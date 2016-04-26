



Цитата из к/ф «Амадей». реж Милош Форман. 1984. США, Франция Маска — на какую из сторон падёт выбор?

Президент Бразилии Дилма Руссефф находится в одном шаге от импичмента. Инициатором своего отстранения от власти она называет вице-президента страны Мишела Темера. В случае импичмента ее кресло займет именно он. Так кто же Вы, дон Мишел?

Мишел Темер родился в семье эмигрантов из Ливана 23 сентября 1940 года в штате Сан-Паулу. Его называют «лисой в бюрократических джунглях столицы Бразилии». Доктор юридических наук, автор нескольких книг по вопросам конституции и политического устройства Бразилии. Одна из них — «Элементы конституционного права» была издана двадцать шесть раз, общим тиражом свыше 250 тысяч экземпляров.

Мишел Темер работал в частной юриспруденции с 1963 года по 1970 год. Затем поступил на государственную службу в качестве прокурора штата Сан-Паулу. В 1983 году стал генеральным прокурором этого штата, а в 1984 году перешел в отделение общественной безопасности. Он известен тем, что создал первый в Бразилии полицейский участок для женщин. А в 1985 году по инициативе Мишела Темера было создано подразделение по защите авторских прав.

В 1994 году Мишел Темер был избран депутатом и переизбирался потом пять раз. Три раза он исполнял обязанности спикера парламента. При участии Темера были реализованы инициативы по модернизации законодательной системы страны. В 2009 году он был отмечен как самый влиятельный конгрессмен Бразилии.

31-го октября 2010 года Мишел Темер приступил к исполнению обязанностей вице-президента Бразилии. Однако, пространства для проявления способностей и выдвижения инициатив во время работы с Дилмой Руссефф у Темера было мало. В своей собственной партии PMDB (Партия бразильского демократического движения) его коллеги считали и воспринимали Темера как «декоративный предмет». Особенно в течении первого срока правления Дилмы Руссефф.

А союзники Дилмы Руссефф звали Темера «пылесосом», так как приглашали его только. когда нужно было убирать «политический мусор». Отметим и то, что Мишел Темер внес свою лепту в поддержку кандидатуры главного врага Дилмы Руссефф — депутата Эдуарду Куньи на пост спикера парламента в 2013 году. Мишел Темер тогда уверял Дилму Руссефф, что сможет «контролировать» деятельность спикера.

Начиная со второго срока правления Дилмы Руссефф, Мишел Темер стал более активно проявлять себя, как политический координатор взаимодействия президента с парламентом. Также, он отвечал за распределение должностей и «доверенных» постов в руководстве государственных компаний.

6 августа 2015 года Мишел Темер заявил, что в стране существует глубокий политический и экономический кризис И «кто-то должен взять на себя роль координатора объединения страны». В тот же день федерации промышленников штатов Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро опубликовали совместный манифест о поддержке Мишела Темера. Это было воспринято правящей Трудовой партией как намерение получить власть в стране, так как в этих заявлениях имя Дилмы Руссефф не было указано вообще.

Уже 24 августа 2015 года Мишел Темер подал заявление об отставке с должности политического координатора взаимодействия с Конгрессом страны и перешел, фактически, в оппозицию.

Позитивными качествами Мишела Темера, как отмечают многие аналитики, является искусство преодолевать противоречия между разными политическим силами, сдержанность, самодисциплина. Он один из немногих политиков страны, кто слушает больше чем говорит, особенно при принятии важных решений. Именно этого качества явно не хватает Дилме Руссефф, которая не умеет принимать во внимание чужое мнение, и не всегда ясно излагает свои мысли.

Мишел Темер уже озвучил ряд мер, которые он собирается предпринять. Это снижение расходов на содержание государственной машины, создание условий для реального роста экономики Бразилии. В официальной резиденции Мишела Темера идут интенсивные дебаты и консультации по подбору кадров для нового Правительства, которое придет к власти в случае отстранения Дилмы Руссефф. Похоже, что Мишел Темер не намерен быть «декоративным» президентом.

Павел Грасс — социолог, магистрант Папского Католического Университета Рио-де-Жанейро.