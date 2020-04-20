В российских СМИ за последние два-три года было проведено несколько достаточно интересных исследований состояния дел в российском политическом сегменте Телеграм, ведущих Телеграм-каналов и сеток каналов.

Иван Шилов ИА REGNUM

ИА REGNUM представляет проведенное телеграм-каналом «Русский Демиург» исследование одного из наиболее популярных российских политических телеграм-каналов — ТГ-канала Незыгарь. Исследование проводилось методами контент‑ и интент-анализа.

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Контент‑ и интент-анализ телеграм-канала Незыгарь

Сентябрь—ноябрь 2019 года.

1. Общая информация.

В сентябре 2019 годаТГ-канал Незыгарь всего опубликовал804 поста. Из них своих постов — 360 (44,78% от общего количества), постов других каналов — 444 (55,22% от общего количества).

Под термином «опубликованный пост другого канала» понимается «Forwarded from» (пересланный от). При этом необходимо учитывать, что при поиске посредством самой поисковой системы Телеграм, поиск не всегда даёт 100% результат.

Среднее количество постов в день за сентябрь составило 26,8.

Наименьшее количество постов в сентябре публиковалось по субботам — в среднем по 11,25 поста в день. Наименьшее количество постов в сентябре было 21 числа (суббота) — 4 поста. Наибольшее количество постов в этом месяце было 8 числа (воскресенье) — 86, Единый день голосования.

Для удобства анализа сутки были разделены на три периода: с 0 часов до 8 часов, с 8 часов до 16 часов и с 16 часов до 0 часов. Меньше всего постов в течение сентября размещалось в период с 0 до 8 часов — 37 (4,6% от общего количества). Наибольшее количество постов размещалось в период с 8 до 16 часов — 441 (54,85% от общего количества). В период с 16 до 0 часов — 326 постов (40,55% от общего количества).

В октябре 2019 годаТГ-канал Незыгарь всего опубликовал 556 постов. Из них своих постов — 297 (53,42% от общего количества), постов других каналов — 259 (46,58% от общего количества). Среднее количество постов в день за октябрь составило 17,94.

Наименьшее количество постов в октябре публиковалось по воскресеньям — в среднем по 4,25 поста в день. Наименьшее количество постов в октябре было 13 и 20 октября (воскресенье) — по 1 посту; 10 октября (четверг) — 2 поста. Наибольшее количество постов в этом месяце было 16 октября (среда) и 28 октября (понедельник) — по 41 посту.

Меньше всего постов в течение октября размещалось в период с 0 до 8 часов — 27 (4,86% от общего количества). Наибольшее количество постов размещалось в период с 8 до 16 часов — 357 (64,2% от общего количества). В период с 16 до 0 часов — 177 (30,94% от общего количества).

В ноябре 2019 годаТГ-канал Незыгарь всего опубликовал 524 поста. Из них своих постов — 254 (48,47% от общего количества), постов других каналов — 270 (51,53% от общего количества). Среднее количество постов в день за ноябрь составило 17,47.

Наименьшее количество постов в ноябре публиковалось по воскресеньям — в среднем по 3 поста в день. Наименьшее количество постов в ноябре было 17 ноября (воскресенье) — 0. Наибольшее количество постов в этом месяце было 11 ноября (понедельник) — 37.

Меньше всего постов в течение ноября размещалось в период с 0 до 8 часов — 16 (3,05% от общего количества). Наибольшее количество постов размещалось в период с 8 до 16 часов — 289 (55,15% от общего количества). В период с 16 до 0 часов — 219 (41,8% от общего количества).

Ниже приведена Таблица 1 с цифрами за три месяца.

Краткие выводы по общей информации.

За сентябрь—ноябрь 2019 года доля своих постов в ТГ-канале Незыгарь составляет менее половины — 48,35% от общего количества. Доля постов других ТГ-каналов — 51,65% (Рисунки 1 и 2).

За сентябрь—ноябрь 2019 года наибольшее количество постов в ТГ-канале Незыгарь публиковалось с 8 до 16 часов — 57,69%. С 16 до 0 часов было размещено 38,06% постов. Наименьшее количество постов приходится на время с 0 до 8 часов — 4,25%. Смотрите диаграмму (Рисунок 3 и 4).

Выходной день, как правило, воскресенье. Суббота — сокращённый рабочий день: среднее количество постов по субботам за три месяца составляет 7,15.

2. Цитирование других телеграм-каналов.

