«Славянский щит» в Сербии напугал Russia Today?
Второй этап совместных российско-сербских учений по противовоздушной обороне «Славянский щит — 2019» (23-29 октября) ознаменовался знаковым для двусторонних отношений событием. Впервые на территорию Сербии (и вообще запределы России) былидоставлены зенитные ракетные комплексы С-400 изенитные ракетно-пушечные комплексы«Панцирь-С». По сообщению Министерстваобороны России, передподразделениями была поставлена совместная с сербской сторонойзадача по обнаружению, классификации и уничтожению воздушных целей условного противника.
Дивизионы С-400 и ЗРПК «Панцирь-С» былиразвернуты на территории авиабазы «Батайница». Они вошли в группировку сил и средств ПВО, которая отрабатывает действия по противовоздушной обороне охраняемого района. Следуетотметить, что первый этап учений «Славянский щит — 2019» прошел в сентябренатерритории Россиив Астраханской области на базе Центра боевой подготовки и боевого применения российских военно-космических сил.
Нынешние ученияявляютсяподготовительной фазой проработки Сербией вопроса о закупке соответствующих российских комплексов, способной стать прорывом вукреплениивоенно-политических позицийРоссии на Балканах и во всей Юго-Восточной Европе. При этом вопрос находится на непосредственном контроле президента СербииАлександраВучича и высшеговоенного руководства страны.
Белградтрадиционно проявлял интерес к российским зенитным ракетным комплексам. Соответствующие вопросыобсуждалисьеще во временапрезидента Югославии Слободана Милошевича во второй половине 1990-х годов (тогда речь шла о ЗРК С-300),однако сделкане былазаключена — и это стало однимиз факторов,подвигнувших НАТО наначало военно-воздушной операции 1999 года.
Международное военно-техническое сотрудничество является одним изприоритетоввнешней политики России. Как показалпрошедший в Сочи первый саммит «Россия — Африка», интерес кроссийскомуоружиюрастетдажев бедных африканских государствах вусловиях острой конкуренцииведущихигроков. А совместныес Сербией ученияс применением комплексов С-400 и батарей «Панцирь-С» по своему морально-психологическому воздействию на Запад намного превосходятдажезнаменитый марш-бросок российских десантников наприштинский аэродром «Слатина» в июне 1999 года.
И отклики на укреплениевоенно-технического сотрудничества последовали незамедлительно— правда, отнюдь не только со стороны Запада. Оперативнеедругих н асобытия на сербскойавиабазе«Батайница» откликнулсяроссийскийгосударственныйтелеканалRussiaToday (RT), призванныйиспользовать деньги российских налогоплательщиков для продвижениянациональных интересов зарубежом.
Аккурат день в день с размещением ЗРК С-400 в СербиируководствоRTрешилопередать вэфиринтервью бывшего сербского министра иностранных дел Сербиии одногоиз лидеровнынешнейоппозицииВукаЕремича. Интервью — полное нападок на президентаАлександраВучичаи его политику в отношении России.
Лучший подарок российским «партнерам» влице США и НАТОотRTтрудно себе представить. Главугосударства, давшегодобро настоль важныйшагпо укреплению военно-техническоговзаимодействия Москвы иБелграда, российский пропагандистский телеканал фактически обвинил впредательстве национальных интересов Сербии. Причем сделано это устами не скрывающего своей прозападной ориентации сербского политика. В винуАлександруВучичу ставится длинныйперечень «грехов» — от попыток урегулировать косовскую проблему посредствомраздела края до «ликвидации» боснийскойРеспублики Сербской и втягивания самойСербии в НАТО (очевидно, вместе с комплексами С-400 и батареями «Панцирь-С»).
Само по себесопоставлениебеспрецедентных поразмахусовместных военных учений России и Сербиии технического вопросараздела Косовонелепо. Оно наглядно говорит об уровне работысербской редакцииRT и руководства телеканала.
Ещесомнительнее выглядит фигура самогоВукаЕремича в контексте косовской проблемы. Той самой проблемы, которая видитсяRTболее важной для России, нежели развитие военно-техническогосотрудничествас Сербией. Стоит напомнить, что вершиной политической карьеры нынешнего активиста сербской оппозициибыло кресло председательствующего в Генеральной Ассамблее ООН, которое он занимал в 2012-2013 годах. Однакоэто отнюдь не помогло Белграду в отстаивании собственных интересов в Косово.
