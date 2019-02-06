«Дора» — общество защиты животных и самый крупный в Воронеже приют для бездомных собак. Владелец приюта Юрий Иванович Шамарин говорит, что никогда не думал о том, чтобы держать приют. Все началось 24 года назад, когда его сын нашёл на улице брошенных недавно родившихся щенков. Собакам дали имена — Дик, Дуда и Дора — и оставили дома. Постепенно находили и приносили новых собак, а когда их стало довольно много, все в округе решили, что в доме Юрия Ивановича организован приют, и стали приводить к нему всех бездомных собак.

Ольга Кардашова ИА REGNUM Большинство собак живут в общих открытых будках

Когда животных стало ещё больше, то чтобы иметь возможность заботиться о них, Шамарин закрыл свою автомастерскую, продал двухэтажный дом и переехал в квартиру в многоэтажке неподалеку. Поначалу приют располагался на земельном участке, принадлежащем маме Юрия Ивановича, но когда количество собак стало исчисляться сотнями, и места для них уже не хватало, пришлось расширить территорию.

Ольга Кардашова ИА REGNUM Процесс кормления длится долго — с того момента, как повар начинает готовить, и до того, как все собаки накормлены, проходит несколько часов

Сколько сейчас животных в «Доре», сказать сложно, посчитать всех почти невозможно, но хозяин и волонтёры приюта говорят, что около шестисот. Каждый день поступают звонки с просьбой принять новых собак. Но приют переполнен, и, несмотря на помощь волонтеров и неравнодушных горожан, не хватает ни корма, ни лекарств, ни будок. Отвечая на вопрос, «почему Вы продолжаете принимать собак?», Юрий Иванович немного сердится и с досадой говорит:

«А что, лучше оставлять их умирать на улице?»

Ольга Кардашова ИА REGNUM Многие собаки довольно свободно чувствуют себя в приюте, но есть и такие, которые побаиваются выходить из своих будок и вольеров. Особенно осторожно ведут себя те, что попали в приют после проживания в доме

Приют не финансируется государственными и муниципальными властями и существует исключительно на пожертвования неравнодушных людей.

Про своих собак Шамарин может говорить бесконечно. Он знает их истории, нравы и повадки, он разговаривает с ними, поёт незамысловатые песенки, называет их по имени или просто «мальчуган» или «девчушка».

Ольга Кардашова ИА REGNUM Про своих собак Шамарин может говорит бесконечно. Он знает их истории, нравы и повадки, он разговаривает с ними, поет незамысловатые песенки, называет их по имени или просто «мальчуган» или «девчушка».

Большинство собак живут в общих открытых будках, некоторые распределены по закрытым вольерам, а для собак, которые не могут жить на улице в морозы, зимуют в отапливаемых боксах.

Ольга Кардашова ИА REGNUM Некоторые собаки распределены по закрытым вольерам, а для собак, которые не могут жить на улице в морозы, зимуют в отапливаемых боксах

Стоит хозяину выйти из «служебного» вагончика, как стая собак тут же облепляет его со всех сторон и сопровождает, пока он идёт до кухни или пока обходит вольеры. Не то дети, соскучившиеся по родителю, не то охранники своего вожака — человека, который все свои силы и возможности посвящает заботе о них.

Ольга Кардашова ИА REGNUM Стоит хозяину выйти из «служебного» вагончика, как стая собак тут же облепляет его со всех сторон и сопровождает, пока он идёт до кухни или пока обходит вольеры

Когда появляются средства на стерилизацию, волонтёры отвозят собак на операцию, затем возвращают их в приют. За 2018 год было стерилизовано около 60 собак.

Ольга Кардашова ИА REGNUM Когда появляются средства на стерилизацию, волонтеры отвозят собак на операцию, затем возвращают их в приют. За 2018 год было стерилизовано около 60 собак

Собак кормят дважды в день. Для этого Юрий Иванович и его помощники готовят ежедневно до полутора тонн каши. Процесс кормления длится долго — с того момента, как повар начинает готовить, и до того, как все собаки накормлены, проходит несколько часов. Щенкам здесь стараются уделять особое внимание — их кормят отдельно и не подпускают взрослых собак.

