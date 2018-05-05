Людям свойственно любить домашних животных. Или бояться. Или ненавидеть. Бывает и так, что каких-то мы любим, а других нет. И что значит быть «в ответе за тех, кого приручили», — каждый понимает по-своему.

Раиса Михайлова ИА REGNUM Ума (Пума) — терская серая кобыла-долгожитель, родилась в 1986 г. Попала в «Уникум» в 2005 г. 2 января 2019 г. она покинула этот мир на 34-м году жизни. Приют для старых лошадей «Уникум», г. Москва, август 2018 г

С лошадьми всё сложнее, чем с кошками и собаками. Собаки и кошки априори должны жить с человеком — в квартире, в доме или во дворе, не суть важно. Собаки вообще по природе своей «человекоориентированы». Одичавшие, сбиваясь в стаю, они скорее напоминают волков — не от хорошей жизни. А лошади? Первое, что приходит в голову при слове «лошадь» — мчащийся во весь опор по просторам полей и лугов вольный скакун. И уж потом вспоминаются «везущие хворосту воз». Но если вдуматься, все годы совместного существования на земле человеку постоянно что-то требовалось от лошади — и пахать, и тянуть трамваи, и возить, и развлекать. А вот что нужно лошади от человека, и нужно ли что-то вообще?

Когда вышли в свет фильмы Александра Невзорова «Лошадь распятая и воскресшая» и «Лошадиная энциклопедия», мир конников раскололся на два лагеря. Одни выступали за «освобождение» лошадей от услужения человеку, говорили о жестоком обращении с животными, в частности, в спорте; другие — обличали Невзорова во лжи и притворстве и отрицали жестокость спортсменов. Позиция первых понятна, тем более что я смотрела упомянутые фильмы. Но очевидно, что лошади продолжают жить среди людей и «для людей», и вряд ли в ближайшее время ситуация может измениться. Ясно одно — судьба лошади в большой степени зависит от человека, который находится с ней рядом.

Мне было важно увидеть, как существуют сегодня лошади в Москве и ее окрестностях, побеседовать с людьми, для которых животные значат больше, чем просто «работа», и задать им главный вопрос: каким с их точки зрения должно быть «хорошее отношение к лошадям».

Итогом поездок по подмосковным конноспортивным комплексам и частным конюшням, съемок в стенах Московского цирка Никулина и оперативного полка полиции, на Ипподроме в Москве и в Раменском и стал этот проект.

Раиса Михайлова ИА REGNUM Лошадь на полевом выгуле. КСК «Русские Просторы», Старая Купавна, Московская область, Богородский городской округ, октябрь 2018 г

О конном спорте:

«Благодаря спорту в основном лошадь как вид и смогла сохраниться. Лошадь, в общем-то, привезла человека к цивилизации на своей спине. Но эти времена прошли. В результате технического прогресса лошадь заменена абсолютно! Только любители лошадей, только спортсмены — не обязательно большой спорт, но люди, которым интересен конный спорт в любом его проявлении, поддерживают сейчас ее существование. И в первую очередь благодаря конному спорту сохранились конезаводы.

Только в американских прериях может выжить лошадь, а больше… У нас всё изменилось, климат продолжает меняться, — там, где раньше обитали лошади, сейчас они не могут жить.

Юлия Воронова, тренер-берейтор Почему не осталось предка одомашненной лошади? Не осталось в природе, не существует его — только домашняя лошадь! И сегодня лошади сохранились лишь благодаря желанию человека ездить верхом и заниматься конным спортом»!

Щербинина Ирина Викторовна, МС по троеборью, тренер КСК «Баллада» «Понятие «должен» — наше понятие, человеческое. Спортсмен «должен» прыгнуть сто пятьдесят, «должен» прийти за минуту тридцать семь. Это наше понятие, которое мы лошади навязали, по большому счету. Но есть люди, которые покупают лошадь не как спортивного коня, а как друга. В «Балладе» акцент делается на прогулки. Лошади у нас на полевом выгуле, у них свобода».

