Величие и моральный прогресс нации можно измерить тем,

Раиса Михайлова Комната на первом этаже Таниного дома с отдельным выходом на специально огороженный участок для прогулок. Собаки не любят гулять без Тани

как эта нация относится к животным.

Махатма Ганди

Раиса Михайлова Специальную витаминизированную смесь собаки предпочитают есть с ложечки

ИА REGNUM публикует фотопроект Раисы Михайловой о женщине, открывшей хоспис для собак-инвалидов. Фотографии проекта вошли в шорт-лист на соискание звания победителей конкурса документальной фотографии имени Ефремова в 2017 году:

Статные, изящные, элегантные доберманы всегда нравились Тане. Дома у нее жил красавец Рэмбо, и Таня нередко заглядывала в Интернет, чтобы побольше узнать о любимой породе. На одном из форумов Таня прочитала историю Грея — добермана редкого голубого окраса, скитавшегося по улицам и подобранного волонтерами. В приюте Грей бы не выжил — ободранный, больной пес нуждался в особой заботе и пристальном уходе. Таня взяла Грея к себе.

Раиса Михайлова Во дворе Таниного дома

Раиса Михайлова Лакомства собаки всегда получают из рук хозяйки

Так началась история дружной семьи, в которой вместе с Таней и ее сыном Ваней стали жить доберманы, а потом и не только доберманы, а английский бульдог и питбуль, дворняги и кошки — все те, кто когда-то лишился родного дома — в болезни, старости или по каким-то иным причинам — и кому не меньше, чем человеку, нужны любовь, ласка, тепло и внимание.

Раиса Михайлова На комоде в прихожей Таниного дома — фотография Брюса. Шесть лет назад Таня забрала его из Зеленоградского приюта. Старичок-питбуль умер у Тани на руках 8 января 2017 года

Ради своей семьи Таня продала московскую квартиру и купила участок в дачном кооперативе. Инвалид III группы (у Тани инсулинозависимый диабет в тяжелой форме, на фоне которого сильно ухудшилось зрение: один глаз видит лишь на 50%, на втором — минус три и катаракта), Таня забирает к себе тех, кого улица или вольеры приютов обрекли бы на смерть: «Старики мало живут, а с больными нужно много возиться… А ведь им тоже хочется жить! Жить рядом со своим человеком», — объясняет Таня. До момента, когда Таня решила открыть собственный хоспис для животных, она несколько раз попадала в реанимацию в предкоматозном состоянии. «Теперь у меня есть мощнейший стимул быть здоровой», — говорит она.

Считается, что собаки, живущие под одной крышей, меньше привязываются к человеку, подчиняясь звериным инстинктам и предпочитая общение с себе подобными. В Таниной семье все собаки понимают человеческую речь. Беспрерывно стучащие хвосты радостно приветствуют каждого, гостям в этом доме действительно рады. Оказывается, если относиться к животным по-человечески, даже звериная стая будет предана людям.

«Мои собаки — это мои дети, — говорит Таня. — А Ванька — мой лучший друг, не представляю, как бы я жила без него».