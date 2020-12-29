В 2020 году из-за пандемии коронавируса почти весь год весь мир, вся страна были вынуждены жить, корректируя свои планы не только на будущее, но и на настоящее. В России на регионы была возложена большая ответственность с учётом дополнительных полномочий, которыми наделил глав регионов президент страны Владимир Путин.

Tambov.gov.ru У здания администрации Тамбовской области

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В Тамбовской области, исходя из новых реалий, принимались решения, способные помочь системе здравоохранения и экономике выдержать испытания на прочность. С учётом эпидемиологической ситуации тамбовский губернатор Александр Никитин принял ряд решений, благодаря которым экономика области пострадала меньше, чем на других территориях. Работа крупных промышленных предприятий и строительных организаций практически не останавливалась, многие субъекты малого бизнеса уходили на вынужденные каникулы всего на пару недель, а с остальных ограничения снимались сразу же, как только позволяла обстановка. Работа над реализацией национальных проектов тоже не прекращалась. В результате основные макроэкономические показатели региона превысили среднероссийские значения.

Новые рекорды в растениеводстве и животноводстве

Тамбовская область по-прежнему входит в число регионов — лидеров в сфере АПК. В 2020 году продолжилась реализация намеченных проектов, благодаря которым растет экономика региона. Действующие предприятия — «Тамбовский бекон», «Токаревская птицефабрика», «Тамбовская индейка» и другие — увеличили объемы производства. В растениеводстве реализуется масштабный проект по строительству теплицы в Мичуринском районе. Одним из приоритетных направлений остается глубокая переработка сельскохозяйственной продукции, в том числе зерна, сои, подсолнечника, сахарной свеклы.

Благодаря успешной работе перерабатывающей отрасли по итогам 11 месяцев 2020 года индекс производства пищевых продуктов в Тамбовской области превысил 111% относительно аналогичного периода прошлого года. А объем экспорта мяса за этот же период превысил в денежном выражении 50 млн долларов, что составляет 183% от прошлогоднего показателя.

Pxhere.com Пшеница

В 2020 году регион отличился высоким урожаем зерновых, который превысил все ожидания. По плану валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в Тамбовской области должен был увеличиться до 4,5 млн тонн к 2025 году. Однако уже в этом году растениеводы достигли нового областного рекордного показателя: намолочено 5,2 млн тонн зерновых при урожайности в среднем 47 центнеров с гектара, а это в 1,6 раза больше, чем в целом по стране.

Промышленность растёт, бизнес получил поддержку

Вопреки негативному влиянию пандемии, позитивную динамику развития показала промышленная отрасль Тамбовской области. Среди лидеров — химическое производство, машино‑ и приборостроение, производство оборудования для промышленных предприятий, легкая промышленность. В целом за январь — ноябрь индекс промышленного производства составил 106,7% относительно такого же периода прошлого года. По этому показателю регион занимает четвёртое место в Центральном федеральном округе. Для сравнения: индекс физического объема промышленного производства в ЦФО составил 104,4%, в целом по стране — 97%.

В регионе также работали над развитием имеющихся индустриальных площадок и привлечением на их территорию новых резидентов. К примеру, заключили соглашение о взаимодействии с АО «Объединенная зерновая компания», которое планирует построить в регионе грузовой терминал, инвестируя собственные средства. Скорее всего, этот инвестиционный проект будет реализован на площадке индустриального парка «Уварово». В индустриальном парке «Котовск» компания «Вайлдберриз» планирует создание логистического комплекса.

Серьезную помощь от государства получил в уходящем году тамбовский бизнес — и с федерального уровня, и от областных властей, которым удалось найти перспективные точки роста, поддержать нуждающихся и помочь тем предпринимателям, кто активно борется за выживание и развитие. В период пандемии была усилена поддержка именно малого бизнеса, поскольку в сложившейся ситуации он пострадал больше других секторов экономики. Значимой мерой поддержки для предпринимателей стали займы в Фонде содействия кредитованию малого и среднего бизнеса на общую сумму более 200 млн рублей. Кроме того, были заключены договоры поручительства по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства перед кредитными организациями на сумму 468 млн рублей, что позволило предпринимателям привлечь почти 1 млрд рублей кредитных средств.