"У конников очень разные взгляды на мир. Каждый видит по-своему хорошее отношение к лошади.

Раиса Михайлова ИА REGNUM Тренировка на летнем манеже. КСК «Дивный», Истринский район, Падиково, Московская область, июнь 2018 г

Маскина Наталья, МС, тренер, берейтор по выездке Я придерживаюсь мнения, что для лошади спорт полезен так же, как и для человека. Многие лошади, которых мне отдавали, фактически выбрасывая с работы, — они себя чувствуют намного лучше в работе, чем когда просто гуляют. Без нагрузки они болеют постоянно, калечат себя, начинают хромать. Некоторые лошади действительно любят спорт, вне его они быстро угасают. Но только те, которые были в спорте. Если лошадь гуляла в полях всю жизнь, она и будет себя чудесно там чувствовать».

Садиров Хурсан-али Мадаминович, МС по троеборью, инструктор по верховой езде «Для спорта лошадь воспитать без железа нельзя. Вот для циркового аттракциона можно, а для большого спорта нельзя. Но железо железу рознь. Важно, чтобы лошадь не травмировала рот. Зря лошадь никто не ругает и не бьет. Что-то нарушает конь — чтобы это не повторялось, человек его наказывает. Наказать надо один раз, чтобы запомнил и больше этого не делал. Разные лошади все, разные. Одному человеку по-хорошему можно сказать: вот нельзя туда ходить — он не пойдет, а другие — будут ходить! Так и лошади».

Раиса Михайлова ИА REGNUM Конь по кличке Ламанш породы русский рысак кусает решетку денника. Конюшня 1-го взвода 1-й роты 1-го кавалерийского батальона 1-го оперативного полка полиции Главного управления МВД России по г. Москве

«По сути, лошади — те же спортсмены. Конечно, когда приходят малыши, гулявшие в табуне, для них поначалу это всё дикость. Да, с ними начинают заниматься еще на конезаводах, оповаживать, иногда даже приучать к уздечке. Но они приезжают на новое место, тут новые люди, — конечно, в первое время им страшно. Дойти на поводу до круга из конюшни для них целое дело — всё удивляет, всё новое. Но они втягиваются, врабатываются и в дальнейшем получают от этого удовольствие. Стоять в деннике или в леваде два на два… — на работе они кайфуют, у них такая же жизнь, как у любого спортсмена! Ты же общаешься с лошадью, видишь ее каждый день, чувствуешь ее настроение. Это специально выведенная порода, а не дикая лошадь, взятая с природы: у нас — рысаки, у скаковых — скаковые, есть конкурные лошади, есть — для выездки. Разные породы, каждая используется в своем направлении. Опять же, рысаки все разные, орловские бегают с орловскими, американцы бегают со своей породой, русские бегают со своей, отдельные призы для них. Потому что все понимают: разные породы — разный класс, разные возможности. Мы не гоним их в общем табуне, всё строго по правилам.

Раиса Михайлова ИА REGNUM Иван Ростовщиков, наездник, победитель традиционных призов памяти В.О. Витта, П.Н. Кулешова, ВНИИ коневодства на Раменском ипподроме, и его пес Джастин у входа в конюшню. Раменский ипподром, г. Раменское, Московская обл., сентябрь 2018 г

Ростовщиков Иван, наездник, победитель традиционных призов памяти В.О. Витта, П.Н. Кулешова, ВНИИ коневодства на Раменском ипподроме (г. Раменское, Московская обл.) Спорт в любом случае полезен, а травмы случаются во всех видах спорта. Бывают не только спортивные травмы, бывают травмы на ровном месте. Лошади дали отдохнуть, а она в леваде сиганула, оступилась — как в жизни: человек споткнулся и получил травму. Никто от этого не застрахован, лошади и в природе так же гибнут, кто в овраг свалился, кого-то сожрали. Бывают травмы, с которыми спорт приходится заканчивать. Лошадь уходит. Если кобыла по кровям очень хорошая — ее забирают в хозяйство, там она восстанавливается и дает следующее поколение, потому что такую кровь терять нельзя. А кто-то… дальнейшая судьба лошадей чаще всего печальна, но печальна и ситуация в целом: в нашей стране не у всех есть возможность держать лошадь… Это уже другая сторона жизни. Мы, наездники, работаем с лошадьми, пока они бегут. Дальнейшее их существование зависит от владельцев — их возможностей и желания. Мы не влияем на это. Хотелось бы, но увы».

