«Дилетант» сегодня опубликовал целый ряд очень интересных с содержательной точки зрения лонгридов. И они зря остались незамеченными сообществом. Проведена большая содержательная работа, и она требует такого же содержательного ответа. Будем по мере возможности подсвечивать некоторые моменты из этих лонгридов и дискутировать.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Например, «Дилетант» пишет:

«Западные демократии видят незаслуженные конкурентные преимущества авторитарных режимов в том, что те способны быстро концентрировать ресурсы на нужном направлении: здесь сила китайской экономики и эпидемиологии или российской информационной машины.

Западный взгляд, однако, исходит из того, что авторитаризм хоть и может выигрывать в краткой перспективе, но всегда проигрывает в долгосрочной. Действительно, у всех авторитарных режимов есть момент неустойчивости, неизвестный демократиям, — момент передачи власти. Или период, когда передача считается назревшей, но с ней тянут, а ее механизм неясен.

Ситуация чревата неопределенностью, неопределенность — слабостью. Даже сторонникам режима трудно стоять на страже неизвестно чего и кого. Именно на время передачи власти и приходится упомянутый долгосрочный проигрыш авторитаризма.

Kremlin.ru Встреча Президента России Бориса Ельцина с Председателем Правительства России Владимиром Путиным. 1999. Москва

Для демократий проблемы передачи власти в том смысле, в каком она знакома авторитарным режимам, не существует. Для демократий смена лиц по итогам выборов означает продолжение режима, для авторитаризма такая же смена лиц может означать его конец».

О чем здесь идет, собственно говоря, речь. Понятно, что при авторитаризме власть принадлежит правителю — президенту, Генсеку, партии и так далее. Поэтому, естественно, возникают накладки — власть сакральна и абы кому ее не передашь. Но ведь главный вопрос, который возникает при описании подобной картины власти, заключается не в анализе природы авторитаризма, с этим все более-менее понятно, а в природе власти при демократии.

Сам «Дилетант» пишет: «Для демократий проблемы передачи власти в том смысле, в каком она знакома авторитарным режимам, не существует. Для демократий смена лиц по итогам выборов означает продолжение режима, для авторитаризма такая же смена лиц может означать его конец».

Но что это означает? Это означает только одно — что при демократии избиратели голосуют не за власть, а за актеров, которые изображают Власть. Соответственно, Власть не меняется, она была и остается в одних руках, даже если к «власти» приходит «конкурирующая» партия. Поэтому и нет кризисов при передаче Власти, так как что? — ее и не передают, она как была в одном месте, так там и остается.

Соответственно, можно ли говорить о демократии и демократическом способе передачи власти в данном случае, о котором говорит «Дилетант»? Конечно, нет. Это фикция, а не демократия. И это — вся западная демократия.

Но как только при «демократии», например, как сегодня в США, встает вопрос о настоящей Власти — кто будет контролировать ФРС, кто будет распоряжаться печатным станком, а не о новом клоуне во власти, то мы тут же видим сильнейший конституционный кризис между Трампом и глубинным государством, чреватый второй гражданской войной в США.

В результате чего вооруженные люди, те самые угнетаемые реднеки, стоящие за Трампа, захватывают местные органы власти, а вовсе не из-за коронавируса и работы. Русский Демиург вчера ситуацию подробно разобрал тут.

Цитата из видео на YouTube Вооружённые люди захватили Капитолий Мичигана. США [

Поэтому если при передаче власти в демократиях не вспыхивают кризисы — значит, никакой передачи Власти не идет. Она как была в одном месте, так и осталась, меняют только клоунов. А вот как только начинаем попыхивать — о да, значит, действительно, вопрос о Власти встал.

Так что демократия и авторитаризм тут ни при чем. При авторитаризме просто власть —это и есть Власть. А при демократии Власть в тени. Соответственно, и весь госаппарат, а особенно его силовая часть, имеет две степени посвящения — пешки работают на власть, а тузы — на Власть. Поэтому министра как представителя клоунской администрации можно менять хоть каждую неделю, а вот первого заместителя и несколько ключевых начальников департаментов — никогда. Поскольку они и есть Власть, а вовсе не какой-то там министр.

Если мы хотим в России такую систему организации власти, по типу орденской структуры, — никаких вопросов. Мы только за. Русский Орден — это хорошая и правильная идея. Только не надо тогда в таком случае людям парить мозг о демократии.

Исходя из вышеизложенного, в чем главная проблема передачи власти в России?

Она в том, что Власть сегодня олицетворяет Путин. Передать власть другому — означает реально передать Власть. А где гарантии того, что это не будет новый Горбачев или Хрущев? Как найти Берию, который продолжит курс? Вот в чем проблема.

Исходя из нашего ответа «Дилетанту», самым оптимальный вариантом передачи власти от Путина был бы вариант передачи власти Русскому Ордену, встроенному в систему власти и возглавляемому самим Путиным. Тогда не будет проблемы дублирования полномочий, об опасности чего говорил неоднократно сам президент.

