Тамбов, 29 декабря, 2020, 19:34 — ИА Регнум. В этом году позитивным фактором для Тамбовской области стало развитие добровольческого движения и молодежных инициатив. Тамбовские власти считают важным помогать активной части населения — тем, у кого есть идеи и желание их осуществлять на благо окружающих. В регионе успешно реализуется политика государственной поддержки общественных инициатив.

Tambov.gov.ru Губернатор Тамбовской области Александр Никитин

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Круг волонтеров расширился

В Тамбовской области проживают более 300 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. Около 15% из них задействованы в добровольческой деятельности. Всего в регионе работают 206 волонтерских отрядов и 40 некоммерческих организаций, нацеленных на популяризацию этой деятельности. Благодаря программе «Развитие добровольчества в Тамбовской области на 2020−2024 годы» совершенствуется межведомственное взаимодействие в этой сфере, в волонтерскую деятельность вовлекается всё больше активных жителей области. И в этом году их работа стала еще более востребованной и необходимой.

«И президент страны, и губернатор считают, что волонтеры стали опорой государства во время пандемии. Сейчас для молодежи настало время проявить свои лучшие душевные качества, а всем общественным организациям — объединиться для оказания помощи и поддержки всем, кто в них нуждается. Добровольчество должно стать нормой в обществе и потребностью каждого социально активного человека», — считает первый вице-губернатор, руководитель аппарата главы администрации Тамбовской области Олег Иванов.

В период пандемии в Тамбовской области было открыто сразу несколько волонтерских штабов, в которых под эгидой акции #МыВместе работали в основном студенты. За это ребята заслужили много слов благодарности и поддержки. Кроме того, они удостоились наград президента Российской Федерации — медалей за помощь в акции и благодарственных писем.

За период пандемии было обработано более 6 тыс. заявок от тех жителей области, кто нуждался в помощи по доставке лекарственных препаратов и продуктов питания, оплате услуг ЖКХ и социальной, консультативной и психологической поддержке. На основе полученных данных был сформирован «Реестр добрых дел», который в ходе работы трансформировался в реестр потенциальных получателей социальных услуг. В настоящее время он содержит сведения о 30 тысячах граждан, нуждающихся в помощи.

Автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр по развитию добровольчества в Тамбовской области», которая была организована в рамках регионального проекта «Социальная активность», стала оператором всех добровольческих проектов, что позволило вывести их на качественно новый уровень. За прошедший год волонтеры ресурсного центра активно принимали участие в помощи жителям во время голосования по принятию поправок в Конституцию РФ, помогали приютам для животных, организовывали сбор макулатуры и батареек, приводили в порядок памятные места области.

Совсем недавно этот центр отметил свой первый день рождения. Планируется, что единая информационная система в сфере развития добровольчества станет востребованной: в 2024 году ее будут использовать более 10 тыс. человек для эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте.

Активным помогут социальные лифты

Президент России Владимир Путин не раз давал публичную высокую оценку всероссийскому конкурсу «Лидеры России». По мнению главы государства, эта платформа дает людям возможность повысить свои знания и компетенции, а также обзавестись знакомствами с потенциальными работодателями из крупных компаний, министерств и ведомств.

В свою очередь региональный конкурс «Лидеры Тамбовщины», созданный по аналогии с федеральным «Лидеры России», за два года проведения охватил более 1 тыс. активных молодых людей и стал для них своего рода социальным лифтом. Управленческий конкурс стал наиболее успешным и востребованным региональным форматом реализации возможностей тамбовской молодёжи, поэтому тамбовские власти планируют проводить его и в дальнейшем.

«Мы прекрасно понимаем, что качественно выстроенная молодёжная политика, внимание к инициативам молодёжи — это наш вклад в будущее не только нашего региона, но и всей страны», — считает глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.

