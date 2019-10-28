Второй этап совместных российско-сербских учений по противовоздушной обороне «Славянский щит — 2019» (23-29 октября) ознаменовался знаковым для двусторонних отношений событием. Впервые на территорию Сербии (и вообще запределы России) былидоставлены зенитные ракетные комплексы С-400 изенитные ракетно-пушечные комплексы«Панцирь-С». По сообщению Министерстваобороны России, передподразделениями была поставлена совместная с сербской сторонойзадача по обнаружению, классификации и уничтожению воздушных целей условного противника.

Иван Шилов ИА REGNUM Сербия

Дивизионы С-400 и ЗРПК «Панцирь-С» былиразвернуты на территории авиабазы «Батайница». Они вошли в группировку сил и средств ПВО, которая отрабатывает действия по противовоздушной обороне охраняемого района. Следуетотметить, что первый этап учений «Славянский щит — 2019» прошел в сентябренатерритории Россиив Астраханской области на базе Центра боевой подготовки и боевого применения российских военно-космических сил.

Mil.ru «Панцирь-С» на российско-сербских учениях по ПВО «Славянский щит — 2019»

Нынешние ученияявляютсяподготовительной фазой проработки Сербией вопроса о закупке соответствующих российских комплексов, способной стать прорывом вукреплениивоенно-политических позицийРоссии на Балканах и во всей Юго-Восточной Европе. При этом вопрос находится на непосредственном контроле президента СербииАлександраВучича и высшеговоенного руководства страны.

Белградтрадиционно проявлял интерес к российским зенитным ракетным комплексам. Соответствующие вопросыобсуждалисьеще во временапрезидента Югославии Слободана Милошевича во второй половине 1990-х годов (тогда речь шла о ЗРК С-300),однако сделкане былазаключена — и это стало однимиз факторов,подвигнувших НАТО наначало военно-воздушной операции 1999 года.

Международное военно-техническое сотрудничество является одним изприоритетоввнешней политики России. Как показалпрошедший в Сочи первый саммит «Россия — Африка», интерес кроссийскомуоружиюрастетдажев бедных африканских государствах вусловиях острой конкуренцииведущихигроков. А совместныес Сербией ученияс применением комплексов С-400 и батарей «Панцирь-С» по своему морально-психологическому воздействию на Запад намного превосходятдажезнаменитый марш-бросок российских десантников наприштинский аэродром «Слатина» в июне 1999 года.

И отклики на укреплениевоенно-технического сотрудничества последовали незамедлительно— правда, отнюдь не только со стороны Запада. Оперативнеедругих н асобытия на сербскойавиабазе«Батайница» откликнулсяроссийскийгосударственныйтелеканалRussiaToday (RT), призванныйиспользовать деньги российских налогоплательщиков для продвижениянациональных интересов зарубежом.

Mil.ru Российско-сербского учения по ПВО «Славянский щит — 2019»

Аккурат день в день с размещением ЗРК С-400 в СербиируководствоRTрешилопередать вэфиринтервью бывшего сербского министра иностранных дел Сербиии одногоиз лидеровнынешнейоппозицииВукаЕремича. Интервью — полное нападок на президентаАлександраВучичаи его политику в отношении России.

Лучший подарок российским «партнерам» влице США и НАТОотRTтрудно себе представить. Главугосударства, давшегодобро настоль важныйшагпо укреплению военно-техническоговзаимодействия Москвы иБелграда, российский пропагандистский телеканал фактически обвинил впредательстве национальных интересов Сербии. Причем сделано это устами не скрывающего своей прозападной ориентации сербского политика. В винуАлександруВучичу ставится длинныйперечень «грехов» — от попыток урегулировать косовскую проблему посредствомраздела края до «ликвидации» боснийскойРеспублики Сербской и втягивания самойСербии в НАТО (очевидно, вместе с комплексами С-400 и батареями «Панцирь-С»).

Само по себесопоставлениебеспрецедентных поразмахусовместных военных учений России и Сербиии технического вопросараздела Косовонелепо. Оно наглядно говорит об уровне работысербской редакцииRT и руководства телеканала.

Ещесомнительнее выглядит фигура самогоВукаЕремича в контексте косовской проблемы. Той самой проблемы, которая видитсяRTболее важной для России, нежели развитие военно-техническогосотрудничествас Сербией. Стоит напомнить, что вершиной политической карьеры нынешнего активиста сербской оппозициибыло кресло председательствующего в Генеральной Ассамблее ООН, которое он занимал в 2012-2013 годах. Однакоэто отнюдь не помогло Белграду в отстаивании собственных интересов в Косово.

