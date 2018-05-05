Москва, 5 мая, 2018, 10:03 — ИА Регнум. Волею случая мне удалось стать свидетелем нескольких дней работы ветеринарных врачей-хирургов. Бесконечный поток операций — без перерыва на отдых, с утра до вечера — испуганные взгляды страдающих зверей, взволнованные хозяева, шерсть, кровь, страх, надежда, горе утраты или радость избавления от недуга. Все было понятно, знакомо, привычно — каждый из нас, владельцев домашних питомцев, хотя бы раз в жизни отстоял очередь в кабинет ветеринара.

Раиса Михайлова Руки ветеринарного врача

Раиса Михайлова Ветеринарный врач-хирург надевает перчатки

Заворожило меня действо, происходившее за стенами этого кабинета. Святая святых медиков — операционная, куда закрыт доступ хозяину зверя и где все зависит от врача. Здесь не было нервности, страха и боли, суеты или сомнений. Напротив, методичность действий докторов вселяла спокойствие и уверенность.

Раиса Михайлова Идет операция

С каждым новым четвероногим пациентом перед моими глазами возникала картина таинства: четкие, выверенные движения рук в светлых перчатках, напоминающие в момент вязания швов почти «дирижерские» пассы, вот только вместо палочки — прочная нить, возвращающая жизнь. Направленный свет, как на картинах старых мастеров, выхватывающий и подчеркивающий самое важное в происходящем и придающий каплям крови красивый, «драгоценный» рубиновый оттенок. Недаром в древности врачевание считали искусством и приравнивали к магическим ритуалам, а Парацельс, швейцарский алхимик и философ первой половины XVI столетия, утверждал, что «медицина есть более искусство, нежели наука», ибо «все знания мира не сделают человека врачом, если нет у него необходимых способностей и ему не назначено природою быть врачом…».

Раиса Михайлова Ветеринарный врач несет кошку на операционный стол

Раиса Михайлова Рентгеновский снимок скелета кошки

Раиса Михайлова Операция по стерилизации кошки

Раиса Михайлова Кошка на операционном столе. Все готово к началу операции

В этом фотопроекте мне хотелось говорить именно об искусстве. Искусстве исцеления.

Раиса Михайлова В операционной

Потому что лечение животных — задача особая, ведь звери не могут рассказать, что у них болит, не всегда готовы идти на контакт и нуждаются в большой любви и чуткости человека, способного оказать им помощь. Потому что работа ветеринарного врача на самом деле — не только виртуозное мастерство и огромный запас знаний. Это действительно «магический ритуал», доступный далеко не каждому и основанный на дарованном свыше умении понимать, ощущать, успокаивать, вызывать доверие — исцелять.

Раиса Михайлова Во время операции струя крови брызнула хирургу в лицо

Раиса Михайлова Хирург накладывает шов, операция близка к завершению

Раиса Михайлова Собака отходит от наркоза. Операция прошла успешно

Раиса Михайлова Операция закончена, такса приходит в себя. Как правило, после наркоза животные сильно мерзнут. Врач согревает собаку, укутав одеялом

Фотографии сделаны в одной из ветеринарных клиник. За работой — ветеринарный врач-хирург высшей квалификационной категории Михаил Александрович Шеляков и его бригада.