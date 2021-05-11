Ольга Кардашова

Автор

Фотограф, живет в Воронеже. Работает на стыке документальной и арт-фотографии. В своих проектах исследует темы влияния человека на животный мир и окружающую среду, а также личные темы, такие как переосмысление травматичного опыта и трансформация памяти. В 2018 году окончила Академию фотожурналистики и документальной фотографии «Фотографика», Санкт-Петербург. В 2019 стала победителем третьего этапа конкурса «Я — созидатель» в категории «Фото» с проектом про приют для собак «Дора». В 2018 — лауреат конкурса «Год собаки», организованного Союзом фотохудожников России. <a href=https://olgakardashova.com target=_blank >olgakardashova.com</a>