Раиса Михайлова ИА REGNUM Тавро на крупе лошади. КСК «Баллада», Московская область, Солнечногорский район, июнь 2018 г

О характере и повадках лошадей

Лина Федякина, студентка 4 курса МГАВМиБ имени К.И. Скрябина, будущий ветеринарный врач на конюшне КСК «Баллада» «С лошадьми я работаю со второго курса. А так я с ними с детства. Красивые, чуткие, чувствительные, в большинстве своём достаточно умные создания. Многое зависит от темперамента лошади, её характера. Как не бывает одинаковых людей, так и не бывает одинаковых лошадей».

Раиса Михайлова ИА REGNUM Кобыла-альбинос по кличке Льдинка. КСК «Баллада», Московская область, Солнечногорский район, июнь 2018 г

Маскина Наталья, МС, тренер, берейтор по выездке: "У всех лошадей очень разные характеры, как и у людей. Есть тупые, есть умные, есть слишком умные, есть слишком тупые. Вплоть до того доходит, что лошадь может от своей тупости головой, например, врезаться во впереди стоящее дерево или разбежаться, прыгнуть и в стену впечататься, может упасть — иногда случайно, а иногда и специально. Есть аккуратные и менее аккуратные, есть спокойные, есть очень резвые. Каждая лошадь — личность, к каждой нужен свой подход. Лошадь не разговаривает, не может объяснить, что с ней происходит, и тебе важно понять её, чтобы с ней работать правильно. Бывает в спорте, что пара всадник-лошадь просто не подходят друг другу, не могут сработаться. Меняешь всадника, и лошадь начинает раскрываться. Это очень часто встречается».

Раиса Михайлова ИА REGNUM Русский рысак Перчик и его куратор Нина Деулина. Частная конюшня «Маневр», деревня Полтево, г. Железнодорожный (Балашиха), Московская обл., август 2018 г

Александра Слиткова, полицейский-кавалерист 1-й роты 1-го кавалерийского батальона 1-го оперативного полка полиции ГУ МВД России по г. Москве, старший сержант «В парковой зоне лошадь нужна для преодоления больших расстояний, ведь автотранспорт не может проехать там, где пройдет всадник на лошади, а пешком человеку очень тяжело преодолевать такие огромные маршруты. У лошадей бывают свои предпочтения: кому-то нравится в парке, а кто-то предпочитает работать на массовых мероприятиях. По поведению лошади очень заметно. Есть лошади, которые в городе ведут себя неадекватно, стараются спрятаться, всё время тянут куда-то, дают понять, что им некомфортно. А в парк с той же лошадью приезжаешь, конь чувствует себя замечательно, щиплет травку, листочки объедает, не боится ни собак, ни людей, ни тех же машин, которые вчера в городе ее пугали. Поэтому лошади специально подбираются для определенной работы. Да, стараются обучать всех лошадей всему, но лошади как люди — у каждой есть свой пунктик в голове, как говорят, свой «шипящий мадагаскарский таракан».

Раиса Михайлова ИА REGNUM Конный патруль на территории Москворецкого парка в Строгино

О жесткости, жестокости и гуманной дрессуре

«Любая дрессура не может проходить спокойно. С животными — как с детьми. Ребенок что-то не так сделал, ты его хлопнул по попе. Ты хлопнул по попе, второй человек скажет — ты его ударил, третий говорит, ты его избил. Здесь одного мнения нет, и найти грань между жесткостью и жестокостью порой очень сложно. Жесткой дрессура обязана быть, потому что дрессировщик должен себя показать главным. Но это очень часто путают с жестокостью.

