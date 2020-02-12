В 1879 году на территории села Костенки Воронежской области были найдены кости мамонтов и несколько стоянок древних людей, которые жили здесь около 45 тысяч лет назад. Услышав такое, невольно вспоминаешь школьный учебник истории с репродукциями наскальной живописи. Может ли человек в полной мере осознать, что такое «45 тысяч лет назад»? 45 лет — это понятно. Тысяча? Уже сложнее, но, припомнив даты и события из курса истории, можно уложить это в голове. 45 тысяч лет — это уже за гранью понимания.

Ольга Кардашова ИА REGNUM Реконструкция Мостищенского лабиринта, который находился в соседнем районе. Предполагаемое время строительства — рубеж III и II тысячелетий до нашей эры. Лабиринтам приписывают календарное значение, связывают их с промысловой магией

А что там было в то время? Первобытные люди, первобытные мамонты, да и быт, конечно, первобытный. Наверняка у большинства людей это прилагательное ассоциируется со словом «примитивный». Куда уж им до нас, современных! Но не будем обижать предков — каждому времени свои навыки и способности, время диктует.

Вот что любопытно, за исключением базовой по нынешним временам потребности в вайфае, настолько ли далеко ушли мы от древних людей в обеспечении своих основных потребностей, прописанных еще Маслоу: тепло, кров и пища?

Ольга Кардашова ИА REGNUM Вид с холма на село Костенки

Ольга Кардашова ИА REGNUM На улицах села

Ольга Кардашова ИА REGNUM Остановка общественного транспорта по дороге в село

Ольга Кардашова ИА REGNUM Слева: дворик частного дома. Справа: Галина, жительница села, переехала с мужем в Костенки в 2012 году из Мурманска

Для начала небольшой экскурс в историю. Современное село Костенки берет начало в 1642 году, когда на берегу Дона была заложена деревянная крепость. Сейчас население села составляет около 1.500 человек. Название поселения происходит от слова «кости». Люди издавна находили их, но не понимали, что это за огромные звери здесь обитали. А потому придумали легенду про двухверстового зверя Индера, у которого детки попросились перейти на другой берег реки. Родитель решил реку выпить. Пил-пил, пока не остался тонкий ручеек. Повернул Индер голову, чтобы сказать деткам, что можно идти, да с натуги и лопнул, а кости разлетелись по всему правому берегу реки.

Ольга Кардашова ИА REGNUM Местный магазин недалеко от музея

Ольга Кардашова ИА REGNUM Забор дома напротив входа в музей «Костенки»

Ольга Кардашова ИА REGNUM На улицах села

Ольга Кардашова ИА REGNUM Вид во двор частного дома

В 1879 году молодой ученый Иван Поляков отправился в Костенки, рассудив, что стоянки людей каменного века надо искать там, где есть находки мамонтовых костей, и не ошибся. Сейчас стоянка Костенки-1 носит имя этого ученого. С тех пор было обнаружено около 60 древних поселений.

Интересна история появления самого музея «Костенки». Началось все с того, что учитель местной школы Иван Иванович Протопопов решил выкопать погреб в своем дворе, наткнулся на скопление костей и показал находку знакомым археологам. Дело было в 1949 году. Копание погреба пришлось остановить, а спустя два года на этом месте археологом Александром Рогачевым был обнаружен фрагмент древней выкладки из костей мамонта.

В результате исследований выяснилось, что памятник имеет восемь культурных слоев, самый нижний из которых датируется приблизительно в 32 000 лет назад, а самый верхний — в 20 000 лет.

Ольга Кардашова ИА REGNUM Слева: трубчатая кость задних конечностей мамонта, 1-й культурный слой стоянки Костенки-1, 22 000 лет назад

Ольга Кардашова ИА REGNUM На улицах села

Ольга Кардашова ИА REGNUM На улицах села

Обнаруженное жилище из костей мамонта хорошо сохранилось и было настолько выразительным, что им интересовались не только археологи, но и все посетители раскопок. Становилось ясно, что раскопанный и законсервированный памятник может стать основой музея, посвященного каменному веку. В 1967 году приняли решение о строительстве здания музея и дороги, ведущей к нему. Однако само строительство затянулось на долгое десятилетие. До того момента, как в 1979 году здание музея было наконец-то построено, жилище сохранялось под крышей деревянного сарайчика.