Популярным стал микрозаём «Антикризисный», который выдается без залога на срок до двух лет при ставке 4,25% годовых. А решение о предоставлении микрозайма принимается всего за один день. В настоящее время фонд разрабатывает новый продукт — микрозаём для самозанятых.

Одной из действенных мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства стала передача во владение или пользование государственного и муниципального имущества. По поручению губернатора составление реестра объектов имущества для предложения малому и среднему бизнесу проводилось в тесном взаимодействии с муниципалитетами. В настоящее время активно идет работа по организации и проведению аукционов на право заключения договоров аренды.

Национальные проекты выстояли

Реализация национальных проектов в Тамбовской области не прерывалась даже в общероссийский пик ограничительных мер по борьбе с распространением COVID-19. Губернатор Александр Никитин принял решение сконцентрировать на этой работе все имеющиеся ресурсы.

«Тамбовская область будет идти по пути достижения национальных целей, названных главой государства. Я поставил задачу вице-губернаторам, отраслевым управлениям выполнить все взятые на себя обязательства по качественному и своевременному исполнению нацпроектов, несмотря на неблагоприятные объективные условия, связанные с пандемией. На это мы и направляли в течение года все наши усилия», — отметил Александр Никитин.

В 2020 году к действующей структуре проектного управления в регионе добавился оперативный штаб с участием всех руководителей национальных проектов и глав муниципальных образований. В регионе сформировалась многоуровневая эффективная система по реализации национальных проектов: действует совет при главе администрации области, проектные комитеты при заместителях губернатора, региональный проектный офис, закреплена персональная ответственность на всех уровнях власти. Для оперативного реагирования организован штаб по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов. Еженедельно проводится мониторинг основных параметров проектов.

На реализацию национальных проектов в Тамбовской области в этом году было выделено около 9,3 млрд рублей — с ростом на 28% к 2019 году. Из них средства федерального бюджета составили 7,4 млрд рублей, средства бюджета области — 1, 8 млрд рублей.

В уходящем году Тамбовская область приняла участие в 22 государственных программах России с объемом поддержки из федерального бюджета и федеральных фондов в размере чуть менее 17,5 млрд рублей. В рамках государственных программ по сравнению с 2019 и 2018 годами объём поддержки Тамбовской области из федерального бюджета вырос, соответственно, на 26% и более чем в два раза. Тамбовская область, как и в предыдущие годы, входит в топ-10 в ЦФО по общему объему предоставляемых субсидий.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тамбов

Региональные власти подчёркивают, что год от года повышается эффективность вложения областных средств. В рамках государственных программ в 2020 году на 1 рубль бюджета области было привлечено 13 рублей за счет федерального бюджета и внебюджетных источников. Это значительно больше, чем в 2019 и 2018 годах, когда этот показатель составлял соответственно девять и пять рублей. По уровню федеральной поддержки на душу населения Тамбовская область занимает шестое место в ЦФО: она составляет 16,6 тыс. рублей на душу населения.

Благодаря нацпроектам в 2020 году на территории региона проводились строительство, ремонт и реконструкция 23 социально значимых объектов. В трех городах открылись Центры амбулаторной онкологической помощи, построено шесть фельдшерско-акушерских пунктов в сельских территориях, закуплены семь передвижных ФАПов. Также в этом году проделана большая работа по подготовке необходимых документов для начала строительства в регионе нового онкодиспансера.

По мнению губернатора, необходимо своевременно информировать жителей области о процессах реализации национальных проектов в регионе. По итогам 10 месяцев этого года АНО «Национальные приоритеты» провело исследование, по данным которого Тамбовская область показала хорошую динамику, уверенно войдя в топ-20 регионов по объему новостного контента в рамках нацпроектов.