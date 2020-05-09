Честно говоря, мы думали, что хоть в этот день — День Великой Победы — некоторые «коллеги» из «Телеграм» воздержатся от войны. От ударов по больному. От ударов по нашей общей Памяти. От ударов по российской власти. От ударов по единству страны. Но нет. Честь, достоинство, благородство и эти люди — вещи несовместимые.

Победа! Москва, Красная площадь. 1945

Когда 2 мая канал Россия 24 (!) по глупости (или специально кто-то так вздумал отметить День Одесской Хатыни) решил показать комедию «Одесса», ряд телеграм-каналов — Голос Мордора, Русский Демиург и другие, ИА REGNUM поднялись, и наш голос был услышан — фильм перенесли на другой день. Не вовремя. Полно других дней в календаре, когда можно посмотреть комедию про Одессу, но только не 2 мая.

Так и сегодня. Вся страна сегодня празднует День Великой Победы. И сегодня нельзя бить по святому, ковыряя зараженным ножиком в ранах Отечества. Завтра, послезавтра — можно, выскажите все, что думаете. Не проблема. Только не сегодня.

Но нет, оказывается, есть люди, которые, несмотря на всю боль прошлых утрат и нынешнюю сложнейшую ситуацию как в мире, так и в стране, вызванную сочетанием целого ряда факторов, самым главным из которых является удар по человечеству искусственной эпидемии, именно сегодня решили побередить раны.

Освободители. Одесса. Апрель 1944 года

Мы долго думали отвечать на это все или нет — день все-таки святой. Он и так полит кровью и жизнями каждой российской семьи. Он и так трагичен, несмотря на свой статус — День Победы. Лучше и не скажешь — «Этот День Победы — порохом пропах. Этот праздник — со слезами на глазах»… Но кто, кроме нас?

«Вместо победного шествия одной колонной в полку — унизительная капитуляция с вывешиванием «белого флага» из окна… Вместо дня объединения — день разделения, вместо дня величия — день национального унижения. Обнуление Победы, которое нам еще только предстоит осознать во всем его символизме…

Соблюдали ли они социальную дистанцию, когда несли раненного на своей спине? Надевали ли они маски и перчатки, стоя плечом к плечу в окопах, когда в армии бушевали тиф и холера?..

Бой за дом Павлова, Сталинград. 1942

США, Китай и Европа восстановятся, за них не стоит переживать, а вот восстановится ли Россия, которую 6 лет душили санкциями, а теперь добивают «чрезвычайщиной»?..» И так далее.

Или: «Россия, во главе которой стоит действующая элита, не заслужила этой чести».

Параллельно этим ударам по единству страны возносятся панегирики президенту Белоруссии, который, наплевав на жизни простых людей, насильно согнал всех на свой парад, и который якобы сегодня «подхватил выпавшее из рук России знамя Победы». Хотелось бы напомнить, что Белоруссия сегодня находится на 3 месте в мире (!) по количеству зараженных на 1 млн населения. Массовые мероприятия в такой ситуации недопустимы.

И что мы видим? Что нынешние белорусские власти наплевали на свой народ. Делают из него жертвенное стадо. И кому-то в России это, оказывается, нравится. Ни стыда, ни совести.

Первый поезд, прибывший в блокадный Ленинград по Дороге Победы. Финляндский вокзал. 7 февраля 1943 года

Кто-то из этих сегодняшних, кто славит белорусский парад, завтра вспомнит о новых сотнях зараженных гражданах республики? Нет, они важны только для того, чтобы ударить посильней Россию. Президента. Поколебать веру граждан в страну. Склонить на свою сторону сомневающихся и не разбирающихся. Это бесы. Достоевский говорил именно о таких. Точно такие же бесы расшатывали Российскую Империю и Советский Союз. Сегодня они расшатывают Россию снова.

Все понятно. Этим людям дорог любой антироссийский чих. Увидев его, они раскрасят его всеми цветами радуги, чтобы поярче сиял и обманывал своим люциферовым свечением. Но мы все прекрасно понимаем. И не забудем этого.

«Даешь Киев!» Переправа через Днепр

Что касается действий российской власти, то мы считаем абсолютно правильным перенос Парада Победы на другой день, когда не будет угрозы жизням людей. Если получится 24 июня — будет замечательно. Как раз в тот день, когда парад Победы прошел по улицам Москвы 75 лет назад. Если нет — то будет найдена другая дата. И этот новый день ничего не изменит в наших чувствах, нашей памяти и нашей скорби. Если они есть.