Юрий Никулин (младший), руководитель пресс-службы Московского Цирка Никулина на Цветном Бульваре У нас все дрессировщики абсолютно адекватные и здравомыслящие люди. В любом деле так — если ты бьешь животное, оно не будет делать то, что тебе нужно. Должна быть грань между кнутом и пряником… Бывает, во время представления дрессировщик не может вывести животное на трюк. Животному не объяснишь, что пришло 2000 человек смотреть, как ты работаешь, а не как ты сидишь или стоишь. Для таких случаев есть правило: если животное не выполняет трюк, то после представления, когда все уходят, дрессировщик остается с ним отрабатывать именно этот трюк. Можно сказать, что это жестоко и несправедливо, но это — работа. Никто не начинает избивать кнутами, палками и т.д. Как говорила моя бабушка, это «гуманная дрессура». Один раз не понял, повторил, второй раз повторил, третий раз животное уже будет думать: а надо мне еще после представления в десять вечера сидеть и прыгать, когда можно вместе со всеми пойти в стойло и получить еду, съесть ужин и спокойно лечь спать? Такой способ работает лучше, чем кнуты».

Раиса Михайлова ИА REGNUM На арене Московского Цирка Никулина на Цветном Бульваре дрессировщица лошадей, тренер, потомственная цирковая артистка Анастасия Стыкан-Федотова с номером «Свобода лошадей «Эльфория» (программа «Монте-Карло Москва»). Москва, сентябрь 2018 г

Меляков Владимир Иванович, коваль «Если лошадь спасибо говорит, значит, это хорошо. Был такой Мухтарбек Кантемиров — цирковая династия Кантемировых, он когда еще только подходил, вся конюшня подавала голос. Если хозяин хорошо относится к лошади, лошадь его всегда чувствует, она его ждет. Тут все зависит от хозяина. Хозяин заходит — лошадь его встречает — вот это хорошее отношение к лошади».

Раиса Михайлова ИА REGNUM Ежедневные работы в помещении конюшни. КСК «Баллада», Московская область, Солнечногорский район, июнь 2018 г

Раиса Михайлова ИА REGNUM Жеребенок и лошадь на свободном выгуле. Главный принцип в конно-спортивном комплексе «Баллада» — «мягкие методы в работе с лошадьми» (Natural Horsemanship, «Натуральные Отношения»)

О необходимости правильного ухода:

«Что такое хорошее отношение к лошадям? Перво-наперво должно быть достойное содержание, уход и кормление. Если лошадь не накормлена, но на ней повязаны бантики, перламутровые ногавочки или еще что-нибудь, это не доброе отношение к лошадям, а самолюбование, самоутверждение и прочее.

Раиса Михайлова ИА REGNUM Конюшня КСК «Триглав», парк «Усадьба Трубецких в Хамовниках», Москва, август 2018 г

Елена Евгеньевна Федорова, тренер по конному спорту, начальник конюшни КСК «Триглав» парка «Усадьба Трубецких в Хамовниках», г. Москва Мы относимся к лошадям как к партнерам, никогда лишний раз на лошадь специально не кричим, работаем с ними спокойно, ласково. И тогда от лошади есть большая отдача. Она спокойна, мы спокойны, лошадь выполняет наши требования и указания, мы ее любим, ухаживаем, она получает и угощения, и хороший корм, и хороший уход, лошадь довольна жизнью. Конечно, ей бы хотелось скакать где-то в полях-лугах, но, к сожалению, всех лошадей невозможно выпустить в луга и поля, потому что мы живем в таком мире, где всё меньше и меньше остается жизненного пространства вообще для животных, поэтому если уж они попали в город, то к ним надо относиться достойно».