Государственная молодежная политика в Тамбовской области нацелена на объединение большого количества разнонаправленных общественных организаций для помощи активной молодежи в реализации проектов, идей и инициатив. Активные представители молодежи области регулярно становятся участниками всероссийских форумов и получают поддержку своих проектов в грантовых конкурсах. Так, на молодежном проектном форуме Южного федерального округа «СЕЛИАС — 2020» Анна Тетушкина выиграла грант в размере 574 тысяч рублей на реализацию своего проекта International Silent Street, поддержанного областной администрацией. Он будет способствовать созданию условий для приспособления гостей страны к новым для них социальным условиям, поможет им найти общий язык с российскими студентами.

Люсьена Дейсар получила грант в размере 500 тысяч рублей на всероссийском конкурсе проектов Федерального агентства по делам молодежи, который состоялся в рамках образовательного форума «Алтай. Территория развития». Девушка планирует организовать фестиваль «Добра всем!», который пройдёт в селе Покрово-Пригородное Тамбовского района в августе 2021 года. Гости фестиваля смогут познакомиться с военнослужащими, сотрудниками МЧС, волонтёрами поисковых отрядов, приютов для животных, представителями «третьего сектора», которые представят свои интерактивные площадки.

А Елена Романова смогла получить поддержку форума «Ладога» в размере 400 тыс. рублей на проект Art for kids, который направлен на работу с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию. Это курс арт-встреч и работа со специалистами-психологами, рассчитанные на шесть месяцев. Итогом этой работы должна стать публикация сборника методических рекомендаций для передачи успешного опыта не только в районы области, но и другие регионы.

Перспективным считается проект «Тамбовский цифровой театр», защиту которого Александр Никитин поддержал на форуме «Таврида-АРТ». Этот проект появился благодаря молодежной инициативе. Его реализация запланирована на август 2021 года. Проект объединит трансформируемый зал на 500 мест, образовательные студии, зал для совещаний, производственный цех для создания контента, кафе. Новая творческая площадка позволит объединить представителей креативных сообществ Тамбовской области, создать место, где сможет собираться, общаться и обмениваться опытом активная молодёжь региона.

Тамбовщина стала молодёжной площадкой страны

В середине ноября под Тамбовом прошел первый в стране образовательный региональный форум «Территория смыслов», в котором приняли участие более 100 человек. Цель форума — показать, что регионы предлагают всё больше возможностей для самореализации молодого человека, родившегося и выросшего в любом месте своей малой родины. Его участниками стали студенты местных вузов и ссузов, специалисты по воспитательной работе высших образовательных учреждений, государственные и муниципальные служащие, отвечающие за реализацию государственной молодежной политики, а также медиаспециалисты и активисты молодежных общественных организаций.

Поддержать это масштабное событие в рамках всей страны приехал заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Андрей Платонов.

«Большая честь и большая ответственность для нас проводить первый региональный образовательный форум «Территория смыслов». В регионе проживает масса активных и инициативных молодых людей, готовых поделиться своими идеями на площадке форума», — сказал Олег Иванов, приветствуя участников от имени губернатора Александра Никитина.

Вместе с Федеральным агентством по делам молодежи, администрацией Тамбовской области, Тамбовским государственным университетом имени Г.Р. Державина, Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» участники форума разработали предложения по улучшению молодежной образовательной среды и сохранению талантов в регионе, которые станут частью «Основ стратегии молодежной политики Тамбовской области». Победители получили возможность представить свой проект на всероссийской «Территории смыслов» в 2021 году.

В конце ноября Тамбовская область снова стала молодежной площадкой всероссийского уровня. На IV Всероссийский форум «Молодежная команда страны» приехали молодые управленцы и политики из 60 регионов. Форум продлился четыре дня. Участников ждали лекции, мастер-классы, встречи с почетными гостями, панельные дискуссии и интерактивные мероприятия.