За сентябрь 2019 года в ТГ-канале Незыгарь были опубликованы посты 206 других каналов. Наиболее активно цитировались посты следующих 26 каналов:

ВЧК-ОГПУ — 19 постов,

Бойлерная — 18 постов,

Кремлёвский мамковед, ПОСТПРАВДА — по 9 постов,

Политджойстик, Свои да Наши, Протопроедр, Легитимный, Мастер пера — по 7 постов

Shumanov, Мысли-НеМысли — по 6 постов,

Как жить и кто убил Кеннеди, Тайная канцелярия, Маргарита Симоньян, Политфорум, Знахарь, Преемник, Байки из Спасской башни, Хорошие новости РИА, Булатова — по 5 постов.

За октябрь 2019 года в ТГ-канале Незыгарь были опубликованы посты 116 других каналов. Наиболее активно цитировались посты следующих 15 каналов:

ВЧК-ОГПУ, Бойлерная — по 21 посту,

Образ будущего — 15 постов,

ПОСТПРАВДА, Легитимный — по 7 постов,

Чисто для фиксации, Банкста — по 6 постов,

ПолитФорум, Мастер пера — по 5 постов,

ДВУГЛАВ, Shumanov, Кстати, paradox_friends, Политджойстик, Религия сегодня — по 4 поста.

За ноябрь 2019 года в ТГ-канале Незыгарь были опубликованы посты 129 других каналов. Наиболее активно цитировались посты следующих 17 каналов:

ВЧК-ОГПУ — 16 постов,

Бойлерная — 11 постов,

Образ будущего, Кремлёвский безБашенник — по 9 постов,

Научно-образовательная политика — 7 постов,

1345 — 6 постов,

Финансовый караульный, PZDC, Протопроедр, Ростовское управление, Новый Век — по 5 постов,

paradox_friends, «Зелёный» змий, Байки из Спасской башни, Политджойстик, Чисто для фиксации, Девочки психанули — по 4 поста (Рисунок 5).

Краткие выводы по упоминанию других телеграм-каналов.

За сентябрь-ноябрь 2019 года в ТГ-канале Незыгарь ежемесячно наиболее активно цитировались следующие телеграм-каналы (10 постов и более):

ВЧК-ОГПУ — 56 постов,

Бойлерная — 50 постов,

Образ будущего — 26 постов,

ПОСТПРАВДА — 19 постов,

Легитимный — 17 постов,

Политджойстик, Протопроедр, Кремлёвский мамковед — по 15 постов,

Кремлёвский безБашенник, ПолитФорум — по 13 постов,

Мастер пера — 12 постов,

paradox_friends, Байки из Спасской башни, PZDC — по 11 постов,

ДВУГЛАВ, Банкста, Свои да наши, Чисто для фиксации, Shumanov — по 10 постов.

Таким образом, за сентябрь—ноябрь 2019 года общее количество постов в ТГ-канале Незыгарь по самым цитируемым 19 ТГ-каналам насчитывает 334 поста, что составляет 34,33% от общего количества постов (973 штуки) других телеграм-каналов. (Рисунок 6).

3. Упоминание людей и компаний.

За период сентябрь—ноябрь 2019 года в телеграм-канале Незыгарь наиболее часто упоминались следующие персоналии: Владимир Путин, Антон Вайно, Вячеслав Володин, Герман Греф (Сбербанк), Алексей Громов, Сергей Кириенко, Алексей Кудрин, Дмитрий Медведев, Алексей Миллер (Газпром), Михаил Мишустин, Эльвира Набиуллина, Игорь Сечин (Роснефть), Маргарита Симоньян, Сергей Собянин, Сергей Чемезов (Ростех).

Люди и компании из списка, упоминаемые в ТГ-канале Незыгарьв сентябре 2019 года:

Путин (24 дня): 20 раз положительно, 72 раза нейтрально, 8 раз отрицательно.

Вайно (6 дней): 1 раз положительно, 13 раз нейтрально, 1 раз отрицательно.

Володин (6 дней): 4 раза положительно, 5 раз нейтрально, 2 — отрицательно.

Греф (6 дней): 2 раза положительно, 2 раза нейтрально, 13 — отрицательно.

Громов (1 день): 1 раз положительно, ни разу нейтрально, ни разу отрицательно.

Кириенко (10 дней): 2 раза положительно, 11 раз нейтрально, 14 раз отрицательно.

Кудрин (7 дней): 2 раза положительно, 10 раз нейтрально, 3 раза отрицательно.

Медведев (16 дней): 4 раза положительно, 23 раза нейтрально, 19 раз отрицательно.

Миллер (5 дней): ни разу положительно, 4 раза нейтрально, 4 раза отрицательно.

Газпром (7 дней): 9 раз положительно, 11 раз нейтрально, 10 раз отрицательно.

