К 75-летию Священной Победы ИА REGNUM напоминает об основных цифрах и фактах, касающихся роли и вклада Тамбовщины в период Великой Отечественной войны 1941−1945 годов.

Уроженец Тамбовской области, миномётчик, младший сержант Николй Поликарпов на огневой позиции под Киевом. 1943

Цифры и факты

В Тамбовской области, как и по всей стране, с первых дней войны множество добровольцев приносили заявления в военные комиссариаты с просьбой отправить их на фронт, всего за годы войны на фронт ушли 434 тыс. человек, то есть каждый четвёртый житель области. Из них 250 тыс. человек, а это 58% от всего количества призывников, погибли на фронте.

Митинг жителей Тамбова в связи с нападением фашистской Германии на Советский Союз. 22 июня 1941

Если на начало Великой Отечественной войны в регионе насчитывалось 1,862 млн жителей, то к концу — 1,26 млн человек. Численность населения сократилась на 600 тыс. человек. Помимо фронтовых потерь, ещё 150 тыс. человек скончались в тылу от болезней и лишений.

Колонна призывников идёт по улицам Тамбова. 1941

Многие уроженцы Тамбовщины отмечены высокими боевыми наградами. 396 земляков в годы войны удостоены звания Героя Советского Союза. 201 из них родились в современных административных границах области. Ещё для 80 Героев СССР Тамбовщина стала второй родиной. Всего за годы войны боевыми медалями и орденами СССР были награждены свыше 100 тыс. тамбовчан, 50 стали полными кавалерами ордена Славы.

Курсанты Тамбовского артиллерийского училища на занятиях по огневой подготовке

Среди Героев нельзя не отметить Зою Космодемьянскую, которая стала первой женщиной — Героем Советского Союза и превратилась в один из символов борьбы с фашизмом.

Зоя Космодемьянская

В период войны в Тамбовской области проходило формирование множества частей и соединений Красной Армии. Сформированы три стрелковые дивизии, отправившиеся на защиту Москвы (323-я, 325-я, 331-я), 233-я танковая бригада. Осенью 1942 года сформирована вторая гвардейская армия, которую возглавил генерал-лейтенант Родион Яковлевич Малиновский: она была отправлена в Сталинград и сыграла большую роль в освобождении города от немецко-фашистских захватчиков. Эта армия вошла в историю как армия, не потерпевшая ни одного поражения.

Родион Малиновский

Также было сформировано народное ополчение. В 1941 году начали создаваться батальоны трудового фронта, жители области возводили укрепления в ближайшем тылу. Круглые сутки, несмотря на бомбежки, они копали окопы и противотанковые рвы.

Вклад региона в экономику страны

Когда линия фронта вплотную приблизилась к Тамбовской области, она стала играть важную военно-хозяйственную роль в обороне страны. Огромное значение для экономики приобрела продукция промышленности и сельского хозяйства. Областные предприятия начали осваивать и производить различные виды оружия, ремонт боевой техники. Городское население трудоспособного возраста было мобилизовано для работы на производстве. На предприятия вернулись многие рабочие пенсионного возраста. Колхозники не покладая рук обеспечивали армию продовольствием. В селах и деревнях, где почти не осталось мужчин, в уборке урожая участвовали и дети, и старики.

Уборка урожая в Уметском районе. 1944

При 12-часовом рабочем дне тамбовчане работали по 15 часов. Около 80% зарплаты отдавали армии. Каждая вторая пачка махорки, выкуренная советскими солдатами, была произведена на Моршанской табачной фабрике. Каждый пятый советский солдат был одет в шинель из сукна, произведенного на Арженской и Моршанской суконных фабриках. Работники тамбовских артелей шили гимнастерки, ватные брюки, сапоги, валенки, сумки для патронов. Лесные хозяйства выпускали авиасани, гладилки, лыжи.

В цехе по изготовлению шинельного сукна Арженской суконной фабрики. 1940-е. Рассказово

Одним из первых наладил выпуск оборонной продукции (корпуса 45-мм осколочных снарядов для танковых и противотанковых пушек) Тамбовский мотороремонтный завод. Боеприпасы производил также завод № 204 в Котовске, который за четыре года дал армии 90 тыс. тонн пороха и 40 млн зарядов. Эвакуированный в Тулиновку из Белоруссии игольный завод освоил выпуск гранат.

Завод «Ревтруд» за первые шесть месяцев десятикратно нарастил производство боеприпасов. Также здесь выпускались зенитно-пулемётные установки, автоэлектростанции, минометы, автоматы, корпуса снарядов для «Катюш», гранаты, взрыватели для мин, бутылки с горючей смесью, противотанковые ежи.

