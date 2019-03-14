В феврале 2019 года Российская кинологическая Федерация (РКФ) провела самые крупные в нашей стране выставки собак — «Евразия 2019» и «Кубок РКФ 2019».

Чтобы был понятен масштаб мероприятия, приведем немного статистики: почти 12 тысяч участников (не только из России и ближнего зарубежья, но и из США, Южной Кореи и Японии), 275 пород собак, 76 судей из 36 стран и около 40 тысяч посетителей, включая гостей и участников.

Ольга Кардашова ИА REGNUM Перед входом в «Крокус Экспо»

Ольга Кардашова ИА REGNUM Выставка собак «Евразия 2019»

Ольга Кардашова ИА REGNUM Награды ждут своих победителей

Ольга Кардашова ИА REGNUM Пока владельцы и заводчики выставляли собак на породных рингах, посетители могли любоваться показательными выступлениями по аджилити (скоростное преодоление препятствий), флайболу (командные старты по скоростной апортировке), дог-фризби (ловля диска), обидиенс (послушание) и танцами с собаками

Через оценку экстерьера и рабочих качеств собак на выставках происходит отбор лучших представителей пород. Другими словами, основная цель подобных мероприятий — сохранение, улучшение и пропаганда пород собак. Но, кроме того, выставки — это зрелищное мероприятие, так как помимо выбора «самых-самых», параллельно проводятся презентации пород, показательные выступления, соревнования собак по различным дисциплинам.

Ольга Кардашова ИА REGNUM Подготовка собак к выступлениям

Ольга Кардашова ИА REGNUM Фотосессия

Невольно задумываешься о том, скольких усилий стоит организация такого события. Кроме очевидных задач вроде аренды павильонов «Крокус Экспо» и расстановки рингов, секций, и подиумов с фотозонами, есть еще работа со спонсорами, национальными кинологическими клубами и приютами для собак, регистрация участников, ветеринарный контроль, размещение судейского состава, организация учета и награждения победителей, обеспечение безопасности и правопорядка, да и клининг, в конце концов.

Ольга Кардашова ИА REGNUM Выставка собак «Евразия 2019»

Ольга Кардашова ИА REGNUM Награды для победителей

Ольга Кардашова ИА REGNUM Награды для победителей

Участие в выставках — дело довольно затратное и утомительное.

Во-первых, нужно заплатить целевой взнос, размер которого зависит от ранга выставки, возраста собаки и срока подачи заявки. Например, в этом году взнос на «Евразию» и «Кубок РКФ» составлял 1000−2500 рублей для щенков и 2000−3500 рублей для юниоров и чемпионов.

Ольга Кардашова ИА REGNUM Участники конкурса костюмов ждут выхода на Главный ринг

Ольга Кардашова ИА REGNUM На выставке собак «Евразия 2019»

Во-вторых, необходимо не только подготовить и привезти собаку, но и не забыть прихватить с собой складную клетку или переноску, складные стол и стулья, потому что ждать придется долго, особенно если вы везете нескольких собак и участвуют они в разное время, корм для собаки, а также инструменты и средства для ухода и красоты — в частности для собак декоративных пород.

Ольга Кардашова ИА REGNUM Набор грумера – специалиста по уходу за животными — выглядит не хуже, чем у парикмахера. По словам хозяина этого арсенала, это только скромная часть всех средств и инструментов, необходимых для работы

Ольга Кардашова ИА REGNUM Поскольку на каждой выставке в ринге оценивается и экстерьер собаки, подготовка всегда начинается с приведения в порядок внешнего облика

Ольга Кардашова ИА REGNUM Когда выступления на породных рингах заканчиваются, те, кто вышел в финал перемещаются в другой павильон, поближе к Главному рингу, и ожидают начала своих конкурсов по отдельным номинациям

А затем придется провести как минимум несколько часов в окружении большого количества людей и собак, среди шума и гама. Ну, а если ваш питомец победит на породном ринге и пройдет на участие в одной из общих категорий типа «Лучший бэби», «Лучшая пара», «Лучшая собака в группе» и т. д., то надо быть готовым просидеть до позднего вечера, пока не будут определены победители и вручены награды.

Ольга Кардашова ИА REGNUM Организаторы распаковывают кубки и наградные розетки, внимательно проверяя, все ли в порядке

Ольга Кардашова ИА REGNUM Организаторы выставляют кубки и наградные розетки

Ольга Кардашова ИА REGNUM Награждение

При всем этом выставки собак довольно популярны и проходят во всех крупных городах с завидной регулярностью. Что побуждает хозяев участвовать в них? Амбиции и потребность в признании? Надежды на продвижение и успешное развитие питомника? Или любопытство и азарт?