Раиса Михайлова ИА REGNUM Лошадь в леваде. КСК «Дивный», Истринский район, Падиково, Московская область, август 2017 г

Меляков Владимир Иванович, коваль «Лошадей не всегда нужно ковать, это зависит от того, как лошадь работает. Если лошадь ходит на природе, ей подковы не нужны, а в наших условиях — грунт, асфальт, часто лошади несут неестественные нагрузки — например, конкур — это неестественно для лошади. Чтобы защитить ее ноги, чтобы лошади не хромали, их куют. Ну и потом — много не совсем здоровых лошадей. Вот, допустим, у коня, которого я сейчас кую, заболевание челночного блока, ему нужны круглые подковы, чтобы ему было более комфортно ходить».

«Я считаю, что лошадь должна стоять в чистой конюшне, где проводится дезинфекция, где нет микробов. У лошади обязательно должна быть правильная команда: коновод, который ее собирает, тренер, работающий и с всадником, и с лошадью, берейтор — спортсмен, который ездит именно на этой лошади. Полноценная команда — залог успеха, если ты занимаешься спортом и хочешь добиться результатов.

Маскина Наталья, МС, тренер, берейтор по выездке Лошади у меня живут достаточно завидной жизнью, я считаю. Греются после работы в солярии, если, конечно, это не жаркие дни. Каждый день мажутся копыта, если они сухие. Ежедневно я использую кондиционер для хвоста, чтобы разбирать его аккуратно. Перед тренировкой обязательно мажу губы лошадям, чтобы не навредить железом, чтобы работа была более мягкой. Считаю, что лошадь должна двигаться обязательно, должна быть ухожена, должна быть под наблюдением. И желательно, чтобы каждый день она могла гулять, шагать, потому что движение — это жизнь. Даже для любой больной лошади это жизнь».

«Лошадь — грациозное, мощное, сильное животное, к сожалению, человеком до конца еще не изученное в плане поведения. Мы не всегда можем знать, что у лошади на уме, что она хочет в данный момент. Угадать ее мысли достаточно сложно. Что касается анатомии и физиологии, можно сказать, природа немного посмеялась над лошадью: хоть и принято называть несокрушимое здоровье «лошадиным», у нее очень нежный и сложно устроенный пищеварительный тракт, из-за чего могут возникнуть сильные колики при неправильном кормлении. У спортивных лошадей часто возникают проблемы с опорно-двигательным аппаратом и сердечно-сосудистой системой из-за неграмотно спланированных физических нагрузок или генетической предрасположенности.

Раиса Михайлова ИА REGNUM Рана на груди лошади в результате укусов насекомых. Летом мошкара, слепни и комары доставляют лошадям немалые неприятности. КСК «Баллада», Московская область, Солнечногорский район, июнь 2018 г

Лина Федякина, студентка 4 курса МГАВМиБ имени К.И. Скрябина, будущий ветеринарный врач на конюшне КСК «Баллада» Я собираюсь работать ветеринарным врачом. Все могут любить животных, но если ты хочешь им помогать, надо уметь это делать. И уметь делать это хорошо, думать в первую очередь о пациенте, а не о своих доходах и прибыли».

Екатерина Березовская, руководитель общества защиты лошадей «ЭквиХелп» "С моей точки зрения, хорошо относиться — это понимать лошадь и ее потребности. Знать привычки, особенности организма, среды обитания. Сейчас развивается направление «активных конюшен» — на мой взгляд, это достойная вещь, которой стоит уделять внимание: лошадь не стоит 23 часа в сутки в карцере своем (вы на час берете ее позаниматься и обратно возвращаете), а находится среди сородичей, в привычном для себя круге общения. Образ жизни лошади — движение: медленное перемещение и постоянная еда в течение дня. Лошадь в таких конюшнях попадает в искусственно созданную человеком максимально комфортную для себя среду, приближенную к природе, где разные типы грунтов, доступ к воде, к пище, где есть возможность постоянно двигаться и общаться в табуне с себе подобными. Прокладываются специальные маршруты, чтобы постоянно провоцировать лошадей на движение, по пути их следования расставляются вода и корма. Движение полезно и для пищеварения, и для ног, и для дыхания — для всего организма. Когда ты понимаешь лошадь как биологический вид, как партнера своего полноценного — мне кажется, это и есть хорошее отношение к лошади».