Раздача первомайских подарков бойцам. 5 мая 1942

Из цехов завода «Комсомолец» на фронт отправлялись авиастартеры, бензозаправщики для самолетов. Кроме того, здесь же освоили производство опорных плит для миномета, корпусов для ручных противопехотных гранат, частей автомата, передвижных автомобильных кислородных станций, аппаратов для получения спирта из отходов древесины. Также была воссоздана эвакуированная из Липецка база по ремонту танков. В середине войны на «Комсомольце» было изготовлено первое в стране оборудование для производства пенициллина, в котором остро нуждались в госпиталях.

Тамбовский вагоноремонтный завод занимал одно из первых мест среди предприятий железнодорожного транспорта по производству боеприпасов. За годы войны он выпустил 2 млн мин, также оборудовал санитарные и банно-прачечные поезда, производил снегоочистители, специальные вагоны для установки зенитных орудий.

Настоящий подвиг совершили железнодорожники. Из-за роста масштабов перевозок и утраты части железнодорожной сети перевозки через Тамбовскую область в 1941—1942 годах приобрели чрезвычайно важное значение. Железнодорожный узел Мичуринск — Кочетовка стал третьим по значению в стране (после Москвы и Горького). Через него шли эшелоны с солдатами, военные грузы и продовольствие. За счет бессменной работы, максимального увеличения скорости и уменьшения интервалов движения поездов пропускную способность железных дорог удалось увеличить в семь раз.

Тамбовская область отправила в Фонд обороны страны 90 кг золота, сотни килограммов платины, серебра. Осенью 1942 года тамбовские колхозники выступили с инициативой по сбору средств на создание одноименной танковой колонны. Тамбовчане собрали 40 млн рублей, и в декабре 1942 года представители всех 43 районов области торжественно передали боевые машины воинам-танкистам. Всего Красной армии были переданы 370 танков с надписями «Тамбовский колхозник». В 1949 году один из танков Т-34 этой колонны был установлен в Тамбове в качестве символа патриотизма, самоотверженности и героизма советского народа.

Раздача первомайских подарков бойцам. 5 мая 1942

Передача делегатами Тамбовской области танковой колонны «Тамбовский колхозник» танкистам Н-ской части. Декабрь 1942

Один из фашистских самолетов, сбитых летчиками 233-го истребительного авиационного полка на самолете ЯК-7б «Тамбовский колхозник» в боях на Курской дуге. 1943

Благодарственная телеграмма И.В. Сталина молодежи и трудящимся г. Моршанска за сбор средств на строительство торпедного катера «Моршанец». 1944

В послевоенные годы жители области участвовали в восстановлении разрушенных городов и предприятий. За вклад в борьбу с немецко-фашистскими оккупантами в период Великой Отечественной войны город Тамбов был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Ансамбль песни Тамбовского Краснознаменного военного пехотного училища в клубе училища после возвращения в Тамбов. Зима 1944

Мобилизация, эвакуация

Из Тамбовской области многие жители, которые трудились в тылу, мобилизовались для оборонительных и других задач за пределы региона. В частности, в первый год было направлено свыше 120 тыс. жителей на строительство укрепительных районов и военно-промышленных объектов, в последующие годы — 80 тыс. человек. В самой области строили рубежи обороны у Тамбова и Мичуринска, возводили аэродромы для бомбардировщиков.

Одновременно на Тамбовщину прибывали тысячи эвакуированных жителей Украины, Прибалтики, Белоруссии. Заботу о них взяли на себя тамбовчане. Жители области одними из первых в Советском Союзе начали создавать детские дома для ребят, чьи родители погибли на войне. Уже в начале войны в Тамбовскую область было эвакуировано 25 детских домов.

Госпитали

Поскольку линия фронта проходила близ Тамбовской области, здесь было организовано множество госпиталей, которые размещались в помещениях школ, больниц, санаториев. Тамбовская область стала самой крупной госпитальной базой в стране. На территории области было организовано 250 госпиталей, через которые прошли 610 тыс. раненых. Это значит, что на каждых двух мирных жителей, включая малых детей и стариков, приходилась забота об одном раненом.

Фельдшеры городской санитарной дружины. Тамбов. 1943

Дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак с командирами партизанских отрядов у стен эвакогоспиталя № 1107. Тамбов. 1942

Герои войны

На фронтах Великой Отечественной войны отличились тысячи уроженцев Тамбовской области. Они воевали и в регулярных частях Красной Армии, и в партизанских отрядах на оккупированных территориях, участвовали в движении Сопротивления во Франции, Италии, Бельгии, прославив героизмом свою малую родину.