Сегодня было видно, как тяжело даются президенту шаги к Вечному огню. В такие моменты становится особенно понятным, какой груз ответственности он несет все эти годы за Россию, за нашу страну, за каждого из нас. Какими невидимыми большинству граждан нашей страны, но невероятными усилиями дается каждая наша победа.

Точно такие же усилия по защите нашей Родины и ее процветанию прилагают многие миллионы наших сограждан. На заводах и в полях, в лабораториях и институтах, воинских частях, в больницах и школах. Мы все видим, какие невероятные, титанические усилия приходится прикладывать нашим врачам, чтобы остановить заразу. Они — Герои.

Советские зенитчики. Москва

Наша страна не накануне испытаний, может быть, аналогичных 1941 — 1945 годам. Она уже внутри них. Война уже идет. И, судя по всему, эпидемия коронавируса — это только начало. Именно сегодня мы должны быть вместе. И с пониманием относиться к нынешнему формату празднования 9 мая, прекрасно понимая, что Парад Победы состоится.

Поэтому в этот день надо не ковырять грязными руками светлые символы Победы и манипулировать нашими чувствами и эмоциями, а просто промолчать. А если это трудно сделать, то сказать. Но сказать о том светлом, благородном, сильном, трагичном, что нас всех — и либералов, и демократов, и коммунистов, и православных, и мусульман, и атеистов — объединяет.

И сказать так, чтобы в этом чувствовалось Любовь и Переживание за Родину, за страну, за каждого гражданина России. Тогда любое сказанное слово будет делать нас сильнее. Будет нас объединять, а не разъединять. Тогда и мы с каждым таким сказанным от сердца Словом будем становиться сильней, все более единой нацией, достойной своих предков, победивших коричневую чуму.

Именно поэтому то, что было сегодня, 9 мая 2020 года, некоторыми каналами сказано в «телеге», является бесовством чистой воды.

Оборона Севастополя. На палубе боевого корабля

Мы уверены в том, что если бы тех фронтовиков спросили, стоит ли проводить в условиях эпидемии парад, они, прекрасно понимавшие цену каждой человеческой жизни, не задумываясь, ответили бы — парад переносить можно. Не люди для парада, а парад для людей.

Парад — не суть. Парад — это форма, в которую мы облекаем свое внутреннее содержание — величие Победы и боль Утраты, память о павших и веру в настоящее и будущее нашей страны, ненависть к врагам и любовь к Родине, родным и близким. И если речь идет о жизнях, тем более в мирное время, уверены, наши фронтовики, прошедшие через пекло самой кровавой войны, сказали бы, что парад перенести можно.

Советские артиллеристы готовят к залпу реактивный миномет БМ-13 «Катюша» во время боев в Берлине. 29 апреля 1945 года

В чем обман. Обман в том, что фашисты были врагами, но они же были и людьми. И мы противопоставили им свой человеческий ответ. Эпидемия — это нелюдь. Она не соблюдает правил. И если она и враг, то очень специфический враг. Соответственно, и война с ним должна проходить по совсем другим правилам.

И спасенные сегодня по всей стране сотни и тысячи жизней — это и есть наша победа в борьбе с этим врагом. Сегодняшняя. На конкретном участке фронта. Завтра надо будет побеждать снова, в других местах и другими методами. И мы победим. И тогда, уже после победы над этим врагом, проведем свой Парад Победы, в котором совместим и победу в 1945, и победу современную.

Командующий 1-м Белорусским фронтом маршал Георгий Константинович Жуков c группой офицеров на ступенях Рейхстага. 3 мая 1945 года

И в заключение. В СМИ и в разного рода опросниках, интервью, у мужчин и женщин часто спрашивают — какое качество у мужчины главное. Многие отвечают ум, реже — сила. И так далее. Вариантов множество. На наш взгляд, самым главным мужским качеством является благородство.

Благородства не может быть без ума, чести и достоинства. Без сострадания и чувства юмора. Без представления о своей миссии в мире и готовности положить жизнь за други своя. Без любви. К Родине. К женщине. Без чувства воинского мужского братства и верности присяге.

У тех, кто сегодня в этот святой для всех нас День Победы попытался мелко пнуть страну, власть и потихоньку влить гнилостный яд раздора в умы сограждан, нет главного мужского качества — у них нет благородства. Поэтому все их «умные» аргументы можно даже не анализировать — они от лукавого. И даже не опровергать рациональными аргументами. Они этого не достойны.

Честь имеем. С Днем Победы!