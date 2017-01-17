Вспыхнул новый кризис в Бразилии. На этот раз — кризис тюремной системы в северных штатах страны, где конкурирующие между собой бандитские группировки инициировали целую систему волнений и бунтов внутри тюрем с сотнями погибших и обезглавленных заключенных. Сейчас в Бразилии проводятся срочные консультации и переговоры с участием силовых структур и представителей министерства юстиции, Верховного федерального суда для принятия срочных мэр. Солдаты Национальной Гвардии посланы в горячие точки.

Operacionalmilitar.com.br Погоны полковника бразильской армии

Но данная картина отражает только верхушку часть айсберга. В основе — комплекс проблем в том числе экономического, коррупционного, морального характера. Среди них — нелегальный ввоз наркотиков и оружия из Боливии и Парагвая, что еще больше криминализирует страну. Проблема наркотиков: Бразилия, согласно данным ООН,. занимает первое место в мире по употреблению кокаина среди населения от 12 до 65 лет. Тяжелый экономический кризис: двенадцать процентов экономически активного населения страны не имеют работы.

Налицо и моральные проблемы общества. Внедрение политики политкорректности, сексуальной и расовой толерантности многим бразильцам уже сильно поднадоело. И вызывает раздражение. Это и законы позволяющие однополые браки, учебники о «правильном» сексуальном воспитании семилетних детей в школах. Это и персонажи одного пола, целующиеся в губы в телевизионных новеллах крупнейшего в стране телеканала Globo, и т.д. Бразильское общество явно больно и нуждается в переменах.

misign Парад

Среди фамилий кандидатов на пост президента Бразилии все чаще слышна креатура военных — Жаир Болсонару, полковник сухопутных сил, депутат парламента. Болсонару — яркая личность и не боится вызывать огонь на себя. Гибкий и искусный политик, который вслух говорит то, о чем бразильцы думают, но боятся произнести. Имеет огромную популярность среди молодежи и пенсионеров, которые ностальгируют по военной диктатуре. Куда бы он не прилетел, в любой глубинке страны, его встречают толпы сторонников.

Болсонару — резкий противник пропаганды и навязывания обществу гомосексуальных стандартов. Он неоднократно заявлял, что никогда не отдал бы свою дочку на воспитание учительнице лесбиянке и был бы готов отречься от своего собственного сына, если бы узнал, что тот гей. Он — хороший семьянин, что очень ценится в Бразилии. Два старших сына Болсонару — депутаты парламента, а младший получил рекордное число голосов в Законодательное собрание Штата Рио-де-Жанейро. Он жестко выступает против насильников и наркодельцов, предлагая ввести за подобные преступления смертную казнь.

fatbwoy Наркотики

Вместе с тем, Болсонару — сторонник жестких мер в политике. Он часто выступает в защиту тех военных генералов, которые оказались в списке т.н. «Комиссии Правды», созданной Дилмой Руссефф для расследования пыток и исчезновения студентов в период военной диктатуры в Бразилии с 1964 по 1985 гг.

Жаир Болсонару состоит сейчас в Христианско-Социалистической партии Бразилии. Он следует консервативным принципам и лозунгам, которые разделяет традиционные католики и протестанты страны А их более чем 60% населения. Отметим и то, что по данным некоторых соцопросов, Болсонару по рейтингу начал опережать ведущих кандидатов в президенты страны.

Однако, реальные перспективы этого кандидата покажет 2017 год.