Руки, в которые не страшно отдать любимую собаку
Москва, 5 мая, 2018, 10:03 — ИА Регнум. Волею случая мне удалось стать свидетелем нескольких дней работы ветеринарных врачей-хирургов. Бесконечный поток операций — без перерыва на отдых, с утра до вечера — испуганные взгляды страдающих зверей, взволнованные хозяева, шерсть, кровь, страх, надежда, горе утраты или радость избавления от недуга. Все было понятно, знакомо, привычно — каждый из нас, владельцев домашних питомцев, хотя бы раз в жизни отстоял очередь в кабинет ветеринара.
Заворожило меня действо, происходившее за стенами этого кабинета. Святая святых медиков — операционная, куда закрыт доступ хозяину зверя и где все зависит от врача. Здесь не было нервности, страха и боли, суеты или сомнений. Напротив, методичность действий докторов вселяла спокойствие и уверенность.
С каждым новым четвероногим пациентом перед моими глазами возникала картина таинства: четкие, выверенные движения рук в светлых перчатках, напоминающие в момент вязания швов почти «дирижерские» пассы, вот только вместо палочки — прочная нить, возвращающая жизнь. Направленный свет, как на картинах старых мастеров, выхватывающий и подчеркивающий самое важное в происходящем и придающий каплям крови красивый, «драгоценный» рубиновый оттенок. Недаром в древности врачевание считали искусством и приравнивали к магическим ритуалам, а Парацельс, швейцарский алхимик и философ первой половины XVI столетия, утверждал, что «медицина есть более искусство, нежели наука», ибо «все знания мира не сделают человека врачом, если нет у него необходимых способностей и ему не назначено природою быть врачом…».
В этом фотопроекте мне хотелось говорить именно об искусстве. Искусстве исцеления.
Потому что лечение животных — задача особая, ведь звери не могут рассказать, что у них болит, не всегда готовы идти на контакт и нуждаются в большой любви и чуткости человека, способного оказать им помощь. Потому что работа ветеринарного врача на самом деле — не только виртуозное мастерство и огромный запас знаний. Это действительно «магический ритуал», доступный далеко не каждому и основанный на дарованном свыше умении понимать, ощущать, успокаивать, вызывать доверие — исцелять.
Фотографии сделаны в одной из ветеринарных клиник. За работой — ветеринарный врач-хирург высшей квалификационной категории Михаил Александрович Шеляков и его бригада.