Мишустин (2 дня): ни разу положительно, 2 раза нейтрально, ни разу

отрицательно.

Набиуллина (3 дня): 1 раз положительно, 1 раз нейтрально, 2 раза отрицательно.

Сечин (4 дня): ни разу положительно, 5 раз нейтрально, ни разу отрицательно.

Роснефть (1 день): ни разу положительно, 1 раз нейтрально, ни разу отрицательно.

Симоньян (2 дня): 2 раза положительно, ни разу нейтрально, ни разу отрицательно.

Собянин (13 дней): ни разу положительно, 18 раз нейтрально, 12 раз отрицательно.

Чемезов (11 дней): 6 раз положительно, 27 раз нейтрально, 9 отрицательно.

Ростех (6 дней): 1 раз положительно, 7 раз нейтрально, 6 раз отрицательно.

Люди и компании из списка, упоминаемые в ТГ-канале Незыгарьв октябре 2019 года:

Путин (22 дня): 8 раз положительно, 85 раз нейтрально, 2 раза отрицательно.

Вайно (5дней): 1 раз положительно, 5 раз нейтрально, ни разу отрицательно.

Володин (9 дней): 2 раза положительно, 22 раза нейтрально, ни разу отрицательно.

Греф (12 дней): 1 раз положительно, 14 раз нейтрально, 29 раз отрицательно.

Сбербанк (9 дней): 2 раза положительно, 12 раз нейтрально, 12 раз отрицательно.

Громов: ни одного упоминания.

Кириенко (13 дней): 1 раз положительно, 18 раз нейтрально, 18 раз отрицательно.

Кудрин (5 дней): ни разу положительно, 2 раза нейтрально, 3 раза отрицательно.

Медведев (20 дней): 1 раз положительно, 35 раз нейтрально, 8 раз отрицательно.

Миллер (3 дня): ни разу положительно, 5 раз нейтрально, ни разу отрицательно.

Газпром (7 дней): 1 раз положительно, 8 раз нейтрально, 3 раза отрицательно.

Мишустин (1 день): ни разу положительно, 1 раз нейтрально, ни разу отрицательно.

Набиуллина (4 дня): ни разу положительно, 8 раз нейтрально, ни разу отрицательно.

Сечин (9 дней): 1 раз положительно, 17 раз нейтрально, 1 раз отрицательно.

Роснефть (4 дня): ни разу положительно, 6 раз нейтрально, ни разу отрицательно.

Симоньян (2 дня): ни разу положительно, 3 раза нейтрально, ни разу отрицательно.

Собянин (10 дней): ни разу положительно, 10 раз нейтрально, 2 раза отрицательно.

Чемезов (8 дней): 2 раза положительно, 6 раз нейтрально, 8 раз отрицательно.

Ростех (10 дней): ни разу положительно, 7 раз нейтрально, 6 раз отрицательно.

Люди и компании из списка, упоминаемые в ТГ-канале Незыгарьв ноябре 2019 года:

Путин (25 дней): 2 раза положительно, 115 раз нейтрально, 11 раз отрицательно.

Вайно (1 день): ни разу положительно, 1 раз нейтрально, ни разу отрицательно.

Володин (8 дней): ни разу положительно, 12 раз нейтрально, 3 раза отрицательно.

Греф (7 дней): 4 раза положительно, 20 раз нейтрально, 5 раз отрицательно.

Сбербанк (3 дня): ни разу положительно, 3 раза нейтрально, ни разу отрицательно.

Громов (3 дня): 1 раз положительно, 3 раза нейтрально, ни разу отрицательно.

Кириенко (16 дней): 2 раза положительно, 40 раз нейтрально, 25 раз отрицательно.

Кудрин (6 дней): ни разу положительно, 12 раз нейтрально, 1 раз отрицательно.

Медведев (20 дней): 2 раза положительно, 82 раза нейтрально, 3 раза отрицательно.

Миллер (1 день): 1 раз положительно, 1 раз нейтрально, ни разу отрицательно.

Газпром (5 дней): ни разу положительно, 5 раз нейтрально, 3 раза отрицательно.

Мишустин: ни одного упоминания.

Набиуллина (2 дня): 2 раза положительно, 4 раза нейтрально, 1 раз отрицательно.

Сечин (7 дней): ни разу положительно, 11 раз нейтрально, 1 раз отрицательно.

Роснефть (4 дня): ни разу положительно, 10 раз нейтрально, ни разу отрицательно.

Симоньян (1 день): 1 раз положительно, ни разу нейтрально, ни разу отрицательно.

