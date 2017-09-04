Олесь Гончар
Последние публикации
Пермь: Что предвещает «зачистка» Сталина перед выборами губернатора
В Перми символом отечественной истории стал белый лист. Именно им заклеен портрет Иосифа Сталина на баннере, размещенном на здании престижной пермской гимназии имени Сергея Дягилева. Лучшего символа для пермской политической ситуации не придумать: портрет генералиссимуса Победы стыдливо прикрыт...
4 сентября 2017
Кому не нравится правда о советских «шарашках»?
В преддверии Дня Победы в Перми разыгрался скандал, вызванный заметкой о «шарашках», опубликованной на сайте государственного музея истории политических репрессий «Пермь-36». Заметка породила бурю негодования в правозащитном сообществе. «Шарашки» — это закрытые учреждения научно-технической сферы...
28 апреля 2016
В Перми родители требуют защитить материнство и детство
16 апреля в Перми состоялся митинг родителей Пермского края, собравший около двухсот человек, недовольных социальной политикой в области защиты материнства и детства в регионе. Организаторами митинга выступили сообщество родителей «Защитим права наших детей вместе» и пермское отделение...
19 апреля 2016
Елена Юрьевна меняет профессию, или Легенды и мифы Северного Мордора
Мало кто знает, что когда Елена Юрьевна ещё не спасала младенцев с помощью детосборников, она была… управдомом. То есть она, конечно, и потом оставалась президентом профессионального объединения управдомов, но жителям Северного Мордора она знакома в основном как автор проекта «Детосборник — в...
14 марта 2016
Пермская «Единая Россия» не согласна с Путиным
Активисты пермского отделения движения «Суть времени» сообщают о том, что получили ответ партии «Единая Россия» об антинародных заявлениях своего депутата. ЕР депутатом довольна. Не прошло и года, как руководство пермского отделения партии «Единая Россия» ответило на наши вопросы движения «Суть...
15 октября 2015
Правда коммуниста Зюганова: Ворованное название и побег из эфира
Странным было и то, что Зюганов бросил трубку в разгар передачи, не ответив на простой вопрос, и то, что он, похоже, так и не понял смысла претензий автора Открытого письма. А между тем, история проста. В сентябре прошлого года РВС начало осуществлять проект под названием «Дети России — детям...
11 сентября 2015
«Пермь-36»: «Бандеровцы…это же благороднейшие прелестные люди! Прелестные!»
«Мы занимаемся антисоветской деятельностью» Начнем, пожалуй, с представления. Сама организация называет себя «единственным в России музеем истории политических репрессий». Члены АНО, ее сторонники, защитники и лоббисты преподносят себя как борцов за гражданское примирение, за прекращение...
2 сентября 2015
«Пермь-36»: «С бандеровцами и офицерами СС был идеальный климат»
25 августа Арбитражный суд Пермского края вынес решение в пользу АНО «Пермь-36» по иску от госучреждения «Мемориальный комплекс политических репрессий» о возмещении неустойки за несвоевременный возврат имущества в деревне Кучино. На заседании суда приехала кем-то вызванная съемочная группа...
1 сентября 2015
«Общественные слушания» в Челябинске, или Мухлеж на государственном уровне
Зачем обычно проводятся общественные слушания по тому или иному вопросу? Наверное, чтобы выяснить мнение разных частей общества, выслушать аргументы, выяснить, к чему склоняется большинство? А это зачем нужно? Очевидно, чтобы опираться на эти данные при принятии дальнейших решений? Какая наивность...
20 августа 2015
Жители моногорода Чусового скажут, нужны ли национализация и Госплан
Гражданские активисты города Чусового, где разворачивается промышленная и социальная катастрофа, проводят опрос об отношении жителей города к идее национализации и государственного планирования для градообразующих и стратегических предприятий. Читайте также: Чусовой. Хроника катастрофы моногорода...
18 августа 2015
Общественники ждут разъяснений о введении секспросвета в Пермском крае
«Родительское Всероссийское Сопротивление» обратилось к Председателю Правительства Пермского края Геннадию Тушнолобову и Уполномоченному по правам ребёнка в Пермском крае Павлу Микову за разъяснениями по поводу возможного введения в школах секс-просвета детей. Председатель Пермского регионального...
18 августа 2015
Страшный сон после общественных слушаний по «беби-боксам»
После вчерашних общественных слушаний в Челябинске заснул я с трудом и поздно, и приснился мне страшный-престрашный сон… Где-то в очень альтернативной Вселенной сердобольные люди, обеспокоенные распространением тяжелых наркотиков, организовали некоммерческий фонд со светлым названием «Колыбель...
14 августа 2015
Чусовой. Хроника катастрофы моногорода
Чусовской металлургический Градообразующим предприятием Чусового является АО «Чусовской металлургический завод» (ЧМЗ), ведущий свою историю с 1879 года. Как и большинство отечественных заводов, ЧМЗ достиг расцвета в советское время. В 1931 году на заводе была построена самая крупная по тем временам...
5 июня 2015