



Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». реж Леонид Гайдай. 1973. СССР «Аз есмь Царь!»

Мало кто знает, что когда Елена Юрьевна ещё не спасала младенцев с помощью детосборников, она была… управдомом. То есть она, конечно, и потом оставалась президентом профессионального объединения управдомов, но жителям Северного Мордора она знакома в основном как автор проекта «Детосборник — в каждый дом».

(Хотя злые языки поговаривают, что данный проект — лишь пиар, питающий нимб на 200 Вт, который Елена Юрьевна надевает для разговоров с чиновниками, чтобы продвигать свои управдомовские интересы.)

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Как же героиня ЖКХ стала спасительницей детей?

Всё началось одним прекрасным утром, когда эхо урановых рудников особенно красиво перекатывалось по склонам Ородруина. Елена Юрьевна, как обычно, отдыхала на лавочке рядом со своим подъездом и оценивала, что бы ещё сделать доброго для своих дорогих соседей. И в этот момент ей на голову упал младенец.

Как известно любому уважающему себя защитнику младенцев, в Северном Мордоре не только все свалки завалены мертвыми детьми, но эпизодически они сыплются прямо с неба. То очередной мордорский аист выйдет на службу в нетрезвом виде, то какая-нибудь мама с верхнего этажа нет-нет да и окажется в трудной жизненной ситуации. Ведь, как гласит старая мордорская поговорка, «в любой непонятной ситуации — выбрасывай детей на помойку». Или вот ещё: «дети с возу — кобыле легче». Ну и т.д. Ещё далеко не все жители Северного Мородора изжили отвратительные средневековые замашки.

В общем, в этот-то момент Елену Юрьевну и осенило: все младенцы — выбрасываются. Нет, ну, может, не все. Но любой из них — потенциальная жертва мусорки.

metalbaki.ru Мусорный контейнер

Тогда, Елена Юрьевна решила, что все подъезды нужно оборудовать детосборниками. И все прогрессивные орки поддержали эту идею.

Сильнее всех почему-то аплодировал Следственный комитет Северного Мордора. И ещё земляк Елены Юрьевны по кличке Голлум — местный уполномоченный по правам НКО.

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Вот так и появился на свет проект «Детосборник — в каждый дом». И в каждом подъезде было прорублено своё маленькое окно в Валинор. Да-да, самые лучшие малыши получили шанс отправиться прямо в этот благословенный край! Кому-то из них выпала редкая удача продолжить свою жизнь в теле благородного гражданина Валинора в виде сердца, или, скажем, почки. Другие, как говорят, ещё при жизни стали звездами эльфийского кино.