Собянин (8 дней): ни разу отрицательно, 14 раз нейтрально, 6 раз отрицательно.

Чемезов (11 дней): ни разу положительно, 12 раз нейтрально, 7 раз отрицательно.

Ростех (5 дней): ни разу положительно, 5 раз нейтрально, 3 раза отрицательно.

Краткие выводы по упоминанию людей и компаний.

Полученные данные по упоминаниям сгруппированы в Таблицу 2.

На первом месте по количеству упоминаний в ТГ-канале Незыгарь за сентябрь—ноябрь 2019 года находится президент России Владимир Путин. Всего за это время он упоминается 71 день. Таким образом, Владимир Путин проходит по ленте Незыгаря в течение 78,02% времени. За 71 один день Владимир Путин всего упоминается 323 раза.

Подавляющее количество упоминаний Владимира Путина являются нейтральными — 272 (84,21% от общего количества), положительными — 30 (9,29% от общего количества), отрицательными — 21 (6,5% от общего количества). Количество положительных упоминаний превышает количество отрицательных в 1,43 раза.

В этой и в следующих диаграммах проценты округлены до целого значения.

На втором месте по количеству упоминаний в ТГ-канале Незыгарь за сентябрь—ноябрь 2019 года находится премьер-министр России Дмитрий Медведев. Всего за это время он упоминается 56 дней. Таким образом, Дмитрий Медведев проходит по ленте Незыгаря в течение 61,54% времени. За 56 дней Дмитрий Медведев упоминается 177 раз.

Подавляющее количество упоминаний Дмитрия Медведева являются нейтральными — 140 (79,1% от общего количества), отрицательными — 30 (16,95% от общего количества), положительными — 7 (3,95% от общего количества). Количество отрицательных упоминаний превышает количество положительных в 4,29 раза.

На третьем месте по количеству упоминаний в ТГ-канале Незыгарь за сентябрь—ноябрь 2019 года находится первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Всего за это время он упоминается 39 дней. Таким образом, Сергей Кириенко проходит по ленте Незыгаря в течение 42,86% времени. За 39 дней он упоминается 131 раз.

Чуть больше половины упоминаний Сергея Кириенко являются нейтральными — 69 (52,67% от общего количества), отрицательными — 57 (43,51% от общего количества), положительными — 5 (3,82% от общего количества). Количество отрицательных упоминаний Сергея Кириенко превышает количество положительных в 11,4 раза.

В этой связи можно отметить, что первого заместителя руководителя администрации президента РФ Алексея Громова за сентябрь—ноябрь 2019 года Незыгарь упоминает только 4 дня (4,4% времени). За эти четыре дня — всего 5 упоминаний: ни разу отрицательно, 2 раза положительно (40% от общего количества упоминаний) и 3 раза нейтрально (60% от общего количества упоминаний).

На четвертом месте по количеству упоминаний в ТГ-канале Незыгарь за сентябрь—ноябрь 2019 года находится глава Сбербанка Герман Греф. Всего за это время он упоминается 25 дней. Таким образом, Герман Греф лично проходит по ленте Незыгаря в течение 27,47% времени. За 25 дней он упоминается 90 раз.

Больше половины упоминаний Германа Грефа являются отрицательными — 47 (52,22% от общего количества), нейтральными — 36 (40% от общего количества), положительными — 7 (7,78% от общего количества). Количество отрицательных упоминаний Германа Грефа превышает количество положительных в 6,71 раза.

Кроме того, за октябрь—ноябрь 2019 года 12 дней (19,67% времени за эти два месяца) в ленте Незыгаря упоминался Сбербанк, которым руководит Герман Греф. За эти 12 дней Сбербанк упоминается 29 раз. Больше половины упоминаний Сбербанка являются нейтральными 15 (51,72% от общего количества), 12 — отрицательными (41,38% от общего количества), 2 — положительными (6,9% от общего количества). Количество отрицательных упоминаний Сбербанка превышает количество положительных в 6 раз.

На пятом месте по количеству упоминаний в днях в ТГ-канале Незыгарь за сентябрь—ноябрь 2019 года находится руководитель госкомпании «Ростех» Сергей Чемезов. Всего за это время он упоминается 30 дней. Таким образом, Сергей Чемезов лично проходит по ленте Незыгаря в течение 32,97% времени. За 30 дней он упоминается 77 раз.

Больше половины упоминаний Сергея Чемезова являются нейтральными — 45 (58,44% от общего количества), отрицательными — 24 (31,17% от общего количества), положительными — 8 (10,39% от общего количества). Количество отрицательных упоминаний Сергея Чемезовапревышает количество положительных в 3 раза.