Нововведением на форуме в этом году стало разделение участников не на традиционных два, а на три направления: «Молодежные парламенты», «Молодежные правительства» и «Молодежные избиркомы», что позволило сделать акцент на усилении внимания молодых людей к общественно-политической жизни страны.

В рамках форума прошёл грантовый конкурс Росмолодежи, на который было подано 65 заявок, 43 проекта публично представили экспертам. К присуждению грантовой поддержки рекомендовано 17 проектов из 13 субъектов РФ на общую сумму 11,5 млн рублей. Среди победителей конкурса — два представителя Тамбовской области. Надежда Чернышова получила 350 тысяч рублей на реализацию проекта «Семейный фитнес-центр «Феникс», Иван Юдин — 950 тысяч рублей на проект «Центр тренеров НФО Тамбовской области».

Поддержку получили социально ориентированные организации

Организовав взаимодействие всех заинтересованных сторон, тамбовские власти создали сообщество активных, позитивно настроенных людей, способных дарить социально незащищенным людям свое время и свою заботу. По мнению Олега Иванова, большая часть общественных объединений региона, несмотря на пандемию, сумела адаптироваться к сужению сферы публичной активности. Лучшие проекты были трансформированы в онлайн-формат. Лучшие люди приняли активное участие в волонтерской деятельности, направленной на преодоление негативных социальных последствий распространения коронавирусной инфекции.

Не снизилась и активность участия некоммерческих организаций региона в конкурсах Фонда-оператора президентских грантов по развитию гражданского общества. В уходящем году победителями этих конкурсов стали 34 НКО области, реализующие в общей сложности более 40 проектов на сумму свыше 34 млн рублей.

По инициативе главы региона Александра Никитина получили финансовую поддержку из областного бюджета 39 организаций «третьего сектора», им было выделено почти 20 млн рублей. Общий объем финансирования социально ориентированных НКО региона из бюджетов различного уровня в первом полугодии 2020 года превысил 82 млн рублей. Размер финансирования вырос на 20 млн рублей относительно аналогичного периода прошлого года и составил 132%.

Специальный проект благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко «Фонд плюс регионы» помог получить около более 100 тысяч единиц средств индивидуальной защиты 30 районным и городским медицинским учреждениям Тамбовской области. Нуждающимся жителям региона передано более 50 тонн продуктов. Юридическую и психологическую помощь получили свыше тысячи жителей области.

Организаторам проекта удалось сформировать уникальную коалицию некоммерческих организаций по преодолению последствий пандемии, которая объединила более 20 гражданских структур по всей области. Все они во время пандемии получили масштабный опыт совместной антикризисной деятельности. Его осмысление привело к формированию сетевых объединений НКО, развитию «горизонтального уровня» взаимодействия между различными субъектами гражданского общества.

В федеральный реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, сформированный в соответствии с перечнем поручений президента России по итогам встречи с участниками общероссийской акции «#Мывместе» весной уходящего года, были включены 126 НКО области. Благотворительным фондом социальной помощи «Тамбовский», юридическим центром «Гарант» в сотрудничестве с крупнейшими российскими благотворительными организациями успешно реализованы программы по ресурсному обеспечению НКО региона, осуществляющих деятельность в сферах социального обслуживания и социальной поддержки граждан в период пандемии.

В ноябре этого года Общественная палата РФ на площадке итогового форума «Сообщество» обнародовала первый независимый рейтинг 85 субъектов Российской Федерации по уровню и качеству развития «третьего сектора», подготовленный совместно с рейтинговым агентством «РАЭКС-Аналитика». Тамбовская область вошла в топ-20 регионов в пяти рейтинговых номинациях: «Устойчивость социально ориентированных некоммерческих организаций», «Онлайн-доступность информации о поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций», «Медиа-активность социально ориентированных некоммерческих организаций», «Экспертная оценка сектора социально ориентированных некоммерческих организаций в регионе», «Региональные общественные палаты как институциональные площадки развития третьего сектора».