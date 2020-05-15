Поражающая воображение публицистическая активность одного из представителей сербской оппозиции Младжана Джорджевича в российском интернет-пространстве закономерно не осталась незамеченной в Белграде. Особое — и совершенно понятное — возмущение в сербской столице вызвала очередная его статья, полная нападок на президента Сербии Александра Вучича и обнародованная по странному стечению обстоятельств в святой для россиян и сербов день 9 Мая. Назвав данный факт «странным поздравлением» из Москвы, директор Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич в специальном заявлении подчеркнул, что оно «было написано в Белграде, а опубликовано в Москве», причем его автор — «величайший лжерусофил, бывший советник бывшего президента, а сегодня советник бывшего мэра Белграда Младжан Джорджевич». По словам Марко Джурича, Младжан Джорджевич воспользовался пространством для публикации, которое ему «предоставило российское СМИ», для нападок на президента Сербии Александра Вучича. При этом он обратил внимание на тот факт, что текст Джорджевича появился почти одновременно с критическими высказываниями в адрес президента Сербии со стороны конгрессмена США Эллиота Энгеля и бывшего госсекретаря Мадлен Олбрайт, составленными в одних и тех же тонах.

Иван Шилов ИА REGNUM Сербия

Разумеется, сама по себе фигура Младжана Джорджевича вряд ли заслуживает того, чтобы вступать с ним в пространные дискуссии. Взятая им на себя роль фактически пресс-секретаря бывшего мэра Белграда Драгана Джиласа не делает его самостоятельной фигурой на сербской политической сцене, но зато позволяет поставить вопрос о том, какие именно люди сегодня на самом деле пытаются говорить от имени сербов.

А эти фигуры, которые реально манипулируют Младжаном Джорджевичем и многими другими, попавшими на удочку демагогии сербских оппозиционеров, никак нельзя охарактеризовать иначе как политических пораженцев, сумевших, однако, обратить свое политическое прошлое в весьма конкретное финансовое настоящее — разумеется, не страны, а свое собственное.

Младжан Джорджевич

С бывшим президентом Сербии Борисом Тадичем (с которым ранее сотрудничал Младжан Джорджевич) все понятно. Политический деятель, при котором Сербия фактически безучастно взирала на процесс самоопределения Косово и при этом пыталась «навести мосты» с НАТО, не имеет шансов на политическое возрождение в современной Сербии. А вот фигура Драгана Джиласа в этом плане представляет гораздо больший интерес в качестве образчика сербского оппозиционера-перевертыша, под аккомпанемент громких лозунгов не забывающего о монетизации должностей и политических связей.

Карьера Джиласа с самого начала развивалась одновременно в двух измерениях — политическом и финансовом, причем политика и оппозиционная трескотня выступали в качестве наилучшего прикрытия бизнес-планов. Уже в середине 1990-х годов, отметившись призывом к Слободану Милошевичу с трибуны студенческих демонстраций подать в отставку, Драган Джилас предпочел дожидаться ухода тогдашнего югославского и сербского лидера подальше — в спокойной Праге. Разумеется, ожидал он изменений на сербском политическом олимпе отнюдь не с пустыми руками, а в качестве соучредителя ряда фирм. В анналах сербских правоохранительных органов этот период характеризуется как «чешский эпизод», и его отличительной особенностью являлось занижение реальной прибыли с целью сокрытия подлинных доходов начинающего оппозиционера.

В 1998 году его чешский бизнес закономерно расширился на Сербию, где им было открыто консалтинговое агентство. А отставка в 2000 году Слободана Милошевича и приход к власти в Сербии тогдашней «Демократической оппозиции» позволили Драгану Джиласу нарастить свой политический и финансовый капитал в виде сначала маркетингового медиаагентства Ovation, а в 2001 году — корпорации Directmedia.

Драган Джилас

Благодаря ореолу «борца с режимом Милошевича» Джилас из одного из лидеров студенческих протестов довольно быстро превратился в богатейшего гражданина Сербии. Этому поспособствовало экстренное вступление в состав Исполнительного и Главного комитетов Демократической партии (в которую он вступил в 2004 году), а также занятие должности директора образованной лично Борисом Тадичем Народной канцелярии при президенте Республики Сербия. В 2007 году он становится «министром без портфеля», отвечая при этом за вполне конкретный и прибыльный Национальный инвестиционный план.

Новые лидеры Сербии во главе с Борисом Тадичем наперебой обещали сербам светлое и обеспеченное будущее с Косово и высокими зарплатами под лозунгом «Сербия на хорошем пути» (Srbija na dobrom putu) и при этом закономерно начали этот путь к преуспеванию с себя любимых. В 2005 году Драган Джилас, работая в руководстве Демократической партии, параллельно создает очередную компанию-кормушку Multikom group с капиталом в 1,5 млн евро, в которой получил 49% акций. В состав компании вошли Directmedia и еще одна его фирма Emotion production, которая в результате политических связей своего владельца получила исключительную лицензию для съемок и показа развлекательных шоу в Сербии. Только в 2007 году Драган Джилас в качестве владельца перечисленных компаний получил прибыль в размере 83,8 млн евро, которая позволила ему задуматься уже и о самостоятельной политической карьере.