Кроме того, за сентябрь—ноябрь 2019 года в ТГ-канале Незыгарь 21 день (23,08% времени) упоминается госкомпания «Ростех», которой руководит Сергей Чемезов. За 21 день — 35 упоминаний. Больше половины упоминаний Ростеха являются нейтральными — 19 (54,28% от общего количества), отрицательными — 15 (42,86% от общего количества), положительными — 1 (2,86% от общего количества). Количество отрицательных упоминаний ГК «Ростех» превышает количество положительных в 15 раз.

На шестом месте по количеству упоминаний в ТГ-канале Незыгарь за сентябрь—ноябрь 2019 года находится мэр Москвы Сергей Собянин. Всего за это время он упоминается 31 день. Таким образом, Сергей Собянин лично проходит по ленте Незыгаря в течение 34,07% времени. За 31 день мэр Москвы упоминается 62 раза.

Больше двух третей упоминаний Сергея Собянина являются нейтральными — 42 (67,74% от общего количества), положительных упоминаний нет, отрицательных — 20 (32,26% от общего количества).

На седьмом месте по количеству упоминаний в ТГ-канале Незыгарь за сентябрь—ноябрь 2019 года находится председатель Госдумы России Вячеслав Володин. За данный период он упоминается 23 дня. Таким образом, Вячеслав Володин лично проходит по ленте Незыгаря в течение 25,27% времени. За 23 дня — всего 50 упоминаний.

Подавляющее большинство упоминаний относятся к нейтральным — 39 (78% от общего количества). 6 упоминаний положительных (12% от общего количества) и 5 упоминаний отрицательных (10% от общего количества).

На восьмом месте по количеству упоминаний в ТГ-канале Незыгарь за сентябрь—ноябрь 2019 года находится глава Роснефти Игорь Сечин. Он упоминается в ТГ-канале Незыгарь 20 дней. Таким образом, Игорь Сечин лично проходит по ленте Незыгаря в течение 21,98% времени. За 20 дней Игорь Сечин упоминается 36 раз.

Около 90% упоминаний Игоря Сечина являются нейтральными — 33 (91,66% от общего количества), положительными — 1 (2,78% от общего количества), отрицательными — 2 (5,56% от общего количества). Количество отрицательных упоминаний Игоря Сечина превышает количество положительных в 2 раза.

Компания «Роснефть», которой руководит Игорь Сечин, за сентябрь—ноябрь 2019 года упоминается в ТГ-канале Незыгарь 9 дней (9,89% времени). За 9 дней компания упоминается 17 раз. Все упоминания Роснефти за этот период являются нейтральными — 17 (100%), нет ни положительных, ни отрицательных упоминаний.

9 октября 2019 года ТГ-канал Незыгарь назвал Игоря Ивановича Сечина лидером партии Служения: «…А это значит, что партия Служения (лидером которой является Игорь Иванович) дает сигнал о предстоящей новой фазе посадок и процессов» (https://t.me/russica2/20501). А Сергея Викторовича Чемезова 16 октября 2019 года — лидером Партии Отдыха: «Будет интересно, если вместо отставки губернатора Левченко, Чемезов получит отставку министра Скворцовой. Партия Отдыха ощутит удар от Партии Служения» (https://t.me/russica2/20631).

На девятом месте по количеству упоминаний в ТГ-канале Незыгарь за сентябрь—ноябрь 2019 года находится руководитель Счетной палаты Алексеей Кудрин. Он упоминается за этот период 18 дней (19,78). В течение этих 18 дней по Алексею Кудрину 33 упоминания.

Более 70% упоминаний — нейтральные 24 (72,72%). Положительных упоминаний — 2 (6,06% от общего количества), отрицательных — 7 (21,21% от общего количества). Отрицательные упоминания превышают положительные в 3,5 раза.

На десятом месте по количеству упоминаний в ТГ-канале Незыгарь за сентябрь—ноябрь 2019 года находится глава администрации президента Антон Вайно. Он упоминается 12 дней (13,19% времени). За эти дни — всего 22 упоминания.

Подавляющее количество упоминаний Антона Вайно являются нейтральными — 19 (86,36% от общего количества), положительными — 2 (9,09% от общего количества), отрицательным — 1 (4,55% от общего количества). Количество положительных упоминаний превышает количество отрицательных в 2 раза.

Руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин упоминается в ТГ-канале Незыгарь в сентябре и октябре 2019 года три дня (3,3% от всего времени). За три дня — всего 3 упоминания, и все нейтральные. В ноябре 2019 года упоминаний нет.