В противовес этому именно президентствоАлександраВучича(котороеЕремич безуспешно оспаривал в ходе президентских выборов 2017 года) принесло существенные подвижки по данной проблеме. За последние несколько лет примернодва десятка государствотозвали своипризнаниясамопровозглашенной независимости Косово. Белград и Приштина смогли выйти на конкретные договоренности пореальному обеспечениюинтересов косовских сербов и защитыправославных святынь в крае. Данный план предусматривает раздел Косово с восстановлением контроля Белграда наднаселеннымисербамисевернымирайонами, а также фактический международный протекторат над сербскими анклавами в глубине косовской территории. Очевидно, что это максимум того, на что сегодня можетрассчитывать Сербияичто объективно поможет и России снять с себя бремя косовской проблемы и приступить к реализации крупных региональных проектов, в том числе в сфере энергетики, с участиемкак Белграда, так иПриштины и Тираны.
Столь милыйроссийскому телеканалуRTВукЕремич придерживается другого подхода. По его мнению, «разграничение» Косово станет Рубиконом дляАлександраВучича, акогда этот Рубиконбудет перейден, для сербскогопрезидента останется «только одинпуть, который завершится членством в НАТО».
Увязывание раздела Косово как единственного реального способа защиты интересовкосовских сербов с членством в НАТО само по себе выглядитдовольнозабавно. Однако альтернативный вариант, на который готов толкнуть СербиюВукЕремич (а в его лице, очевидно, и сербская оппозиция), — этоужедажене сохранение косовского тупика. Это де-факто поощрениевоенной акцииПриштиныпротив косовских сербовпо образцу операции хорватской армии противсербскойКраины в 1995 году.
Вот такому «радетелю» сербскихи российский интересов предоставил свой эфир российский официальный телеканалRussiaToday— причемсделал это не только на фонероссийско-сербскихвоенныхучений, но и накануне визита в Москву главы сербского правительстваАныБрнабич для участиявцеремонии подписания— вопрекибеспрецедентному давлению Запада — соглашения о свободной торговле Сербии и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Документ25октябряподписали председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, премьер-министры стран ЕАЭС и премьер-министр Республики СербияАнаБрнабич. Документгармонизирует условия торговли Белоруссии, Казахстана и России с Сербией, уже заключивших ранее двусторонние договоренности о свободной торговле, а также создает аналогичные условия для товаров из Армении и Киргизии, не имевших подобных договоренностей с Сербией. Премьер-министр России Дмитрий Медведев, обращаясь к премьер-министру Сербии, заявил, что сотрудничество ЕАЭС иСербии выходит на новый уровень: «Это знаковое событие в наших торгово-экономических отношениях. Мы рассчитываем, что будет расти торговля, в первую очередь за счет снижения ввозных пошлин. И для Сербии плюсы от соглашения с ЕАЭС ощутимы. Сербские товары на более выгодныхусловиях смогут войти на рынок союза. Этот рынок уже сейчас составляет 183 млн потребителей. Совокупный ВВП приближается к2 трлн долларов. И, конечно, товары стран — участницсоюза будут лучше представлены на сербском рынке по разумным ценам».
Именно припрезидентеАлександреВучиче в2018 году товарооборотмежду Россией и Сербией достиг3,06 млрд долларов. За год показатель вырос на рекордные 18,6%. А в ноябре 2018 года глава МИД СербииИвицаДачич заявил о готовности республики наращивать торговлю с Россией.
Что довоенно-технического сотрудничества, то президентВучич, по версииВукаЕремича, ведущий страну в НАТО, в тот же день, 25 октября, заявил, что Сербия уже закупилау России один зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С»: «Как известно, одну систему «Панцирь-С» мы купили, заказали и вскоре ожидаем ее в нашей стране. Наши люди очень довольны, онитренируются».
ПрезидентВучич назвал эту систему «фантастической» и отметил, что она перехватывает все летающие объекты, особенно беспилотные самолеты и крылатые ракеты. Сербский лидерпризнал, что Сербия пока не можетпозволить себе российские С-400, ноподчеркнул, что его страна хотела бы иметь такие ЗРК.
Однако похоже, чтоподобные конкретные шаги действующей сербской власти в направленииреального укрепления экономического и военно-политического сотрудничества отнюдь не являются серьезными для главного государственного проводника российских интересов за рубежом в лицеRT. Для него интереснее и, очевидно, перспективнее оппозиционерВукЕремич с его демагогией и стремлением вбить клин в отношения Москвы и Белграда.
Что же, с такими друзьями, как говорится, иврагов не надо. Вот только к какой из этих двух категорий относить после этого сам телеканалRussiaToday?
Искендеров Петр Ахмедович, автор проекта www.balkanist.ru, кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Вопросы истории», старший научный сотрудник Института славяноведения РАН — специально для ИА REGNUM