Герой Советского Союза Иван Любушкин, уроженец с. Садовая Мучкапского района. 6 октября 1941 г. в бою за д. Воиновка Смоленской области лично уничтожил девять танков и до роты противника

Герой Советского Союза, лётчик-штурмовик, выпускник Тамбовской военной авиационной школы пилотов Николай Кирток (справа)

Герой Советского Союза, лётчик-штурмовик, выпускник Тамбовской военной авиационной школы пилотов Николай Петров

Герой Советского Союза, выпускник Тамбовского кавалерийского военного училища Павел Сидоров. 1945

Одним из первых звания Героя Советского Союза был удостоен лётчик-истребитель младший лейтенант Петр Харитонов, уроженец села Княжево Моршанского района. На шестой день войны он совершил таран немецкого самолета под Ленинградом. Пулеметчик Афанасий Ермаков прославился при обороне Сталинграда. Ленинград героически защищал снайпер Владимир Пчелинцев, который в годы войны был одним из инициаторов снайперского движения. Александр Авдеев направил свой горящий самолет на вражескую танковую колонну. Капитан Виктор Стрельцов уничтожил десятки вражеских самолётов и кораблей.

Герой Советского Союза Пётр Харитонов

При обороне Москвы отличились летчики Алексей Балясников, Владимир Алкидов, Дмитрий Барашев, танкисты Илья Бармин, Иван Дюбушкин и многие другие.

Герой Советского Союза Алексей Балясников

Осенью 1943 в бою за город Рудню капитан-танкист Георгий Пономарев до последнего вздоха сражался в горящей машине. В переломный момент боя младший сержант Николай Анисимов обеспечил удачный исход сражения, вызвав огонь на себя. Рядовой Михаил Поляков уничтожил фашистский танк, бросившись под него со связкой гранат.

Герой Советского Союза Георгий Пономарёв

В партизанских отрядах на оккупированной территории воевали сотни тамбовчан. Герой Советского Союза Николай Фролов пустил под откос 14 вражеских эшелонов. Уроженцы Тамбовского края Георгий Попов, Алексей Полин, Леонид Рытиков, Петр Тарасов, Яков Синев, Николай Шапкин повторили подвиг Александра Матросова, закрывшего собой вражескую амбразуру.

Герой Советского Союза Николай Фролов

Возвращение демобилизованных солдат. Тамбов. 1945

Подвиг Зои Космодемьянской

Зоя Космодемьянская стала первой женщиной, удостоенной во время войны звания Героя СССР посмертно, а история её подвига превратилась в символ народного сопротивления и героизма. И этот образ сохраняется до сих пор. История её подвига несколько раз воплощалась на киноэкранах, о ней писали книги, ей посвящали картины, её именем называли улицы, ставили памятники и мемориалы, готовили выставки.

Зоя Космодемьянская родилась 13 сентября 1923 года в селе Осино-Гай Тамбовской губернии. 8 октября 1941 года поступила в диверсионную школу, впоследствии став бойцом разведывательно-диверсионной группы штаба Западного фронта. Она пошла учиться добровольцем, несмотря на предупреждения о том, что 95% курсантов будут убиты, либо взяты в плен, где их ждут мучительные пытки и смерть. Обучение было коротким, уже через месяц Космодемьянская была на фронте в районе Волоколамска.

Комсомольский билет Зои Космодемьянской

Зоя была убита 29 ноября 1941 года в деревне Петрищево Московской области, куда её отправили с особым заданием. До этого у неё уже были успешно выполненные приказы: ликвидирован вражеский мотоциклист, который вёз ценные документы, заминирована дорога. Зоя вошла в состав группы, которой был дан приказ сжечь в течение 5 — 7 дней десять населённых пунктов, в том числе Петрищево. На тот момент в Ставке считали, что нужно врага лишить «возможности располагаться в сёлах и городах, выгнать немецких захватчиков из всех населённых пунктов на холод в поле».

Разведгруппе выдали бутылки с зажигательной смесью и пистолеты. Трём участникам группы удалось поджечь в Петрищево три дома, где жили немцы — во время поджога одного их диверсантов схватили. И он выдал немцам Зою, которую истязали и пытали, но она молчала. Её повесили, на груди у неё висела табличка с надписью «Поджигатель домов».

Памятник Зое Космодемьянской на Новодевичьем кладбище

О судьбе разведчицы стало известно из статьи Петра Лидова «Таня» в газете «Правда» (от 27 января 1942 года). Зоя представилась на допросе как «Таня» — в честь Татьяны Соломахи, которую казнили во время Гражданской войны.

Использованные материалы:

1. Тамбов в годы войны

2. Тамбовская область в годы Великой Отечественной войны

3. Фотолетопись. Тамбовская область. Страницы истории 1941−1945 гг. И. Муравьева, завотделом использования и публикации документов ТОГБУ «ГАСПИТО».

Материал будет пополняться.