Раиса Михайлова ИА REGNUM Раменский ипподром. Лошадь в леваде. Московская область, Раменское, сентябрь 2018 г.

Раиса Михайлова ИА REGNUM Лошадь в леваде на территории Раменского ипподрома. Московская область, Раменское, сентябрь 2018 г.

Об Александре Невзорове

Щербинина Ирина Викторовна, МС по троеборью, тренер КСК «Баллада» «Я смотрела фильм Невзорова, я могу сказать, что того, что он делал на недоуздке и веревке, нельзя добиться без езды на железе. Если лошадь не форсирована, она не будет на кордео бегать в сборе. Сказки это всё…».

Раиса Михайлова ИА REGNUM Центральный Московский ипподром. Витраж с изображением лошадей. Август 2018 г

О городских прокатах

«Что такое городской прокат? У лошадки существует завтрак, обед, ужин и питье. Естественно, с ведрами никто в прокат не пойдет. Вот они лошадку седлают и до вечера на ней деньги зарабатывают. Все эти городские прокаты — на жаре, в тридцать градусов, лошади уже вспотели, бедные, без еды и питья. Еще их кусают слепни.

Щербинина Ирина Викторовна, МС по троеборью, тренер КСК «Баллада» Есть друг, а есть деньги, и приоритеты расставляют по-разному. Некоторым лошадку жалко, а другим надо деньги заработать — очень просто».

Раиса Михайлова ИА REGNUM Мальчик с «лошадкой-скакалкой» на территории Москворецкого парка в Строгино. Москва, сентябрь 2018 г

О людях и лошадях:

«Конный мир огромен и создан людьми и для людей. Лошадь — великое творение несчетного количества поколений людей, и ее отдельные породы создавались под исторические потребности человека. С изменением жизни происходят перемены и в мире лошадей — они становятся другими, некоторые уходят в историю. Но все ныне существующие направления имеют право на жизнь и оправданы человеческими интересами. Лошадь шла по пути бытия человечества вместе с людьми, но была создана ими. Создана не как кумир, фетиш, но как помощник, в каких бы формах это участие лошади в жизни людей не проявлялось. Свифт хорошо описал в своем романе последствия того, что человек и лошадь поменялись социальным статусом. Да, человек бы деградировал. Но если бы не было сегодняшнего баланса в отношениях человек-лошадь, кони бы просто вымерли уже давно, как случилось со многими другими видами. Тот колоссальный труд, который вложен в одомашненную социализированную в обществе людей лошадь, быстро сходит на нет в условиях случайно приобретенной свободы, когда животное просто дичает. Тяжело возделывать поле, дающее урожай, но брошенное оно легко и стремительно зарастает сорняками.

Оспинникова Лидия Васильевна, пенсионерка, к.э.н., работала зав. сектором Института США и Канады АН СССР (ныне — Институт США и Канады РАН — прим. автора). Создатель и хозяйка приюта для старых лошадей «Уникум» Так что я за любое использование лошадей в человеческом обществе — спортивное, туристическое, развлекательное, оздоровительное; за индивидуальное общение с личными лошадьми на основе разных методик (как включающих, так и обходящихся без верховой езды) — рабочее, мясомолочное и т.д. Табу только одно: нет жестокому (в самом широком смысле) обращению с лошадьми. Помните девиз Гиппократа: «Не навреди!».

