — 350 (48,28% от общего количества). Под...
20 апреля 2020
Контент‑ и интент-анализ телеграм-канала Незыгарь
В российских СМИ за последние два-три года было проведено несколько достаточно интересных исследований состояния дел в российском политическом сегменте Телеграм, ведущих Телеграм-каналов и сеток каналов. ИА REGNUM представляет проведенное телеграм-каналом «Русский Демиург» исследование одного из...
14 апреля 2020