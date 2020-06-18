Пётр Искендеров
Последние публикации
Что предлагает своим избирателям сербская оппозиция?
Пространное интервью одного из наиболее активных деятелей сербской оппозиции Младжана Джорджевича российскому информационному агентству ИА REGNUM вкупе с его откровенными намеками на намерение выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих в 2022 году в Сербии президентских выборах дают основания...
18 июня 2020
Оппозиция за 619 млн евро
Поражающая воображение публицистическая активность одного из представителей сербской оппозиции Младжана Джорджевича в российском интернет-пространстве закономерно не осталась незамеченной в Белграде. Особое — и совершенно понятное — возмущение в сербской столице вызвала очередная его статья, полная...
15 мая 2020
Россия и Сербия: кто кого позорит?
Стремление руководства Сербии во главе с президентом Александаром Вучичем найти компромиссное решение косовской проблемы с тем, чтобы в максимально возможном формате обеспечить интересы косовских сербов и «разблокировать» отношения с США и Европейским союзом, вызывает ожесточенное сопротивление в...
24 апреля 2020
«Славянский щит» в Сербии напугал Russia Today?
Второй этап совместных российско-сербских учений по противовоздушной обороне «Славянск ий щит — 2019» (23- 29 октября ) о знаменовался знаковым для двусторонних отношений событием. Впервые на территорию Сербии (и вообще за пределы России) был и доставлены зенитные ракетные комплексы С-400...
28 октября 2019