Ольга Кардашова ИА REGNUM Собак кормят дважды в день. Для этого Юрий Иванович и его помощники готовят ежедневно до полутора тонн каши

Ольга Кардашова ИА REGNUM Собак кормят дважды в день

Ольга Кардашова ИА REGNUM Собак кормят дважды в день

Ольга Кардашова ИА REGNUM Щенкам здесь стараются уделять особое внимание — их кормят отдельно и не подпускают взрослых собак

Многие собаки довольно свободно чувствуют себя в приюте, но есть и такие, которые побаиваются выходить из своих будок и вольеров. Особенно осторожно ведут себя те, что попали в приют после проживания в доме. Поэтому конфликтов в таком большом «коллективе» не избежать, и если между собаками случается драка, Шамарин громогласно произносит: «А ну-ка! А вот сейчас ремень возьму!» — и идёт разнимать их. Собаки его слушаются и быстро разбегаются по сторонам.

Ольга Кардашова ИА REGNUM Многие собаки довольно свободно чувствуют себя в приюте, но есть и такие, которые побаиваются выходить из своих будок и вольеров

Ольга Кардашова ИА REGNUM Конфликтов в таком большом «коллективе» не избежать, и если между собаками случается драка, Шамарин громогласно произносит: «А ну-ка! А вот сейчас ремень возьму!» и идет разнимать их. Собаки его слушаются и быстро разбегаются по сторонам

Раз в неделю из мясокомбината привозят кости, и это настоящий гастрономический праздник для собак, правда, принять в нём участие решаются не все. Всё, что остаётся после такого пира, работники выносят за территорию приюта. За долгое время там скопилась гора мусора и костей, что даёт дополнительный повод для конфликтов с соседями. Приют располагается в частном секторе на территории города, и соседи по улице жалуются на постоянный лай и неприятный запах и шлют запросы в администрацию.

Ольга Кардашова ИА REGNUM Раз в неделю из мясокомбината привозят кости, и это настоящий гастрономический праздник для собак

Ольга Кардашова ИА REGNUM Раз в неделю из мясокомбината привозят кости, и это настоящий гастрономический праздник для собак, правда, принять в нём участие решаются не все. Всё, что остается после такого пира, работники выносят за территорию приюта

Ольга Кардашова ИА REGNUM Приют располагается в частном секторе на территории города. Соседи по улице жалуются на постоянный лай и неприятный запах и шлют запросы в администрацию

Содержание приюта — это работа без выходных и отпусков. Основные силы и средства уходят на обустройство и уборку приюта, кормление и лечение собак, но не обходится здесь и без бумажной работы. Приходится быть и администратором, и поваром, и ветеринаром в одном лице.

Ольга Кардашова ИА REGNUM Содержание приюта – это работа без выходных и отпусков. Основные силы и средства уходят на обустройство и уборку приюта, кормление и лечение собак, но не обходится здесь и без бумажной работы. Приходится быть и администратором, и поваром, и ветеринаром в одном лице

Жена и сын Юрия Ивановича поддерживают его и помогают по мере сил. Дома у Шамарина живут пять собак, две из них собаки-инвалиды. Случается, что собаки умирают очень неожиданно. За много лет Юрий Иванович научился распознавать разные недуги своих питомцев, в том числе и симптомы отправления. Если есть подозрение, что собаку отравили, Шамарин обращается в ветеринарную лабораторию для установления причины смерти. Уголовным кодексом РФ предусмотрено наказание за жестокое обращение с животными, но, к сожалению, в подобных случаях призвать к ответственности никого не удаётся, ведь, как правило, невозможно узнать, кем была подброшена отрава.

Ольга Кардашова ИА REGNUM Жена и сын Юрия Ивановича поддерживают его и помогают по мере сил. Дома у Шамарина живут пять собак, две из них собаки-инвалиды

Ольга Кардашова ИА REGNUM Случается, что собаки умирают очень неожиданно. За много лет Юрий Иванович научился распознавать разные недуги своих питомцев, в том числе и симптомы отправления

В ноябре 2017 года за деятельность, связанную с помощью животным, Юрий Иванович Шамарин стал лауреатом городской премии «Действующие лица» в номинации «Крылья-Ноги-Хвосты».