Как в этом случае будет называть данный орган, неважно — Политбюро, Реввоенкомиссия, Совет аятолл, Госсовет или Совет безопасности. Важно, что он будет править коллегиально и решать стратегические вопросы развития страны через соответствующие полномочия, бюджет и структуру управления. В нем и будет сосредоточена Власть. А президент будет обладать всей полнотой полномочий по оперативному управлению страной. Поэтому никакого дублирования функций не будет.

Kremlin.ru На заседании Госсовета

В продолжение дискуссии о глубинном государстве «Сибиряк» задает хороший и грамотный вопрос: «Можем ли мы считать Владимира Путина представителем глубинного государства и что это для него и для нас означает?».

Дадим на него наш ответ.

Чтобы понять, является ли Путин представителем глубинного государства (далее — ГГ), сначала надо понять, как устроено ГГ. Первым и наиболее главным признаком членов ГГ в западной трактовке является то, что они управляют государством, в том числе силовыми структурами, не занимая никакого поста, в который вписывался бы данный функционал. Они — теневая Власть, полномочия которой значительно больше и выше, чем всех госорганов.

Именно такие люди составляют ядро ГГ. Это могут быть представители силовых структур, госаппарата, главы корпораций, ученые, писатели, медийные фигуры. Образуя ядро, они принимают решения, которые обязательны для исполнения госаппаратом, медийными структурами и так далее. Они вырабатывают идеологию и стратегию развития страны.

В ядре ГГ, естественно, присутствуют и высокопоставленные представители власти. Например, в США — Хиллари Клинтон, Байден, Пелоси. Они являются одновременно и членами неизвестного никому ядра ГГ, и его фронтменами — теми, кто озвучивает и задает параметры исполнения решений и политики ГГ на государственному уровне. То есть ГГ — это классическая орденская структура, как бы она ни называлась — масоны, розенкрейцеры, Ротари и так далее.

Какая ситуация у нас. Есть ли у нас ГГ как структура? Скорее всего, пока Русского Ордена у нас нет. Но его зачатки, те, кто мог бы войти в ядро российского ГГ, — президент, чиновники высшего класса, руководители силовых структур, главы госкорпораций и некоторых крупных российских частных ТНК, ряд ученых, экспертов, некоторые медийные фигуры патриотической направленности у нас есть.

Совещание Владимира Путина с членами Правительства

Соответственно, президент у нас сегодня не может считаться представителем ГГ, так как самого ГГ в России пока нет, есть его зачатки, которые могут воплотиться в Русском Ордене, а могут и не воплотиться.

Что для этого надо? Чтобы состоялось Русское глубинное государство (РГГ), нужны две вещи: а) свод ненарушаемых, очень жестких и четких ПРАВИЛ поведения членов РГГ между собой; б) ИДЕОЛОГИЯ развития России как некий Кодекс и Присяга одновременно. Если это будет принято, то мы создадим РГГ.

При этом пока открытым останется вопрос об идеологии РГГ. Если его образуют либералы со взглядами из 90-х — побыстрее все продать и свалить или подчинить РГГ другим ГГ, это будет один Орден — Руссислиб Орден. Тут со страной все понятно. Если его создадут представители патриотической партии, то это будет Русский Орден. В этом случае Россия получит шанс снова стать великой страной.

В любом случае, такую структуру надо создавать. Тогда и у нас, как на Западе (отсылка к тезисам «Дилетанта»), будет спокойная передача власти от одного исполнителя к другому на выборах независимо от его партийной принадлежности.

Да, конечно, как в любой сложной схеме, и при реализации этой есть серьезные проблемы. Ну и что? Если есть проблемы, их надо решать, и решать правильно, а не стоять у доски и чесать затылок.

Но для нас несомненны следующие два пункта.

1. Президент как глава исполнительной власти, как и премьер, всегда будут завалены текучкой. Им не до стратегии.

2. Соответственно, в России как Великой Империи должен быть слой людей, которые а) не занимаются текучкой, б) не занимаются зарабатыванием денег. По статусу они должны находиться выше руководителей «партии и правительства» и глав российских ТНК. Они занимаются стратегией развития страны. Они смотрят вдаль и за горизонт. Они имеют под собой мощные аналитические структуры с политической, экономической и силовой составляющей, которые моделируют развитие ситуации в мире, строят стратегии развития страны и т. д.

Хаменеи выступает перед солдатами КСИР

Можно назвать этот высший управляющий слой как угодно — Политбюро, Совбез, Госсовет, неважно. Запад пошел по пути неформального влияния ГГ на жизнь стран. Но есть пример Ирана и Китая, где эти структуры вполне легитимизированы и встроены в систему власти. И нам кажется, что этот путь более отвечает нашим традициям.

Да, можно сказать, что это Монархизм. Но это коллективный Монархизм. Где власть не передаются по наследству, а передается наиболее опытным государственникам, которые прошли сито святой Инквизиции по части соответствия идее служения Великой России.

Главное — они делами должны подтвердить право находиться в Русском Ордене — построить мост, омыть сапоги в Индийском или Атлантическом океане, создать энергетическую броню для солдат, создать шедевр мировой культуры (фильм, картину, концерт), запустить космический корабль на принципах движения НЛО, и так далее. То есть — совершить Подвиг, которым Родина будет гордиться и который будет ее славить в веках.