Ольга Кардашова ИА REGNUM Кришта Талисман Солнечной горы, или просто Гор. 4 года, венгерская овчарка комондор, обладатель множества титулов, среди которых чемпион России и чемпион РКФ

Ольга Кардашова ИА REGNUM За кулисами

Юрий привёз из Москвы своего питомца: Кришта Талисмана Солнечной горы, или просто Гора. 4 года, венгерская овчарка комондор, обладатель множества титулов, среди которых Чемпион России и Чемпион РКФ. Юрий только представился, дальше разговор повела хозяйка собаки Лидия:

«Гор живет в квартире, мы привыкли, что собаки всегда вместе с нами. Эти собаки — думающие. Прежде, чем выполнять команду, они сначала подумают. Первый наш пес комондор снимался в кино. Больше трех дублей пес вообще не делал».

«Почему вы участвуете в выставках?» — Ольга Кардашова

«Спортивный азарт. Ну и потом хочется показать, какие красивые собаки, их всего 200 штук сейчас в России. Пропагандируем породу».

Кроме экстерьера, в ринге оцениваются движения и поведение собаки. Сначала судья осматривает и описывает собаку в стойке, а затем ее смотрят в движении — в беге рысью по линии и по кругу.

Ольга Кардашова ИА REGNUM Кроме экстерьера, в ринге оцениваются движения и поведение собаки. Сначала судья осматривает и описывает собаку в стойке, а затем ее смотрят в движении – в беге рысью по линии и по кругу

Собака должна быть подготовлена к участию в выставке. Теоретически, подготовить ее может и владелец, но чаще хозяева прибегают к помощи хэндлера, который обучает собаку необходимым движениям и правильному поведению в ринге.

Ольга Кардашова ИА REGNUM Собака должна быть подготовлена к участию в выставке. Теоретически, подготовить ее может и владелец, но чаще хозяева прибегают к помощи хэндлера, который обучает собаку необходимым движениям и правильному поведению в ринге

Показ зубов — обязательный пункт в оценке собаки. Чтобы она не проявляла агрессии и привыкала к этой процедуре, приучать к осмотру начинают еще с раннего возраста.

Ольга Кардашова ИА REGNUM Показ зубов – обязательный пункт в оценке собаки. Чтобы она не проявляла агрессии и привыкала к этой процедуре, приучать к осмотру начинают еще с раннего возраста

Пока владельцы и заводчики выставляли собак на породных рингах, посетители могли любоваться показательными выступлениями по аджилити (скоростное преодоление препятствий), флайболу (командные старты по скоростной апортировке), дог-фризби (ловля диска), обидиенсу (послушание) и танцами с собаками.

Ольга Кардашова ИА REGNUM Пока владельцы и заводчики выставляли собак на породных рингах, посетители могли любоваться показательными выступлениями по аджилити (скоростное преодоление препятствий), флайболу (командные старты по скоростной апортировке), дог-фризби (ловля диска), обидиенс (послушание) и танцами с собаками

Аджилити — это вид спортивных состязаний для собак, когда хозяин исключительно командами и жестами направляет собаку на полосу препятствий, состоящую из горки, перехода, качелей, тоннеля и барьера. Признаться, дух захватывает, когда видишь, как собака стремительно несется за летящим диском, ловит его в прыжке и тут же несется за следующим, виляя при этом хвостом и радостно повизгивая от восторга.

Ольга Кардашова ИА REGNUM Аджилити — это вид спортивных состязаний для собак, когда хозяин исключительно командами и жестами направляет собаку на полосу препятствий, состоящую из горки, перехода, качелей, тоннеля и барьера

Служебная собака молниеносно выполняет команды своего хозяина-командира и сбивает с ног нарушителя, а потом сопровождает его, лая и прижимаясь к ногам так, чтобы тот не смог сбежать. И хотя понимаешь, что это показательные выступления, но почему-то хочется верить, что именно так все и происходит в реальной жизни.

Ольга Кардашова ИА REGNUM Служебная собака молниеносно выполняет команды своего хозяина-командира и сбивает с ног нарушителя, а потом сопровождает его, лая и прижимаясь к ногам так, чтобы тот не смог сбежать

Наталья привезла из Москвы Тайфуна, 14 месяцев, бельгийская овчарка малинуа. Обладатель многих титулов, в том числе Юный чемпион России.

Ольга Кардашова ИА REGNUM Наталья привезла из Москвы Тайфуна, 14 месяцев, бельгийская овчарка малинуа. Обладатель многих титулов, в том числе юный чемпион России

Когда выбирали собаку, вся семья влюбилась в эту породу. Подходящего щенка нашли у заводчика в Воронеже, сначала познакомились по фотографиям, а потом уже и лично.

«Почему вы участвуете в выставках?» — Ольга Кардашова

«Когда пес был еще щенком, он очень остро реагировал на любые изменения в доме и во дворе — лаял даже на новые предметы, будь то тележка на участке или платье, вывешенное для сушки. Стали ездить с ним в электричках, чтобы привыкал к людям. Потом начали возить на тренировки и на выставки, чтобы социализировался. Но кроме этого, хочется просто показать собаку, так как мальчик красивый и умный».

