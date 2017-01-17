Павел Грасс
Последние публикации
Бразилия: Страну спасет «настоящий полковник»?
Вспыхнул новый кризис в Бразилии. На этот раз — кризис тюремной системы в северных штатах страны, где конкурирующие между собой бандитские группировки инициировали целую систему волнений и бунтов внутри тюрем с сотнями погибших и обезглавленных заключенных. Сейчас в Бразилии проводятся срочные...
17 января 2017
Бразилия: «признание конца света», зловещий судья и надежды на будущее
Бразилия пережила очень непростой 2016 год. Были и импичмент президента Дилмы Руссеф, и отторжение от власти всесильного спикера нижней палаты конгресса Эдуарду Кунья, и многотысячные митинги, протесты против коррупции в самых разных городах страны… И даже Олимпиаду мы пережили в этом году! На...
26 декабря 2016
Кто Вы, дон Мишел Темер: «пылесос» или «собиратель» Бразилии?
Президент Бразилии Дилма Руссефф находится в одном шаге от импичмента. Инициатором своего отстранения от власти она называет вице-президента страны Мишела Темера. В случае импичмента ее кресло займет именно он. Так кто же Вы, дон Мишел? Мишел Темер родился в семье эмигрантов из Ливана 23 сентября...
26 апреля 2016
«Военные Бразилии всегда относились к покупке «Панциря С-1» без энтузиазма»
Решение об отказе Бразилии заключать контракт с Россией по приобретению зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1», на самом деле, пока окончательно не принято. Но, скорее всего, эта сделка не состоится, несмотря на дипломатическое давление со стороны России и многолетние двусторонние...
16 октября 2015
Бразилия начинает восстанавливать статус сверхдержавы
Парагвайская война стала самым крупным военным международным конфликтом в Южной Америке в XIX веке. В Аргентине и Уругвае эта война известна под названием «Война Тройного Союза», как «Большая Война» — в Парагвае. Она длилась шесть лет. Началась в декабре 1864 года и завершилась лишь в конце 1870...
11 октября 2015
Политическая ситуация в Бразилии – деликатная и взрывоопасная
В Бразилии экономика всегда очень тесно была связана с политикой. А сейчас политическая ситуация в Бразилии складывается очень деликатная и взрывоопасная. Партия трудящихся у власти уже более 12 лет, во главе с переизбранной на пост Президента Бразилии Дилмой Руссеф, которая, согласно большинству...
8 октября 2015
«Политическая ситуация в Бразилии – взрывоопасная»
В Бразилии экономика всегда очень тесно была связана с политикой. А сейчас политическая ситуация в Бразилии складывается очень деликатная и взрывоопасная. Партия трудящихся у власти уже более 12 лет, во главе с переизбранной на пост Президента Бразилии Дилмой Руссеф, которая, согласно большинству...
7 октября 2015