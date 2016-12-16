Бразилия пережила очень непростой 2016 год. Были и импичмент президента Дилмы Руссеф, и отторжение от власти всесильного спикера нижней палаты конгресса Эдуарду Кунья, и многотысячные митинги, протесты против коррупции в самых разных городах страны… И даже Олимпиаду мы пережили в этом году!

Иван Шилов ИА REGNUM Бразилия

На первых страницах журналов и газет, в течение всего года, бразильцы регулярно видели имя судьи Сержио Моро, из 13-го Федерального судебного округа города Куритиба. Именно он был назван журналом «Forbes» одним из самых влиятельных людей в мире, заняв десятое месте, комментирует G1.globo.com. Этот судья связан с нашумевшим делом о коррупции в компании Petrobras. Все действующие бразильские политики федерального уровня теперь боятся «страшных» разоблачений, которые появляются в ходе судебных работ по этому делу. И фигура Сержио Моро приобрела, поистине, зловещий характер.

Кроме этого, велись переговоры в течение последних месяцев о заключении сделки со следствием руководством компании «Одебрешт» — самой крупной строительной фирмы Бразилии. Именно топ-менеджеры этой фирмы были центральным звеном между политиками из партии власти и нефтегазовой кампанией Petrobras. Данное признание уже успели окрестить «признанием конца света»!

Более 75 высокопоставленных директоров «Одебрешт» начали давать показания, и был достигнут консенсус о выплатах ими в около 3-х миллиардов долларов штрафов и компенсаций бразильским, швейцарским и американским органам федеральной власти.

На сегодняшний день правительство Бразилии имеет очень низкий рейтинг популярности среди населения — 13%. С другой стороны, имея большинство голосов в парламенте, причем в обеих палатах, оно смогло принять и обсудить целый ряд нужных законов. Это: внесение поправки в Конституции о замораживании государственных расходов в последующие 20 лет; обсуждение пенсионной реформы,; принятие закона, позволяющего сделать более гибкими отношения и переговоры между профсоюзами и работодателями разных отраслей и урегулировать проблемы прав работников, которые задействованы на временных работах.

Отмечу также, что уровень инфляции к концу года стал самым низким за последние восемнадцать лет. Это 6, 85 процента, сообщает Agencia Brasil. Наметилась тенденция по снижению ставок Центробанка Бразилии. Это 13,75% сейчас, и есть перспектива дойти до 10% в 2017 году.

.Что ожидать от этого правительства в ближайшее время? С одной стороны. неизбежна новая волна разоблачений по обвинению в коррупции и отмыванию денег. Это, возможно, заставит президента Темера уже в первом квартале 2017-го провести реформу кабинета министров. С другой стороны, правительство намерено принять целый ряд мер и новых законов, которые позволят привлечь новый поток инвестиций в национальную экономику, создать больше рабочих мест. Делается большая ставка на частный капитал, особенно, в секторе строительства.

Для развития тяжелой промышленности ожидается возвращение на рынок госзаказов и тендеров «старых» игроков, строительных гигантов: «Одебрешт», «ОАС», «Мендес Жуниор». Их деятельность была парализована по делу Petrobras, но, пойдя на сделку со следствием, урегулировав спорные вопросы с органами власти, эти кампании смогут опять участвовать в больших проектах и брать кредиты в государственных банках. Также ожидается приватизация ряда аэропортов и госкомпаний на федеральном и региональных уровнях.

Мишел Темер заявил, что страну ждут новые надежды и новые инвестиции в 2017 году, который должен стать переломным годом перед новым этапам политических баталий. А в 2018 году страну ждут президентские выборы.

А пока у нас, в Бразилии, спокойное Рождество. Но это тишина перед бурей событий и интриг нового 2017 года.