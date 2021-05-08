Ольга Михайлова
Автор
Родилась в Тамбове, окончила РАНХиГС. Работала в пресс-службах различных ведомств.
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Война: Тамбовская область 1941-1945 гг
К 75-летию Священной Победы ИА REGNUM напоминает об основных цифрах и фактах, касающихся роли и вклада Тамбовщины в период Великой Отечественной войны 1941−1945 годов. Цифры и факты В Тамбовской области, как и по всей стране, с первых дней войны множество добровольцев приносили заявления в военные...
8 мая 2021
Тамбовская область в 2020 году: экономическое развитие вопреки пандемии
В 2020 году из-за пандемии коронавируса почти весь год весь мир, вся страна были вынуждены жить, корректируя свои планы не только на будущее, но и на настоящее. В России на регионы была возложена большая ответственность с учётом дополнительных полномочий, которыми наделил глав регионов президент...
30 декабря 2020
Тамбовская область: расцвет молодёжной политики вопреки пандемии
В этом году позитивным фактором для Тамбовской области стало развитие добровольческого движения и молодежных инициатив. Тамбовские власти считают важным помогать активной части населения — тем, у кого есть идеи и желание их осуществлять на благо окружающих. В регионе успешно реализуется политика...
29 декабря 2020
Тамбовские власти нацелены на поддержку молодежных инициатив
В Тамбовской области на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций выделено 20,6 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Государственная молодежная политика в Тамбовской области нацелена на объединение большого количества молодежных и...
30 сентября 2020
Тамбовские власти успешно реализуют нацпроекты вопреки пандемии
В Тамбовской области в 2020 году на реализацию национальных проектов предусмотрено более 9 млрд рублей, что на 30% больше, чем в прошлом году, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. По мнению главы администрации региона Александра Никитина, именно нацпроекты помогли...
29 сентября 2020
Тамбовский губернатор Александр Никитин: главное — доверие людей
В Тамбовской области сегодня, 25 мая, подводят промежуточные итоги работы на посту губернатора Александра Никитина. Именно в этот день пять лет назад, в 2015 году, президент России Владимир Путин назначил его исполняющим обязанности главы администрации Тамбовской области, а в сентябре того же года...
25 мая 2020
Война: Тамбовская область 1941-1945 гг
К 75-летию Священной Победы ИА REGNUM напоминает об основных цифрах и фактах, касающихся роли и вклада Тамбовщины в период Великой Отечественной войны 1941−1945 годов. Цифры и факты В Тамбовской области, как и по всей стране, с первых дней войны множество добровольцев приносили заявления в военные...
7 мая 2020