Стремление руководства Сербии во главе с президентом Александаром Вучичем найти компромиссное решение косовской проблемы с тем, чтобы в максимально возможном формате обеспечить интересы косовских сербов и «разблокировать» отношения с США и Европейским союзом, вызывает ожесточенное сопротивление в тех кругах, которые заинтересованы в сохранении на Балканах «замороженных конфликтов» и закреплении за этим регионом статуса полигона противостояния Востока и Запада.

Республика Косово

К сожалению, подобный тенденциозный подход прослеживается и в ряде публикаций в российских средствах массовой информации. Примером может послужить недавняя публикация на портале ИА REGNUM под броским заголовком «Сдача Косово: позор Сербии станет позором России».

В ней автор фактически пытается представить сохранение нынешнего состояния косовской проблемы как максимально отвечающее геополитическим интересам России, а заодно выступает против любых попыток Белграда найти компромиссное решение косовской проблемы. Более того, стремление Сербии войти в состав Европейского союза априори трактуется как согласие президента Вучича на вступление в НАТО на том основании, что другие страны Центральной и Восточной Европы в последние десятилетия становились членами Североатлантического альянса раньше, чем принимались в ЕС.

Europeanwesternbalkans.com Александр Вучич

Налицо элементарная подмена тезиса: компромиссное соглашение о нормализации отношений Белграда и Приштины провозглашается «сдачей Косово», хотя Сербия де-факто лишилась контроля над краем даже не в июне 1999 года (после ввода на его территорию многонациональных, но преимущественно натовских по составу сил KFOR), а, по крайней мере, в 1990-е годы — когда там стали активно действовать параллельные структуры власти, созданные косовскими албанцами, а режим Слободана Милошевича взял курс на их насильственное подавление. В этих условиях стремление Александара Вучича выработать под международными гарантиями хоть какие-то механизмы защиты косовских сербов — единственно возможный и совершенно оправданный сценарий действий. Так что утверждение автора статьи на сайте ИА REGNUM Владимира Зотова о том, что какая-то абстрактная «сербская общественность все сильнее укореняется в мысли о том, что в ближайшее время Белград и Приштина все-таки подпишут соответствующее соглашение, что в любом случае будет означать окончательную сдачу Косово при крайне сомнительных выгодах для самой Сербии», не только не отвечает реальной картине событий на 2020 год, но и вводит в заблуждение теперь уже и российскую общественность.

Правда состоит в том, что подписание соглашения о нормализации отношений Белграда и Приштины не только означает закрепление под международными (и в том числе российскими) гарантиями сложившейся ситуации в Косово, но и позволяет Сербии получить в свои руки реальные (а не иллюзорные) рычаги обеспечения интересов косовских сербов — в том числе в плане наращивания торгово-экономического, культурного, гуманитарного и иного взаимодействия. Что же касается России, то, как не раз подчеркивал президент России Владимир Путин (в том числе и во время знаковой встречи с президентом Косово Хашимом Тачи), Москва поддержит такое решение по Косово, которое будет носить компромиссный характер и отвечать актуальным интересам сербов. Тот документ, который был подготовлен еще в 2018 году при активном участии лидеров Сербии и Косово, как раз и отвечает подобным критериям.

В чем прав Владимир Зотов, — так это в том, что «косовская партия неумолимо переходит в эндшпиль, в качестве которого должно выступить соглашение». Однако данное соглашение станет не «признанием Белградом независимости южного сербского края», а основой для дальнейшего оздоровления ситуации вокруг Косово, вовлечения в политический процесс косовских сербов и создания реальной системы экономического взаимодействия и реализации перспективных проектов — в том числе с участием России. Среди подобных проектов — подключение Косово к балканской инфраструктуре газопровода «Турецкий поток», улучшение транспортной инфраструктуры, развитие строительного, гостиничного и туристического бизнеса, кооперация в агросфере и т.д. Реализация подобных проектов станет не «позором России», а реальным и очень важным делом с точки зрения перспектив укрепления ее позиций в регионе.

Turkstream.info Газопровод «Турецкий поток»

Однако наиболее показательной является содержащаяся в материале Зотова сентенция о том, что после достижения соглашения с Косово «Сербии придется претерпеть ряд внешнеполитических трансформаций, одной из которых является неминуемое вступление в НАТО», поскольку «вступить в Евросоюз минуя НАТО сейчас невозможно». При этом автор фактически дважды опровергает сам себя — приводя пример принятого в ЕС, но не в НАТО Кипра, а также используя хронологическую отсылку «сейчас». Между тем вряд ли кто-то сегодня возьмет на себя смелость прогнозировать, как именно будет происходить процесс расширения (или, наоборот, сокращения) численного состава Европейского союза в ближайшие годы.

Но что можно утверждать совершенно точно — так это то, что для Сербии вышеуказанная последовательность на деле выглядит совершенно иначе и отправным пунктом, в том числе для президента Вучича, является тезис о том, что Сербия никогда и ни при каких условиях не вступит в Североатлантический альянс. Тремя ключевыми факторами здесь выступают — историческая традиция Движения неприсоединения (у истоков которого стояла Югославия), память о натовских бомбардировках 1999 года и многовековые традиции российско-сербского взаимодействия. В настоящее время, согласно социологическим опросам, около 85% сербов высказываются против вступления Сербии в Североатлантический альянс. Таковы, в частности, результаты исследования, проведенного национальным Институтом по европейским делам.

И власти Сербии, безусловно, не могут не учитывать этот факт, в том числе в политическом плане.

Не все так однозначно и в самом западном лагере. Не кто иной, как посол США при НАТО Дуглас Лут в апреле 2016 года высказался против расширения альянса в ближайшие годы. «С практической точки зрения я не вижу особо дополнительного пространства для расширения НАТО в ближайшее время, возможно, в ближайшие несколько лет, а может, и еще дольше», — заявил дипломат, выступая на совещании по вопросам безопасности Aspen Security Forum.

Дуглас Лут

Подведем некоторые итоги. Стремление властей Сербии во главе с президентом Александаром Вучичем достичь соглашения с Приштиной — не «сдача» сербского Косово, а единственный путь к его сохранению в современной сложнейшей международной ситуации. Расчет на использование в этих целях заинтересованности нынешней американской администрации — это попытка использовать то самое «окно возможностей», которое неожиданно появилось в результате прихода к власти в Белом доме Дональда Трампа как сторонника эффективных политических сделок на экономической платформе. Достижение подобного соглашения однозначно выгодно России с точки зрения ее активного участия в политических процессах на Балканах и развития в регионе собственных торгово-экономических, энергетических и инфраструктурных проектов и программ. И, наконец, говорить о том, что Сербия ради ЕС вступит в НАТО, могут лишь те «эксперты», которые пытаются перевернуть действительное положение дел на Балканах с ног на голову — пусть даже и «бескорыстно».

Петр Ахмедович Искендеров, старший научный сотрудник Института славяноведения РАН, кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Вопросы истории», — специально для ИА REGNUM.