Сотрудники питомника «Аэрофлота» представили на выставке собак породы шалайка. Это, как несложно догадаться, помесь шакала и лайки. Порода была выведена биологом Климом Тимофеевичем Сулимовым. Шалайки обладают исключительным нюхом, они работают в аэропорте «Шереметьево» и используются для поиска взрывчатых средств.

Ольга Кардашова ИА REGNUM Сотрудники питомника «Аэрофлота» представили на выставке собак породы шалайка. Это, как несложно догадаться, помесь шакала и лайки

Настя и Кира привезли из Москвы велш-корги пемброк Фиби (3 года) и велш-корги кардиган Геру (3,5 года). Обе собаки регулярно участвуют в аджилити-соревнованиях, но на соревнованиях такого высокого уровня Фиби и Гера выступают впервые.

Ольга Кардашова ИА REGNUM Настя и Кира привезли из Москвы велш-корги пемброк Фиби (3 года) и велш-корги кардиган Геру (3,5 года)

«Почему вы участвуете в соревнованиях?» — О. К.

«Собакам нравится. Самое ужасное наказание для Фиби — если во время тренировки выгнать ее с трассы. Тогда она пытается вскарабкаться обратно на манеж. Здесь важен азарт, если у собаки азарта нет, она не побежит», — Настя

«Собакам нравится бегать, нравятся зрители, для них это неописуемые ощущения. Гера очень радуется, когда говоришь ей, что сейчас поедем к тете Насте на тренировку. Мы выступаем как любители, а есть еще профессиональные спортсмены, у которых уровень повыше, собак побольше и практики побольше. Они участвуют в тех же соревнованиях, что и мы. Конечно, есть разница, когда бежит маленькая шелти в 5 кг и собака побольше, в 10 кг, — огромная разница и в скорости, и в маневренности. Это чисто технические нюансы, можно обижаться и говорить, что это неправильно, но мы участвуем, потому что нам нравится, и мы не собираемся от этого отказываться», — Кира.

Самой многочисленной по количеству участников оказалась порода лабрадор ретривер. Кроме этого, в пятерку популярных вошли сиба, американский стаффордширский терьер, велш-корги пемброк и сибирский хаски.

Ольга Кардашова ИА REGNUM Самой многочисленной по количеству участников оказалась порода лабрадор ретривер. Кроме этого, в пятерку популярных вошли сиба, американский стаффордширский терьер, велш-корги пемброк и сибирский хаски

Ольга Кардашова ИА REGNUM На выставке участники и их питомцы проводят почти весь день

Наталья привезла из Великих Лук Руну, американского стаффордширского терьера, 8 лет.

Ольга Кардашова ИА REGNUM Наталья привезла из Великих Лук Руну, американского стаффордширского терьера, 8 лет

Приехали за компанию с другими собаками питомника и заодно поучаствовали в конкурсе костюмов.

«Почему вы участвуете в конкурсах?» — О. К.

«Мы любим себя показывать. Мы хотим показать, что собаки этой породы совсем не кровожадные, а вполне адекватные. Кто-то сказал, что костюм наш простоват, но ничего — будем брать характером».

Олеся приехала из Петербурга с Одином, ирландским волкодавом, 1,5 года.

Ольга Кардашова ИА REGNUM Олеся приехала из Петербурга с Одином, ирландским волкодавом, 1,5 года

В семье две собаки такой породы, обе живут в доме. Когда со старшей собакой выходили гулять, все пугались. Сейчас, правда, уже считают, что эта собака красивая. Понемногу адаптировались, бабушки и дети любят этих собак, а мужчины побаиваются.

Почему вы участвуете в выставке?» — О. К.

Сложно сказать. Это увлекательно, хочется хорошую собачку показать, тем более они редкие. Вообще, это интересная жизнь — общение, выставки, поездки».

После выставки далеко не все спешат разъехаться по домам — одни тренируют собак на рингах, оттачивая навыки для участия в последующих выставках, другие просто отдыхают и общаются с участниками. Некоторые владельцы позволяют своим собакам немного размяться, поиграть и побегать по свободному рингу.

Ольга Кардашова ИА REGNUM Далеко не все спешат разъехаться по домам – одни тренируют собак на рингах, оттачивая навыки для участия в последующих выставках, другие просто отдыхают и общаются с участниками

Ольга Кардашова ИА REGNUM Выбор лучшего питомника на Главном ринге

Ольга Кардашова ИА REGNUM Отдельный выход из «Крокус Экспо» ведет к станции метро «Мякинино». Из него можно было наблюдать за тем, что происходит на Главном ринге, где соревновались собаки, вышедшие в финал

Все, с кем мне удалось пообщаться на этой и других выставках, утверждают, что разведение собак и хэндлинг не приносят существенного дохода. Для большинства заводчиков и хэндлеров работа с собаками — это хобби, а источником реального дохода служит основная работа или другой бизнес. А потому главное для них — не титулы, а общение с единомышленниками, тусовка. Как говорится, других посмотреть и себя показать. Возможно, это не вся правда, кто знает. Но то, что эти люди любят своих собак и гордятся ими даже без титулов, не вызывает сомнений.