Ольга Кардашова ИА REGNUM Останки жилища из костей мамонтов в музее «Костенки», датируется возрастом 20 тысяч лет

Найденное жилище древних людей датируется возрастом 20 тыс. лет. Кости мамонтов использовались как строительный материал, причем они не были добыты в результате охоты, а уже в готовом виде собраны в окружающей природе.

На постройку этого жилища ушло около 600 костей мамонта. Это количество соответствует примерно сорока особям животных. Сразу забить такое количество особей и построить из них жилище было невозможно. То есть имела место естественная гибель животных, кости в природе собирали и из них строили.

Ольга Кардашова ИА REGNUM Часть жилища древних людей — челюсти мамонтов, сложенные зубами вниз. Всего у мамонтов было по шесть зубов. От постоянного жевания зубы стирались и выпадали, но было две смены молочных зубов и четыре смены взрослых. Как только выпадали последние четыре зуба, животное погибало от голода

Ольга Кардашова ИА REGNUM Макет долины реки Дон

Форма жилища округлая, кости выложены слоями как кирпичи, все пустоты между костями тщательно забивались грунтом. Это был фундамент высотой примерно 70−80 см. А в этот фундамент крепились деревянные жерди, которые сверху покрывались шкурами животных — скорее всего, северных оленей. В тех условиях это был самый рациональный вид жилища.

Ольга Кардашова ИА REGNUM Тазовая кость мамонта, использовалась в строительстве жилища

Ольга Кардашова ИА REGNUM Слева: экспонат музея, реконструкция орудия труда каменного века. Справа: печь в одном из домов села

Вокруг дома нашими предками было сооружено пять кладовых ям для хранения запасов пищи. Вечная мерзлота ледниковой эпохи, в которой были выдолблены эти ямы, позволяла сохранять мясо животных на протяжении довольно долгого периода времени независимо от времени года. Кроме того, в кладовой хранили запасной строительный материал, потому как мало ли что за зиму случится, материал мог потребоваться для ремонта.

Ольга Кардашова ИА REGNUM Слева: экспонаты музея. Справа: cкульптурная реконструкция человека со стоянки Костенки 2, автор М. М. Герасимов

Этот мужчина был найден недалеко от музея, на стоянке Костенки-2. Там было обнаружено жилище диаметром около 6 м, и к его стене была пристроена погребальная камера из костей мамонта. В этой камере находились останки человека. По нескольким костям черепа известный антрополог Михаил Герасимов реконструировал его внешний вид. Можно буквально взглянуть в глаза предку из каменного века. Это человек современного физического типа, человек разумный, от современного ничем не отличается. По стертости зубов определили его возраст и оказалось, что ему было около 50 лет. Трудно поверить, что в таких суровых условиях он дожил до такого возраста. Ученые предполагают, что, скорее всего, тяжелым трудом он не занимался, на охоту не ходил, не голодал, был сыт и доволен. Возможно, это был шаман, духовный лидер. Об этом также говорит то, что под погребение ему оставили целое жилище, то есть его очень уважали.

Ольга Кардашова ИА REGNUM Меловая пещера на территории села

Ольга Кардашова ИА REGNUM Меловые пещеры на территории села. Были вырыты в 9-м веке нашей эры

Фигура мамонта в музее изготовлена в натуральную величину с соблюдением всех пропорций, присущих этому вымершему виду. Сделана она из пластика, а сверху покрыта натуральными шкурами, только не мамонтовыми, а шкурами горных алтайских яков. В отдельных местах шерсть усилена за счет конского волоса, подшерсток составляет до 15 см. Зовут этого мамонта Степан, от слова «степь», ему около 35 лет, он находится в самом расцвете сил.

Ольга Кардашова ИА REGNUM Внутреннее пространство музея

Холмик на спине Степана образуют грудные и шейные позвонки. Он придает мамонту сутулость и нужен не для того, чтобы хранить воду, как у верблюда: за остистые отростки крепились мощные мышцы спины и шеи. Голова у мамонта — это 1/5 часть веса, один бивень у взрослой особи весил 150 кг. Чтобы эту голову держать, нужен был такой вот крепежный инструмент.