Раиса Михайлова ИА REGNUM Лошади в приюте получают специальные поддерживающие препараты. Лекарство прячут в кусочках хлеба, чтобы лошадь легко могла проглотить его. Приют для старых лошадей «Уникум», г.Москва, август 2018 г

Мария Трусова, живописец, график, скульптор, в юности работала конюхом в КСК МСХА имени К.А.Тимирязева, конюшнях Московского ипподрома и в частных конефермах "Человек и лошадь — всегда союз. И не всегда это союз равных. Хорошее отношение к лошади — на самом деле то же самое, что и с людьми. Если человек способен нравственно относиться к людям, то он будет нравственно относиться и к лошади. Лошадь, безусловно, требует нравственного к себе отношения. Спортсмен и лошадь — хорошая пара, только когда это именно союз равных, и союз уважительный, взаимно уважительный. Тогда всё получается. Как у людей».

Ростовщиков Иван, наездник, победитель традиционных призов памяти В.О. Витта, П.Н. Кулешова, ВНИИ коневодства на Раменском ипподроме (г. Раменское, Московская обл.) «У каждого человека свой подход к лошадям. Конечно, они живые, и наездник относится к ним как к живым. Любой наездник уважает свою лошадь. Ты с лошадью как тандем. Насколько ты чувствуешь свою лошадь, насколько лошадь тебя понимает, настолько у тебя и будет результат. Если будешь жестоко к ней относиться, наказывать через край — я не знаю, я таких не встречал еще людей, чтобы жестоко относились, потому что… как ты с лошадью работаешь, так ты с нее и получишь. Твой подход к лошади — твой завтрашний день и твои достижения. Совместная работа. В работе бывают нюансы, трудности, сложности, характер у всех свой. Но уважение к лошади превыше всего».

Раиса Михайлова ИА REGNUM Живописный портрет маршала Жукова в помещении конюшни 1-го взвода 1-й роты 1-го кавалерийского батальона 1-го оперативного полка полиции Главного управления МВД России по г. Москве

Юрий Никулин (младший), руководитель пресс-службы Московского Цирка Никулина на Цветном Бульваре «Животные — точно так же, как люди. У них бывают хорошие и плохие дни, есть настроение, нет настроения, встал не с той ноги, не выспался, погода плохая, дождь идет за окном, душно ему… Животным в цирке не то что «может», им должно быть хорошо! Потому что животные цирковые — не просто «лошади, собаки, тигры», они — артисты. И главная задача дрессировщика в том, чтобы артисты были всегда в здравии, всегда в хорошем настроении. Поэтому для них создается нужная атмосфера».

Раиса Михайлова ИА REGNUM Лошадь на арене Московского Цирка Никулина на Цветном Бульваре во время представления номера «Свобода лошадей «Эльфория» под руководством Анастасии Стыкан-Федотовой в программе «Монте-Карло Москва». Москва, август 2018 г

Раиса Михайлова ИА REGNUM Конюшни Московского зоопарка. Посетители зоопарка перед вольером с лошадьми. Москва, август 2018 г

Александра Слиткова, полицейский-кавалерист 1-й роты 1-го кавалерийского батальона 1-го оперативного полка полиции ГУ МВД России по г. Москве, старший сержант «Многое зависит от человека, который будет заезжать коня и готовить его к службе. Всадник понимает каждый жест своего коня, каждый вздох и знает, в какой момент его лошадь счастлива…».

Раиса Михайлова ИА REGNUM Показательные выступления 7 ноября 2018 г., приуроченные ко Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Полицейский-кавалерист 1-го оперативного полка полиции ГУ МВД России по г. Москве старший прапорщик полиции Роман Буров выполняет элементы рубки

С давних времен существует традиция заплетать гриву лошадям. Предания гласят, что в периоды военных действий лошадям плели косы, чтобы боевое оружие всадника не путалось в гриве. В древних сказаниях встречаются даже истории об эльфах, завязывающих по ночам узелки в конских волосах своих любимых скакунов. Сегодня гриву лошадям нередко заплетают во время выступлений, соревнований, шоу и праздников. Существуют большой выбор «прически» на тот или иной случай: рекомендации по плетению можно найти на специализированных интернет-порталах.