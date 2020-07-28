Раиса Михайлова

Автор

Родилась и живет в Москве, выпускница Московского Государственного университета им.М.В.Ломоносова (исторический факультет, специальность - "история искусства, искусствоведение") и аспирантуры НИИ теории и истории изобразительных искусств РАХ. Дополнительное образование: авторский курс "Композиция в фотографии" А.Чернова, краткий курс Школы Визуальных искусств "Фоторедактирование с А.Поликановым", школа современной фотографии Михаила Доможилова "ДокДокДок". Член Союза фотохудожников России. В настоящее время работает над персональными проектами. Публикации в изданиях: "Русский Репортер", "Такие дела", "Bird-in-Flight", ИА REGNUM, F-Stop Magazine, Dodho, Edge of Humanity Magazine и др. Сайт <a href=https://raisamikhaylova.com/ target=_blank >raisamikhaylova.com</a>