Ольга Кардашова ИА REGNUM «Обитатель» музея мамонт Степан. Фигура мамонта изготовлена из пластика, а сверху покрыта натуральными шкурами горных алтайских яков. В отдельных местах шерсть усилена за счет конского волоса, подшерсток составляет до 15 см. Степану около 35 лет. Настоящие мамонты жили до 70-80 лет

Мамонты — пугливые животные, и люди этим пользовались. В вечернее время с факелами, с громкими звуками загоняли их на вершины холмов, мамонт оттуда падал и ломал себе кости, а внизу его добивали. Внизу он был легкой добычей. Но, несмотря на это, охотились на них редко, предпочитали других животных, потому что охота на мамонта — это большой риск для человека, ведь разъяренный мамонт развивал скорость до 40 км/ч.

Ольга Кардашова ИА REGNUM Слева: Александр, житель села Костенки, проводит прогулки по меловым горам и пещерам. Справа: хозяйственная постройка рядом с частным домом

Ольга Кардашова ИА REGNUM Желающим предлагается джиппинг по меловым горам и пещерам

Ольга Кардашова ИА REGNUM Слева: житель села Алексей Демидов, тракторист по профессии. Справа: коляска мотоцикла во дворе частного дома

Мамонта утилизировали буквального всего: мясо ели, из костей строили жилище и утепляли его шкурами, из бивней вытачивали бусины и статуэтки, жир использовали для внутреннего освещения. Кости мамонта также жгли: дерева было мало, и для отопления его не хватало. Древние люди знали, что такое тяга. Огонь берегли, ведь его потеря означала смерть рода. Старались сохранять огонь, переносили тлеющие угольки со стоянки на стоянку. Археолог Павел Варесковский нашел в раскопе очаг с ямкой и предположил, что эта ямка — поддув для лучшего горения в очаге. Эксперимент это полностью подтвердил.

Ольга Кардашова ИА REGNUM Погреб и сложенный для хранения урожай овощей жителей села

Фигурки животных из мергеля, самые яркие находки второго культурного слоя. Мергель — горная порода наподобие плотного известняка, что-то среднее между мрамором и мелом. Для чего эти фигурки служили? Версий множество. Возможно, это детские игрушки; возможно, какая-то игра наподобие современных шашек или шахмат. Есть версия, что это счеты для подсчитывания поголовья мамонтов — пошел охотник на разведку, пришел и показывает, столько мамонтов увидел.

Ольга Кардашова ИА REGNUM Слева: фигурки животных из мергеля. Справа: сувениры из лавки напротив музея

Орудия труда изготавливали из камня. Путем удара по камню роговым отбойником из рога оленя или лося получали призматические пластины. Ими резали мясо, строгали дерево, также они служили заготовками для других орудий труда. Древние мастера знали, как ударить, с какой силой, в какое место, чтобы получить нужное орудие труда.

Проколки с жальцем в центре использовали как современное шило, чтобы прокалывать грубые и толстые шкуры.

Ольга Кардашова ИА REGNUM Экспонаты музея: фрагменты кремния, предположительно оставшиеся после работы мастера, который изготавливал орудия труда

Ольга Кардашова ИА REGNUM Слева: Анна Владимировна Сафронова, экскурсовод музея. Справа: экспонаты музея, выложенные в виде наконечника копья или дротика

Древние люди изготавливали и носили украшения: клыки песца с просверленным у корня отверстием, подвески из бивня мамонта в виде пластинок, фибулы (застежки) в форме «верблюжьей ножки», широкий обруч-диадема.

Ольга Кардашова ИА REGNUM Слева: часть реконструкции в музее, женщина каменного века, с украшениями и орудием труда. Справа: тулуп одного из местных жителей

Украшениями-оберегами «защищали» самые важные части тела, например, грудь беременной женщины, чтобы сохранить молоко для будущего малыша. Если украшались руки — чтобы работа в руках спорилась.

Ольга Кардашова ИА REGNUM Товары в сувенирной лавке напротив музея

Жемчужиной археологической коллекции являются женские статуэтки, сделанные из бивня мамонта и мергеля в стиле «первобытного реализма», обнаруженные на стоянке Костенки-1.

Как видим, люди каменного века не были примитивными. Хоть и не было у них технологий, которые есть у нас, они были интеллектуально развитыми, умели строить жилища, создавали предметы искусства и имели некое представление о загробной жизни.