В противовес этому именно президентствоАлександраВучича(котороеЕремич безуспешно оспаривал в ходе президентских выборов 2017 года) принесло существенные подвижки по данной проблеме. За последние несколько лет примернодва десятка государствотозвали своипризнаниясамопровозглашенной независимости Косово. Белград и Приштина смогли выйти на конкретные договоренности пореальному обеспечениюинтересов косовских сербов и защитыправославных святынь в крае. Данный план предусматривает раздел Косово с восстановлением контроля Белграда наднаселеннымисербамисевернымирайонами, а также фактический международный протекторат над сербскими анклавами в глубине косовской территории. Очевидно, что это максимум того, на что сегодня можетрассчитывать Сербияичто объективно поможет и России снять с себя бремя косовской проблемы и приступить к реализации крупных региональных проектов, в том числе в сфере энергетики, с участиемкак Белграда, так иПриштины и Тираны.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с президентом Республики Сербии Александром Вучичем

Столь милыйроссийскому телеканалуRTВукЕремич придерживается другого подхода. По его мнению, «разграничение» Косово станет Рубиконом дляАлександраВучича, акогда этот Рубиконбудет перейден, для сербскогопрезидента останется «только одинпуть, который завершится членством в НАТО».

Увязывание раздела Косово как единственного реального способа защиты интересовкосовских сербов с членством в НАТО само по себе выглядитдовольнозабавно. Однако альтернативный вариант, на который готов толкнуть СербиюВукЕремич (а в его лице, очевидно, и сербская оппозиция), — этоужедажене сохранение косовского тупика. Это де-факто поощрениевоенной акцииПриштиныпротив косовских сербовпо образцу операции хорватской армии противсербскойКраины в 1995 году.

Вот такому «радетелю» сербскихи российский интересов предоставил свой эфир российский официальный телеканалRussiaToday— причемсделал это не только на фонероссийско-сербскихвоенныхучений, но и накануне визита в Москву главы сербского правительстваАныБрнабич для участиявцеремонии подписания— вопрекибеспрецедентному давлению Запада — соглашения о свободной торговле Сербии и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Документ25октябряподписали председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, премьер-министры стран ЕАЭС и премьер-министр Республики СербияАнаБрнабич. Документгармонизирует условия торговли Белоруссии, Казахстана и России с Сербией, уже заключивших ранее двусторонние договоренности о свободной торговле, а также создает аналогичные условия для товаров из Армении и Киргизии, не имевших подобных договоренностей с Сербией. Премьер-министр России Дмитрий Медведев, обращаясь к премьер-министру Сербии, заявил, что сотрудничество ЕАЭС иСербии выходит на новый уровень: «Это знаковое событие в наших торгово-экономических отношениях. Мы рассчитываем, что будет расти торговля, в первую очередь за счет снижения ввозных пошлин. И для Сербии плюсы от соглашения с ЕАЭС ощутимы. Сербские товары на более выгодныхусловиях смогут войти на рынок союза. Этот рынок уже сейчас составляет 183 млн потребителей. Совокупный ВВП приближается к2 трлн долларов. И, конечно, товары стран — участницсоюза будут лучше представлены на сербском рынке по разумным ценам».

Kremlin.ru Главы стран, входящих в ЕАЭС

Именно припрезидентеАлександреВучиче в2018 году товарооборотмежду Россией и Сербией достиг3,06 млрд долларов. За год показатель вырос на рекордные 18,6%. А в ноябре 2018 года глава МИД СербииИвицаДачич заявил о готовности республики наращивать торговлю с Россией.

Что довоенно-технического сотрудничества, то президентВучич, по версииВукаЕремича, ведущий страну в НАТО, в тот же день, 25 октября, заявил, что Сербия уже закупилау России один зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С»: «Как известно, одну систему «Панцирь-С» мы купили, заказали и вскоре ожидаем ее в нашей стране. Наши люди очень довольны, онитренируются».

ПрезидентВучич назвал эту систему «фантастической» и отметил, что она перехватывает все летающие объекты, особенно беспилотные самолеты и крылатые ракеты. Сербский лидерпризнал, что Сербия пока не можетпозволить себе российские С-400, ноподчеркнул, что его страна хотела бы иметь такие ЗРК.

Однако похоже, чтоподобные конкретные шаги действующей сербской власти в направленииреального укрепления экономического и военно-политического сотрудничества отнюдь не являются серьезными для главного государственного проводника российских интересов за рубежом в лицеRT. Для него интереснее и, очевидно, перспективнее оппозиционерВукЕремич с его демагогией и стремлением вбить клин в отношения Москвы и Белграда.

Cirsd.org Вук Еремич

Что же, с такими друзьями, как говорится, иврагов не надо. Вот только к какой из этих двух категорий относить после этого сам телеканалRussiaToday?

Искендеров Петр Ахмедович, автор проекта www.balkanist.ru, кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Вопросы истории», старший научный сотрудник Института славяноведения РАН — специально для ИА REGNUM