Выборы градоначальника Белграда в 2008 и 2012 годах стали успешными для Джиласа-кандидата, но гораздо менее праздничными для его избирателей, чье благосостояние менялось в прямо противоположную по сравнению с пополнением счетов руководителя столицы сторону.

Поражение Бориса Тадича на очередных президентских выборах лишило Драгана Джиласа политической «крыши», и уже в 2013—2014 годах он потерял поддержку сначала в Скупщине Белграда, а затем среди сопартийцев в рядах Демократической партии. Закономерным финалом его карьеры стал пост председателя Баскетбольного союза Сербии.

Stanko Gruden Борис Тадич

Но такие люди, как Драган Джилас, понимают финал не в спортивном плане, а в реваншистских критериях. Неудивительно, что он сделал очередную ставку на борьбу против президента Александра Вучича. Ставку, разумеется, не бесплатную. Ведь не кто иной, как президент Вучич впервые в новейшей истории Сербии пообещал, что «ни один олигарх или политик не будут чувствовать себя под защитой, и справедливость будет восстановлена для народа, поскольку это решающий момент для будущего страны». «Многие люди в этой стране считали, что олигархов и политиков нужно защищать, потому что они могут купить все, что угодно. Мой ответ таков: это невозможно, все будут равны перед законом. Мы должны вернуть эту маленькую справедливость народу. Каждый будет отвечать, независимо от того, сколько у него денег, сколько миллионов он взял для себя и независимо от того, в каком качестве он вовлечен в политику, какой пост занимает», — пообещал президент Сербии.

Конкретно Драгану Джиласу это не сулило ничего хорошего, поскольку именно он олицетворяет собой единство политиков и олигархов, заработав, находясь на государственной службе, не менее 619 млн евро. Об этом прекрасно осведомлен лично Александр Вучич — вдруг ставший категорически неудобным для сербских оппозиционеров. Правда, они пытаются, как обычно, подменить тезис и увести дискуссии в косовскую плоскость, всячески замалчивая подлинные причины своей ненависти к президенту. По поводу этих причин президент Сербии высказался предельно четко. По его словам, сербские граждане должны знать, что Драган Джилас был государственным чиновником, когда он заработал 619 млн евро во всех своих четырех компаниях. Этих средств хватило бы, чтобы построить в Сербии 2000 детских садов.

Сам факт бизнес-связей фирм, контролируемых Драганом Джиласом, с государственными средствами массовой информации Сербии в то же самое время, когда он занимал государственные должности при президенте Борисе Тадиче, наглядно характеризует морально-правовой облик нынешней сербской оппозиции и корни ее беспрецедентной по размаху и наглости кампании против президента Вучича. Ни Косово, ни давление на СМИ, ни проевропейская политика сербского руководства, ни укрепление Александром Вучичем связей с Китаем, ни даже якобы «предательство России» и пророссийских избирателей здесь ни при чем. На кону сотни миллионов евро — ради которых можно разразиться обличительными пасквилями хоть в российских, хоть в китайских, хоть в косовско-албанских СМИ.

Predsednik.rs Александр Вучич

Последнее — отнюдь не преувеличение, учитывая, с каких трибун привыкли выступать главный обличитель президента Сербии Драган Джилас и его единомышленники во главе с бывшим министром иностранных дел Вуком Еремичем. В 2019 году такой трибуной стал Европарламент. Обращаясь к евродепутатам, нынешний лидер «Союза за Сербию» обвинил Александра Вучича ни много ни мало в содействии росту популярности России в Сербии. А что еще более характерно — Драган Джилас оказался на слушаниях в одной компании с такими участниками прений, как один из наиболее оголтелых критиков Белграда, словенский депутат Иво Вайгл и еще один «друг Сербии», шведский депутат боснийского происхождения Ясенко Селимович, снискавший себе славу на поприще обвинений Белграда в военных преступлениях и геноциде в Боснии и Герцеговине.

Вот такие «достойные» фигуры ныне рулят антипрезидентскими протестами в Сербии. А фигуры рангом пониже — их пресс-секретари, помощники и представители — прикрывая сомнительные делишки своих «хозяев», распространяют тенденциозные измышления в российских средствах массовой информации. Как говорится, «ничего личного — только бизнес»…

Петр Ахмедович Искендеров, старший научный сотрудник Института славяноведения РАН, кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Вопросы истории», — специально для ИА REGNUM.